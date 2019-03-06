Почеттино дисквалифицирован на 2 матча за перепалку с арбитром

вчера, 12:23

Футбольная ассоциация Англии (FA) наказала главного тренера «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино за ненадлежащее поведение в матче 27-го тура АПЛ с «Бернли» (1:2).

Напомним, после финального свиста аргентинский специалист вступил в стычку с арбитром встречи Майком Дином.

FA дисквалифицировала тренера на 2 матча и оштрафовала на 10 тысяч фунтов.

Полузащитник «Реала» Иско отказался ехать в клубном автобусе вместе с остальной командой на стадион «Сантьяго Бернабеу» перед вчерашним матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:4) Иско не попал в заявку на эту игру и решил покинуть базу на автомобиле, тогда как остальная команда уехала на автобусе, включая и Мариано Диаса, хотя тот тоже оказался вне заявки. Скорее всего, Иско так и не приехал на стадион, поскольку его больше не видели ни до, ни после игры.