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Рамос снимался для документального фильма во время разгрома от «Аякса»

вчера, 08:39
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Защитник «Реала» Серхио Рамос из-за дисквалификации пропускал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (1:4)

Футболист сидел на трибуне и параллельно участвовал в съемке документального фильма о себе, который делает компания Amazon. Таким образом, некоторые сцены картины были снять непосредственно во время игры.

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Все комментарии
Жека10
Жека10 ответил lawr19730
   701 / 981
вчера в 20:37
В гомопорнухе пассива играл, где его голландцы прут. Как знал)))
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый
       183 / 981
    вчера в 20:06
    интересно РамОСА снимали или рАМОС снимался?
    Зеленыйслоник
    Зеленыйслоник ответил lawr19730
       301 / 981
    вчера в 17:09
    В гомопорнухе пассива играл, где его голландцы прут. Как знал)))
    кто о чем- а вшивый о бане.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
       126 / 981
    вчера в 13:39
    И зачем нам об этом знать? Очень не хватало Сереги в этом матче, конечно! А то, что он снимался....Это его личное дело.
    Aza Liverpool
    Aza Liverpool
       944 / 981
    вчера в 13:31
    срамоса в энимал плэнет снимали
    Veteran Ab
    Veteran Ab
       822 / 981
    вчера в 11:13
    Наверное и карточку для этого получал
    Vector-B B
    Vector-B B
       439 / 981
    вчера в 10:54
    Знал когда сьемки,тут и карточка пригодилась ахаха
    Bayern Best
    Bayern Best
       93 / 981
    вчера в 10:52
    Молодец!
    lawr19730
    lawr19730
       449 / 981
    вчера в 10:42
    В гомопорнухе пассива играл, где его голландцы прут. Как знал)))
    Ozabot
    Ozabot
       586 / 981
    вчера в 10:40
    Бешеный пес Рамос это заслужил. И поделом на такой ноте заканчивать свою фальшивую карьеру.
    kust07
    kust07
       249 / 981
    вчера в 10:31
    ахаха вот морда у Сержа была при счете 4-1
    Знатог
    Знатог
       321 / 981
    вчера в 10:07
    Понятно для чего карточку получал, некогда ему играть, надо в кино сниматься.
    mihaluch
    mihaluch
       148 / 981
    вчера в 09:54
    Футбольная звезда закатывается, кинозвезда восходит.
    Звезда по имени Солнце
    Звезда по имени Солнце
       233 / 981
    вчера в 09:43
    Отснятый материал точно не попадёт в фильм!
    Kresi frok
    Kresi frok
       284 / 981
    вчера в 09:43
    Фильм называется: " изнасилование раяля" аха)
    Василий 50
    Василий 50
       234 / 981
    вчера в 09:25
    А тем временем "Реал" имели.
    anfield1984
    anfield1984
       188 / 981
    вчера в 09:17
    А на бернабеу в это время снимали 18+
    Тибетус Тибатитус
    Тибетус Тибатитус
       610 / 981
    вчера в 08:55
    Клоун
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
       62 / 981
    вчера в 08:47
    Что ему оставалось еще делать)))))
    BARCELONA-BEST
    BARCELONA-BEST
       58 / 981
    вчера в 08:46
    Ахахах фильм для взрослых?)😂😂
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