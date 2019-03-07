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Тухель вступился за Неймара, раскритиковавшего судейство

вчера, 08:44
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал слова травмированного нападающего Неймара после поражения от «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Бразилец назвал решение арбитра Дамира Скомины назначить пенальти в концовке игры «позором».

Иногда в пылу сражений мы используем слова, которые хотим забрать уже через несколько часов. Вы видели, что Неймар всем сердцем был с нами и очень хотел помочь. Не будьте к нему слишком строги.

Как я уже сказал, нам всем трудно принять результат, ничего уже не сделать. Я бы не стал акцентировать внимание на его словах, сказанных на эмоциях. Он просто быстро набрал сообщение на смартфоне.

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Все комментарии
Ikarus74
Ikarus74
   648 / 1029
вчера в 17:05
Был не был пеналь какая разница? МЮ выиграл по делу, ПСЖ проявил неуважение к сопернику, весь первый тайм улыбались после запоротых «красивых» моментов, как будто вышли играть с дворовой командой, пижоны!!! Вообще Ней после перехода в ПСЖ сделал команду похожей на себя, команда в которой такой как Ней будет пользоваться авторитетом никогда ничего путного не выиграет.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   234 / 1029
вчера в 15:55
anyway
Сегодня 11:09
ответ пользователю Шишанутый (раскрыть)
просто скаузерская озлобленность затуманивает разум человеку, а о том была заслужена победа или нет все сказал маркиньос в своем интервью...
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Так это ты ведь знатный глор, в АПЛ желаешь Сити победы. Повторюсь, я поддерживаю лично Клоппа в АПЛ, а в ЛЧ я за Баварию в матчах с Ливерпулем. Забавно, что ты пол Соккера в игнор запихнул, потому что не вывозишь разговоров
valeron4321
valeron4321
   681 / 1029
вчера в 14:43
По тексту тренер всего лишь выразил мысль что игрок ПСЖ не играл умышленно рукой и не назначив пенальти, арбитр врят ли вызвал бы столько споров по своему решению и оскорблений, так как это более логично и в духе правил.
Но проблема в том, что согласно разъяснениям ФИФА на своих семинарах судей, которые постоянно меняются относительно футбольных правил, там столько лазеек, что можно оправдать любое решение судьи. Так что все согласно рекомендациям ФИФА. Ну а правила они для футболистов)
anyway
anyway ответил Шишанутый
   43 / 1029
вчера в 14:09
А что судейские решения зависят от минуты матча? Я думал что правила футбола в любую минуту одинаковые.
просто скаузерская озлобленность затуманивает разум человеку, а о том была заслужена победа или нет все сказал маркиньос в своем интервью...
anyway
anyway
   43 / 1029
вчера в 14:06
все кто говорят о пенальти забывают о том что в первом матче кимпембе наиграл на красную несколько раз, но не был удален, в отличие от погба который не сделал ничего более того что сделал кимпембе в плане нарушений, ну и сам пенальти БЫЛ, и вы можете это увидеть если откроете протокол))
NK_505s
NK_505s
   419 / 1029
вчера в 12:49
пенальти был, заслуженная победа. кто не видит пенальти, тот не разбирается в футболе
Red_team
Red_team ответил Pervomaez
   73 / 1029
вчера в 12:03
Очень, очень спорный пенальти.
Только для тебя он спорный
Red_team
Red_team ответил CragHack
   73 / 1029
вчера в 12:02
А значит играть рукой в штрафной теперь можно? Ну что вы, атака соперника, удар в створ, но ведь последние минуты!
Это хейтер МЮ, у него даже клюшками и битами против МЮ можно играть, не то что ветками в штрафной махать
Red_team
Red_team ответил Ragnar_Lodbrok
   73 / 1029
вчера в 12:00
Судья был куплен Глейзерами. Такой пеналь на последней минуте ставить нельзя. Что-то похожее сделал Оливер в матче Реал - Ювентус год назад
О, очередная порция ереси от тебя, ожидаемо, в твоем стиле
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   283 / 1029
вчера в 11:47
хотя псж сам виноват упустить такое премущество глупо
тухель что не научил по счету играть.
kella
kella
   639 / 1029
вчера в 11:46
А если бы от руки мяч залетел в ворота что тогда?
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   88 / 1029
вчера в 11:46
Раз такие трусливые Тухели есть этот судейско-пересовский беспредел будет продолжаться.Рабы мерзкие,которые всего боятся.
Шишанутый
Шишанутый ответил Ragnar_Lodbrok
   33 / 1029
вчера в 11:29
Судья был куплен Глейзерами. Такой пеналь на последней минуте ставить нельзя. Что-то похожее сделал Оливер в матче Реал - Ювентус год назад
А что судейские решения зависят от минуты матча? Я думал что правила футбола в любую минуту одинаковые.
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   283 / 1029
вчера в 11:28
мяч не летел в створ так что очень спорны пеналь по сути
Pervomaez
Pervomaez ответил CragHack
   333 / 1029
вчера в 10:58
Очень, очень спорный пенальти.
CragHack
CragHack ответил Ragnar_Lodbrok
   397 / 1029
вчера в 10:15
Судья был куплен Глейзерами. Такой пеналь на последней минуте ставить нельзя. Что-то похожее сделал Оливер в матче Реал - Ювентус год назад
А значит играть рукой в штрафной теперь можно? Ну что вы, атака соперника, удар в створ, но ведь последние минуты!
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   240 / 1029
вчера в 10:13
Тухель не позорься! Нашел за кого вступаться, за 50а.
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1029
вчера в 10:10
Пеналь был , никто никого не убил!!! ......скорее это было самоубийство!!!
Alex12357
Alex12357
   449 / 1029
вчера в 10:09
Честно говоря ,я доволен результатом ,игра показала что из себя представляет хвалёный МБаппе и тренер Тухель.Неймар ,беги из этой глуши ,как можно скорее!!!
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan ответил Ragnar_Lodbrok
   956 / 1029
вчера в 09:27
Судья был куплен Глейзерами. Такой пеналь на последней минуте ставить нельзя. Что-то похожее сделал Оливер в матче Реал - Ювентус год назад
Как в судебных делах: если есть подобное решение в предудущих заседаниях, то решение суда основывается на таком решении.
Таковы были решсния на ЧМ в России, а потому судья вынес правильное решение на базе подобных решений в том чемпионате, которые не были оспорены и приняты, как верные
КЭТиК
КЭТиК
   216 / 1029
вчера в 09:17
Слишком много эмоций у Неймара.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   69 / 1029
вчера в 09:15
Судья был куплен Глейзерами. Такой пеналь на последней минуте ставить нельзя. Что-то похожее сделал Оливер в матче Реал - Ювентус год назад
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил ПРОСТО ТУРОК
   69 / 1029
вчера в 09:11
Пора Неймару переходить в Реал..В Псж ему не светит победа лиги чемпионов
В Реале как-будто светит
Evilhuman
Evilhuman
   17 / 1029
вчера в 09:06
Нытик бразильский
ПРОСТО ТУРОК
ПРОСТО ТУРОК
   422 / 1029
вчера в 08:58
Пора Неймару переходить в Реал..В Псж ему не светит победа лиги чемпионов
a3r3v3
a3r3v3
   587 / 1029
вчера в 08:53
Теперь Неймар ещё неделю рыдать будет и выкладывать эти ролики
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