ГлавнаяНовости

Анелька: «ПСЖ выиграет Лигу чемпионов»

вчера, 20:11
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед23:00 Не начался

Экс-нападающий ПСЖ Николя Анелька считает, что парижане в этом году выиграют Лигу чемпионов. Напомним, клуб неуверенно начал групповой этап, и только благодаря победам в двух заключительных турах опередил «Наполи» и «Ливерпуль».

Именно в такие моменты команда находит в себе душу. Им удалось сплотиться.

Я практически в самом начале сказал, что несмотря на проблемы, которые испытывает ПСЖ, они выиграют Лигу чемпионов.

6 марта ПСЖ проведет ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед». В первой игре манкунианцы уступили на «Олд Траффорд» со счетом 0:2.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Гуллит: «Для „Аякса“ это был самый лёгкий матч сезона. Вот, что хуже всего»
Сегодня, 07:56 Комментарии2
Гуллит: «Зидану хватило ума покинуть „Реал“ вместе с Роналду»
Сегодня, 07:31 Комментарии5
Бутрагеньо: «Худший из возможных сценариев стал реальностью»
Сегодня, 06:41 Комментарии4
Ройс: «Мы создали так много моментов, но Льорис провёл исключительный матч»
Сегодня, 06:18 Комментарии4
Васкес: «Мы не можем объяснить произошедшее за последнюю неделю»
Сегодня, 05:57 Комментарии6
Кейн: «В таких матчах всегда тяжело: не знаешь, атаковать или защищаться»
Сегодня, 05:39 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
barcamilan
barcamilan
   550 / 933
вчера в 23:56
ты серьезно, николя?
Bayern Best
Bayern Best
   108 / 933
вчера в 22:04
Думаю есть более сильные команды чем ПСЖ.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   129 / 933
вчера в 22:00
Манчестер пройдите сначала!
ColdSun1995
ColdSun1995
   211 / 933
вчера в 21:52
без вратаря это будет очень сложно сделать
dimagas1
dimagas1 ответил juvenale
   279 / 933
вчера в 21:41
на самом деле вообще у них состава не вижу)))кроме нападения
А как же паредес?)))
juvenale
juvenale ответил Князю бан по барабану
   82 / 933
вчера в 21:25
Судя по составу очень даже может быть. Такой же состав есть только у МС.
на самом деле вообще у них состава не вижу)))кроме нападения
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   90 / 933
вчера в 21:14
)))
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   332 / 933
вчера в 21:06
Может для начала стоит МЮ пройти, прежде чем строить планы на победу во всем турнире? Каждый год об этом говорят, но пока ПСЖ даже не приблизился к финалу.
Байкал-38.
Байкал-38. ответил FILL3286
   43 / 933
вчера в 21:00
я думал зенит
Да, нет Спартак, ПАОК подтвердит.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 933
вчера в 20:48
Вряд ли!
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   42 / 933
вчера в 20:48
Вполне возможно.
Состав просто классный)
На чемпионат могут уже забить, там все уже ясно.
Zenit_84
Zenit_84
   98 / 933
вчера в 20:44
Не факт
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   17 / 933
вчера в 20:44
Судя по составу очень даже может быть. Такой же состав есть только у МС.
удав
удав
   263 / 933
вчера в 20:39
вопрос в каком году
FILL3286
FILL3286
   13 / 933
вчера в 20:34
я думал зенит
VIPded
VIPded
   130 / 933
вчера в 20:28
Не думаю.
dimagas1
dimagas1
   279 / 933
вчера в 20:23
Только вопрос остался узнать в каком году)))
ДСА
ДСА
   151 / 933
вчера в 20:13
Пока серьезных конкурентов не было.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100