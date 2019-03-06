КДК РФС не отменил вторую желтую карточку Игоря Денисова

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет оставил в силе вторую желтую карточку полузащитника московского «Локомотива» Игоря Денисова, которую он получил в матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».
Есть правило - ошибочное предъявление предупреждения игроку вместо другого игрока этой команды. В связи с этим к нам с письмом обратился «Локомотив» с просьбой исправить ошибку, допущенную главным судьей матча, то есть ошибочное предъявление предупреждения футболисту Денисову вместо Игнатьева. В связи с этим мы обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС. Перед ней мы поставили вопрос, кто нарушал правила в эпизоде на 73-й минуте.
Сегодня мы получили заключение комиссии РФС, в котором сказано, что на 73-й минуте матча два игрока Игнатьев и Денисов одновременно нарушили правила, следовательно судья правильно показал вторую желтую карточку Денисову за срыв перспективной атаки. В данном случае мы не имеем права исправлять ошибку судьи, поэтому отказали «Локомотиву» в удовлетворении его заявления. Мы исследовали все виды доказательств.
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Как обычно - Газпром купил, а пенальти бьет спартак!
Кому и где можно задать вопрос по Бану?
Кому и где можно задать вопрос по Бану?
— Я свою позицию высказал. Денисов не фолил. От своих слов не отказываюсь. Почему экспертно-судейская комиссия приняла такое решение? Наверное, нужно задавать этот вопрос членам комиссии. Я свое мнение не поменял. Значит, у комиссии своя точка зрения.;У департамента судейства и инспектирования -своя.
— Я свою позицию высказал. Денисов не фолил. От своих слов не отказываюсь. Почему экспертно-судейская комиссия приняла такое решение? Наверное, нужно задавать этот вопрос членам комиссии. Я свое мнение не поменял. Значит, у комиссии своя точка зрения.;У департамента судейства и инспектирования -своя.
Пока лишь один пример всплывает..Когда в угоду некоторым сменили аж Руководителя судебного корпуса...Убрав последнюю преграду перед акцией "раз-в-шестнадцать-лет"..))?
Пока лишь один пример всплывает..Когда в угоду некоторым сменили аж Руководителя судебного корпуса...Убрав последнюю преграду перед акцией "раз-в-шестнадцать-лет"..))?