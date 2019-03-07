Тухель вступился за Неймара, раскритиковавшего судейство

Главный тренер ПСЖ Томас Тухель прокомментировал слова травмированного нападающего Неймара после поражения от «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Бразилец назвал решение арбитра Дамира Скомины назначить пенальти в концовке игры «позором».
Иногда в пылу сражений мы используем слова, которые хотим забрать уже через несколько часов. Вы видели, что Неймар всем сердцем был с нами и очень хотел помочь. Не будьте к нему слишком строги.
Как я уже сказал, нам всем трудно принять результат, ничего уже не сделать. Я бы не стал акцентировать внимание на его словах, сказанных на эмоциях. Он просто быстро набрал сообщение на смартфоне.
Сегодня 11:09
ответ пользователю Шишанутый (раскрыть)
просто скаузерская озлобленность затуманивает разум человеку, а о том была заслужена победа или нет все сказал маркиньос в своем интервью...
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Так это ты ведь знатный глор, в АПЛ желаешь Сити победы. Повторюсь, я поддерживаю лично Клоппа в АПЛ, а в ЛЧ я за Баварию в матчах с Ливерпулем. Забавно, что ты пол Соккера в игнор запихнул, потому что не вывозишь разговоров
Сегодня 11:09
ответ пользователю Шишанутый (раскрыть)
просто скаузерская озлобленность затуманивает разум человеку, а о том была заслужена победа или нет все сказал маркиньос в своем интервью...
__________________________________________________________________________
Так это ты ведь знатный глор, в АПЛ желаешь Сити победы. Повторюсь, я поддерживаю лично Клоппа в АПЛ, а в ЛЧ я за Баварию в матчах с Ливерпулем. Забавно, что ты пол Соккера в игнор запихнул, потому что не вывозишь разговоров
Но проблема в том, что согласно разъяснениям ФИФА на своих семинарах судей, которые постоянно меняются относительно футбольных правил, там столько лазеек, что можно оправдать любое решение судьи. Так что все согласно рекомендациям ФИФА. Ну а правила они для футболистов)
Но проблема в том, что согласно разъяснениям ФИФА на своих семинарах судей, которые постоянно меняются относительно футбольных правил, там столько лазеек, что можно оправдать любое решение судьи. Так что все согласно рекомендациям ФИФА. Ну а правила они для футболистов)
тухель что не научил по счету играть.
тухель что не научил по счету играть.
Таковы были решсния на ЧМ в России, а потому судья вынес правильное решение на базе подобных решений в том чемпионате, которые не были оспорены и приняты, как верные
Таковы были решсния на ЧМ в России, а потому судья вынес правильное решение на базе подобных решений в том чемпионате, которые не были оспорены и приняты, как верные