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Маротта встретился с Икарди и Нарой

вчера, 16:37

Пресс-служба «Интера» сообщает, что у генерального директора клуба Джузеппе Маротты состоялась встреча с нападающим Мауро Икарди и его супругой Вандой Нарой, которая является агентом игрока.

«Генеральный директор „Интера“ Джузеппе Маротта сегодня провел теплую встречу с Мауро Икарди и Вандой Нарой в поисках решения, которое удовлетворит интересы всех заинтересованных сторон», — говорится в сообщении клуба.

Икарди уже почти месяц не играет за «Интер». Ранее в клубе отобрали у аргентинца капитанскую повязку.

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   233 / 981
вчера в 20:32
А зачем Икарди на этой встречи?
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   271 / 981
вчера в 17:04
новый любовный треугольник в миланском гадюшнике)) бревно, порнуха и косой)
cska plus
cska plus
   12 / 981
вчера в 16:41
Я бы сплавил Икарди.
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