Рамос снимался для документального фильма во время разгрома от «Аякса»

вчера, 08:39

Защитник «Реала» Серхио Рамос из-за дисквалификации пропускал ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Аякса» (1:4)

Футболист сидел на трибуне и параллельно участвовал в съемке документального фильма о себе, который делает компания Amazon. Таким образом, некоторые сцены картины были снять непосредственно во время игры.