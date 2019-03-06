Рамос снимался для документального фильма во время разгрома от «Аякса»

Защитник «Реала» Серхио Рамос из-за дисквалификации пропускал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (1:4)
Футболист сидел на трибуне и параллельно участвовал в съемке документального фильма о себе, который делает компания Amazon. Таким образом, некоторые сцены картины были снять непосредственно во время игры.
Рамос один из самых подлых игроков,это да,но морозить такую ерунду как ты несёшь тоже не нормально
Рамос один из самых подлых игроков,это да,но морозить такую ерунду как ты несёшь тоже не нормально