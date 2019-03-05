Боатенг: «Я уважаю новый курс сборной Германии и понимаю решение Лёва»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг прокомментировал слова главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва, который решил больше не вызывать футболиста в национальную команду.

Сегодня главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прямо сказал мне, что я больше не являюсь частью команды. Он хочет открыть дорогу молодым игрокам, чтобы в преддверии предстоящих турниров у команды было новое лицо.

Мне грустно от этой новости, потому что ничего для меня не было важнее, чем представлять свою страну. Тем не менее, я уважаю новый курс сборной и понимаю решение тренера. Я и сам был молод, возрастные игроки освобождали для меня место.

Лично я убежден, что смогу продолжать играть на высоком уровне. Я всегда буду с большим удовольствием вспоминать времена, проведенные в сборной Германии. Всегда гордился тем, что ношу эту футболку, и никогда не забуду лето 2014-го. Конечно, хотел попрощаться со сборной по-другому. Желаю команде удачи в будущем!