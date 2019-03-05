Сульшер: «Мы прекрасно помним, как „Барселона“ отыграла 0:4 у ПСЖ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с ПСЖ в Лиге чемпионов.

В первой игре «Манчестер Юнайтед» уступил на «Олд Траффорд» со счетом 0:2.