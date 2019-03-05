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Боатенг: «Я уважаю новый курс сборной Германии и понимаю решение Лёва»

вчера, 19:32

Защитник «Баварии» Джером Боатенг прокомментировал слова главного тренера сборной Германии Йоахима Лёва, который решил больше не вызывать футболиста в национальную команду.

Сегодня главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв прямо сказал мне, что я больше не являюсь частью команды. Он хочет открыть дорогу молодым игрокам, чтобы в преддверии предстоящих турниров у команды было новое лицо.

Мне грустно от этой новости, потому что ничего для меня не было важнее, чем представлять свою страну. Тем не менее, я уважаю новый курс сборной и понимаю решение тренера. Я и сам был молод, возрастные игроки освобождали для меня место.

Лично я убежден, что смогу продолжать играть на высоком уровне. Я всегда буду с большим удовольствием вспоминать времена, проведенные в сборной Германии. Всегда гордился тем, что ношу эту футболку, и никогда не забуду лето 2014-го. Конечно, хотел попрощаться со сборной по-другому. Желаю команде удачи в будущем!

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN
   103 / 933
вчера в 22:47
Джин лучше Дагов скажет ! Лев король джунглей белебешки! главно чтобы в команде были все бледнолицые, без турков, негров и прочих индусов, как и подабает настоящей сборной Германии. И Штега в воротах! Вамос Барса!
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov ответил NAZAR 007
   520 / 933
вчера в 20:09
А смена что, лучше ? ) Нифель сплошной )))
Ну после прошедшего провала, хуже не будет.
NAZAR 007
NAZAR 007 ответил Aidos Ayazov
   34 / 933
вчера в 19:49
Правильно. К 2022 году они уже пенсионеры. Как бы хорошо не играли они свое уже от играли.
А смена что, лучше ? ) Нифель сплошной )))
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
   520 / 933
вчера в 19:47
Правильно. К 2022 году они уже пенсионеры. Как бы хорошо не играли они свое уже от играли.
NAZAR 007
NAZAR 007
   34 / 933
вчера в 19:44
Скорее Лёва быстрее сам уйдет, чем Матс, Томас и Джером свалят )

У Левы фундамента сборной нет никакого : Платтенхардты, Брандты,
Джаны, Рюдики, Рудики и прочие товарищи, не хватающие звезд с неба )
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