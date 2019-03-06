Маротта встретился с Икарди и Нарой

вчера, 16:37

Пресс-служба «Интера» сообщает, что у генерального директора клуба Джузеппе Маротты состоялась встреча с нападающим Мауро Икарди и его супругой Вандой Нарой, которая является агентом игрока.

«Генеральный директор „Интера“ Джузеппе Маротта сегодня провел теплую встречу с Мауро Икарди и Вандой Нарой в поисках решения, которое удовлетворит интересы всех заинтересованных сторон», — говорится в сообщении клуба.

Икарди уже почти месяц не играет за «Интер». Ранее в клубе отобрали у аргентинца капитанскую повязку.