РФС запретил «Анжи» регистрировать новых футболистов

В рамках заседании палаты РФС по разрешению споров был принят ряд решений относительно российских клубов - в частности, «Анжи» запрещено регистрировать новичков.

- Прекратить производство по делу по заявлению футболиста-профессионала Гекдениза Карадениза в отношении ООО ФК «Рубин» г. Казань о взыскании задолженности по трудовому договору на основании подпункта „г“ пункта 2 статьи 45 Регламента РФС по разрешению споров.

- Удовлетворить заявление футболиста-профессионала Белорукова Д.А. в отношении ООО ФК «Анжи» г. Махачкала о признании существенным нарушения трудового договора, о взыскании задолженности по трудовому договору частично. Признать нарушение в виде длительной и систематической невыплаты заработной платы, допущенной ООО ФК «Анжи» г. Махачкала, существенным для целей расторжения трудового договора по иницитиве футболиста-профессионала Белорукова Д.А. по собственному желанию по уважительной причине. Обязать ООО ФК «Анжи» г. Махачкала выплатить футболисту-профессионалу Белорукову Д.А. задолженность по заработной плате за период с июля 2018 года по ноябрь 2018 года. Обязать ООО ФК «Анжи» г. Махачкала выплатить футболисту-профессионалу Белорукову Д.А. проценты за задержку выплаты заработной платы. Применить к ООО ФК «Анжи» г. Махачкала запрет на регистрацию новых футболистов в качестве обеспечительной меры. Данный запрет может быть снят Палатой РФС по разрешению споров по заявлению ООО ФК «Анжи» г. Махачкала в случае исполнения обязательств перед футболистом-профессионалом Белоруковым Д.А., установленных настоящим решением. В части требований футболиста-профессионала Белорукова Д.А. в отношении ООО ФК «Анжи» г. Махачкала о возмещении подтвержденных расходов на представителя оставить без рассмотрения. В удовлетворении остальной части требований футболиста-профессионала Белорукова Д.А. к ООО ФК «Анжи» г. Махачкала отказать.