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КДК РФС не отменил вторую желтую карточку Игоря Денисова

вчера, 14:49

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что комитет оставил в силе вторую желтую карточку полузащитника московского «Локомотива» Игоря Денисова, которую он получил в матче 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

Есть правило - ошибочное предъявление предупреждения игроку вместо другого игрока этой команды. В связи с этим к нам с письмом обратился «Локомотив» с просьбой исправить ошибку, допущенную главным судьей матча, то есть ошибочное предъявление предупреждения футболисту Денисову вместо Игнатьева. В связи с этим мы обратились в экспертно-судейскую комиссию РФС. Перед ней мы поставили вопрос, кто нарушал правила в эпизоде на 73-й минуте.

Сегодня мы получили заключение комиссии РФС, в котором сказано, что на 73-й минуте матча два игрока Игнатьев и Денисов одновременно нарушили правила, следовательно судья правильно показал вторую желтую карточку Денисову за срыв перспективной атаки. В данном случае мы не имеем права исправлять ошибку судьи, поэтому отказали «Локомотиву» в удовлетворении его заявления. Мы исследовали все виды доказательств.

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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
   721 / 981
сегодня в 04:10
Справедливо
Томик
Томик ответил Гавроша
   657 / 981
сегодня в 01:56
Да ладно тебе, возьмем матчи спартака с краснодаром в этом сезоне - оба матча краснодар играл в меньшинстве. А после первого матча даже ролик выпустили. Как обычно - Газпром купил, а пенальти бьет спартак!
Какой-то бред. Смысл сказанного даже не понял. Впрочем, как обычно в Ваших постах.
Гавроша
Гавроша ответил Томик
   23 / 981
вчера в 21:52
Если бы это был игрок Спартака, то все верещали бы, что его надо расстрелять, а удалили бы его прямой красной.
Да ладно тебе, возьмем матчи спартака с краснодаром в этом сезоне - оба матча краснодар играл в меньшинстве. А после первого матча даже ролик выпустили.

Как обычно - Газпром купил, а пенальти бьет спартак!
Leha-ha50
Leha-ha50
   14 / 981
вчера в 21:13
Сразу было видно, что Денисов тоже фолил и сыр бор тут неуместен!!!
Т34
Т34 ответил Томик
   20 / 981
вчера в 20:27
Если бы это был игрок Спартака, то все верещали бы, что его надо расстрелять, а удалили бы его прямой красной.
    Коля58
    Коля58
    вчера в 20:02
    Кто ответит?
    Кому и где можно задать вопрос по Бану?
    ALIEV AA
    ALIEV AA
       818 / 981
    вчера в 19:04
    Руководитель департамента судейства и инспектирования РФС Александр Егоров прокомментировал решение КДК РФС не оттенять вторую желтую карточку полузащитнику «Локомотива» Игорю Денисову. По мнению судейско-экспертной комиссии, арбитр Безбородов верно показал «горчичник» игроку железнодорожников.

    — Я свою позицию высказал. Денисов не фолил. От своих слов не отказываюсь. Почему экспертно-судейская комиссия приняла такое решение? Наверное, нужно задавать этот вопрос членам комиссии. Я свое мнение не поменял. Значит, у комиссии своя точка зрения.;У департамента судейства и инспектирования -своя.
    Shamil79
    Shamil79
       250 / 981
    вчера в 18:47
    ...мы исследовал коныерт с письиои и ничего там не нашли.....
    ermak6848
    ermak6848
       152 / 981
    вчера в 18:37
    в КДК случайные люди, которые даже в детстве не играли во дворе в футбол...
    Томик
    Томик ответил Гавроша
       657 / 981
    вчера в 18:33
    Если бы это был игрок спартака, то отменили бы.
    Если бы это был игрок Спартака, то все верещали бы, что его надо расстрелять, а удалили бы его прямой красной.
    soroka200488
    soroka200488
       750 / 981
    вчера в 18:32
    Красавцы правильно истрактовали эпизод. Оба два нарушали. На видео это видно. Первое правильное решение КДК!!!!!
    борька
    борька
       142 / 981
    вчера в 18:28
    Прав тот, у кого больше прав! Игорeк отдохнет,расслабится!
    Евгений Быстров
    Евгений Быстров
       396 / 981
    вчера в 18:05
    Полный бред,конечно.
    andrefino13
    andrefino13
       638 / 981
    вчера в 17:56
    Лично я, болею за Локомотив, видел на повторе, что правило нарушали оба, Игнатьев очевиднее, так что всё по делу, Денисов сегодня не определяющий игру игрок, заменить как минимум равно ценно есть кем , не вижу смысла причитать.
    Kuvkil
    Kuvkil
    вчера в 17:51
    Как обьективно все начиналось, подавайте жалобу! А тут просто слили
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
       479 / 981
    вчера в 17:46
    Я считаю судья прав
    Александр Светличный 1
    Александр Светличный 1 ответил морозз
       636 / 981
    вчера в 17:45
    Идиотское решение КДК, походу кто то начинает заранее сливать Локомотив из чемпионской гонки!
    СТОПУДОВО!
    Александр Светличный 1
    Александр Светличный 1
       636 / 981
    вчера в 17:43
    ТЕПЕРЬ ВСЕ БУДЕТ ТОЛЬКО ДЛЯ ЗЕНИТА! И МОЖНО ДРУГИМ КЛУБАМ О ЧЕМ-ТО ТОЛЬКО МЕЧТАТЬ!
    Александр Светличный 1
    Александр Светличный 1 ответил Mangur
       636 / 981
    вчера в 17:40
    Специалисты разобрались.К чему излишние эмоции.
    ИЗ ГАЗПРОМА!
    AntiherO
    AntiherO
       359 / 981
    вчера в 17:38
    Ну привет, демоны))
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил 25процентный клоун
       10 / 981
    вчера в 17:31
    Ну не знаю.. )))
    Пока лишь один пример всплывает..Когда в угоду некоторым сменили аж Руководителя судебного корпуса...Убрав последнюю преграду перед акцией "раз-в-шестнадцать-лет"..))?
    berda2003
    berda2003
       498 / 981
    вчера в 17:20
    кдк надо переименовать в кгб(в) - комитет гадания бабы ванги…
    Михаил Славнов
    Михаил Славнов
       8 / 981
    вчера в 17:10
    Судью бы убрать с таким судейством на подольше.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       39 / 981
    вчера в 16:56
    Ваня лучший, слишком много примеров перед глазами, когда одна команда немного ровнее других. Но тебе это не доказать, патамушта чаще всего регламент работант на конюшню. И ты сам прекрасно это знаешь...
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Jeck Denielse
       2 / 981
    вчера в 16:54
    если вы начнете терять очки,то мы еще не раз увидим в действии этот рычаг и поймем его смысл))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       2 / 981
    вчера в 16:52
    Я бы отменил гол Азмуна , поскольку тот подыграл себе головой
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
       39 / 981
    вчера в 16:45
    Не та команда, чтобы отменить .гинер бы нашел какой нить регламент...
    Caniggia
    Caniggia
       88 / 981
    вчера в 16:45
    Как это странно не звучит, но Денисов там правил не нарушал!
    drug01
    drug01
       129 / 981
    вчера в 16:38
    Идут на принцип...
    Николай 86
    Николай 86
       302 / 981
    вчера в 16:34
    Сейчас они еще и Игнатьеву карточку добавят. Чтоб честно было - нарушали же оба)))
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