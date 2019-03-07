Тухель вступился за Неймара, раскритиковавшего судейство

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал слова травмированного нападающего Неймара после поражения от «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Бразилец назвал решение арбитра Дамира Скомины назначить пенальти в концовке игры «позором».

Иногда в пылу сражений мы используем слова, которые хотим забрать уже через несколько часов. Вы видели, что Неймар всем сердцем был с нами и очень хотел помочь. Не будьте к нему слишком строги.

Как я уже сказал, нам всем трудно принять результат, ничего уже не сделать. Я бы не стал акцентировать внимание на его словах, сказанных на эмоциях. Он просто быстро набрал сообщение на смартфоне.