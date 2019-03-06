КДК РФС не отменил вторую желтую карточку Игоря Денисова

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет оставил в силе вторую желтую карточку полузащитника московского «Локомотива» Игоря Денисова, которую он получил в матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Есть правило - ошибочное предъявление предупреждения игроку вместо другого игрока этой команды. В связи с этим к нам с письмом обратился «Локомотив» с просьбой исправить ошибку, допущенную главным судьей матча, то есть ошибочное предъявление предупреждения футболисту Денисову вместо Игнатьева. В связи с этим мы обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС . Перед ней мы поставили вопрос, кто нарушал правила в эпизоде на 73-й минуте.