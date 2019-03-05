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Сульшер: «Мы прекрасно помним, как „Барселона“ отыграла 0:4 у ПСЖ»

вчера, 19:35
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)-:-Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер Юнайтед23:00 Не начался

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с ПСЖ в Лиге чемпионов.

В первой игре «Манчестер Юнайтед» уступил на «Олд Траффорд» со счетом 0:2.

Нам необходим быстрый гол. Только тогда у нас будут шансы. В ответной игре возможно всё. История знает много прекрасных камбэков. Все прекрасно помнят, как «Барселона» отыграла 0:4 у ПСЖ

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Все комментарии
BARCDJIN
BARCDJIN
   103 / 933
вчера в 22:38
Да, тогда ядерные взрывы видны были даже из Андромеды..

аха-ха)
League1
League1
   372 / 933
вчера в 22:23
Лучше достойно проиграть, чем так позорно выиграть, как это сделал барса.
Вечный позор барсе, на все времена.
Kitsor
Kitsor
   782 / 933
вчера в 22:05
У псж тренерок не особо был,команда шалтай-болтай была,от каждой стрессовой ситуации плыли,с тухелем на порядок выше,так что думаю врядли мю выйдут,но матч будет интересный это 100%
авито
авито
   508 / 933
вчера в 21:34
Так это Барса, тем более отыграли дома. У МЮ шансы есть, но они реально мизерные когда в составе оппонента суперзабивной Килиан Мбаппе.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
   332 / 933
вчера в 20:59
Барса играла в Каталонии второй матч, а вот на Стад де Франс, ПСЖ укатала даже Барсу 4-0, а у МЮ еще много травмированных, хотя шансы у МЮ есть, но мизерные, а там кто знает.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   42 / 933
вчера в 20:51
У хейтеров Барсы до сих пор подгорает)
Классный был матч тогда.. конечно в исполнении каталонцев)
cska plus
cska plus
   15 / 933
вчера в 20:33
Всё возможно.
Serg3.12
Serg3.12
   25 / 933
вчера в 20:20
Так весь мир помнит!
После Атейкина, все остальные судьи честные и квалифицированные
Просто иногда ошибаются
Кашаи попробовал посоревноваться, но немного не дотянул
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   79 / 933
вчера в 20:20
А я прекрасно помню, как пупсики хотели победить на Энфилде, чтобы выйти из группы ЛЧ (уже смешно), а в итоге получился позор мирового масштаба 7-0 ахахаха))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Князю бан по барабану
   168 / 933
вчера в 20:19
Айтекин вам не по карману. Аха-ха)
так он обслуживать бей-беги клубы не может на евроарене.
За адекватность
За адекватность ответил particular
   87 / 933
вчера в 20:19
Привет!.. Франкам будет проще закатать вязкую игру, чем британцам раскатать победу в открытом футболе по своим возможностям и потребностям..:))
Приветствую! Согласен.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   91 / 933
вчера в 20:18
Все возможно если верить в свои силы.
No problem
No problem
   44 / 933
вчера в 20:17
Почетный гражданин Каталянии сделал все,чтоб случился этот позорный камбэк).
Айтекин закопал псж.
ДАША Д
ДАША Д
   216 / 933
вчера в 20:14
Нужно не путать себя с богом.
particular
particular ответил За адекватность
   7 / 933
вчера в 20:12
"Барса" дома ответку играла. Конечно ничего невозможного нет, но верится с трудом.
Привет!.. Франкам будет проще закатать вязкую игру, чем британцам раскатать победу в открытом футболе по своим возможностям и потребностям..:))
anyway
anyway
   86 / 933
вчера в 20:12
только у них было 9 травмированных игроков
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   116 / 933
вчера в 20:05
Это был судейский камбэк.
За адекватность
За адекватность
   87 / 933
вчера в 20:04
"Барса" дома ответку играла. Конечно ничего невозможного нет, но верится с трудом.
Санкт-Ватутинки
Санкт-Ватутинки
   32 / 933
вчера в 19:56
Ну да, с судьей! Даже Маскерано после игры это признал! Вы точно хотите так же?
Байкал-38.
Байкал-38.
   43 / 933
вчера в 19:56
Вот потеха будет.
Pervomaez
Pervomaez
   441 / 933
вчера в 19:56
Тяжело будет очень, но это футбол
Footbolista
Footbolista
   3 / 933
вчера в 19:55
И мы все помним)...скорбим...
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
   529 / 933
вчера в 19:55
Неа. Даже не мечтайте
борька
борька
   176 / 933
вчера в 19:53
Увы, но это не поможет! 4-0 будет!, повторенье, мать ученья!
ekliziast
ekliziast
   353 / 933
вчера в 19:51
Это он ещё про подвиги Зеньки не знает , вернее про покупки.
kella
kella
   714 / 933
вчера в 19:48
Вот -вот в Париже так и будет - 4:0
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Князю бан по барабану
   4 / 933
вчера в 19:43
каждый год будем стыд барсы вспоминать после первых стыков))
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану
   17 / 933
вчера в 19:41
Айтекин вам не по карману. Аха-ха)
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