Сульшер: «Мы прекрасно помним, как „Барселона“ отыграла 0:4 у ПСЖ»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча с ПСЖ в Лиге чемпионов.
В первой игре «Манчестер Юнайтед» уступил на «Олд Траффорд» со счетом 0:2.
Нам необходим быстрый гол. Только тогда у нас будут шансы. В ответной игре возможно всё. История знает много прекрасных камбэков. Все прекрасно помнят, как «Барселона» отыграла 0:4 у ПСЖ.
аха-ха)
аха-ха)
Вечный позор барсе, на все времена.
Вечный позор барсе, на все времена.
Классный был матч тогда.. конечно в исполнении каталонцев)
Классный был матч тогда.. конечно в исполнении каталонцев)
После Атейкина, все остальные судьи честные и квалифицированные
Просто иногда ошибаются
Кашаи попробовал посоревноваться, но немного не дотянул
После Атейкина, все остальные судьи честные и квалифицированные
Просто иногда ошибаются
Кашаи попробовал посоревноваться, но немного не дотянул
Айтекин закопал псж.
Айтекин закопал псж.