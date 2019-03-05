Анелька: «ПСЖ выиграет Лигу чемпионов»

вчера, 20:11

Экс-нападающий ПСЖ Николя Анелька считает, что парижане в этом году выиграют Лигу чемпионов. Напомним, клуб неуверенно начал групповой этап, и только благодаря победам в двух заключительных турах опередил «Наполи» и «Ливерпуль».

Именно в такие моменты команда находит в себе душу. Им удалось сплотиться. Я практически в самом начале сказал, что несмотря на проблемы, которые испытывает ПСЖ , они выиграют Лигу чемпионов.