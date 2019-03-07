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Аль-Хелаифи: «Я доверяю Тухелю»

вчера, 06:35
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Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи не собирается увольнять Томаса Тухеля с поста главного тренера после вылета ПСЖ из Лиги чемпионов.

Будут ли какие-то перестановки в ближайшие недели?

Я доверяю тренеру. Мы подождём его решения: хочет ли он каких-то изменений, или нет. Но если мы проиграли матч, это не означает, что нужно действовать прямо сейчас. Мы должны принимать решения с холодной головой. Однако сейчас ещё не время. Мы хотим успокоиться и посмотреть, чего хочет тренер. Это очень важно.

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Все комментарии
anfield1984
anfield1984 ответил Pervomaez
   193 / 1029
вчера в 13:19
Судья тоже человек. Если бы игроки ПСЖ старались и были сконцентрированы на результате матча, может и вошел бы в их положение, не поставив пенальти. А повод для пеналя железобетонный. Прыжок и рука в неестественном положении
Pervomaez
Pervomaez ответил anfield1984
   333 / 1029
вчера в 11:07
Согласен не ху.. Пальцы гнуть раньше времени за это и получили, но пенальти спорный пипец нельзя так портить
Знатог
Знатог
   353 / 1029
вчера в 08:51
Состав у ПСЖ оч. хороший но... кто такой Тухлый? за какие заслуги?
ПРОСТО ТУРОК
ПРОСТО ТУРОК
   422 / 1029
вчера в 08:33
Тухель хочет изменений...Он хочет зарплату по больше и месси с роналду в команду..может тогда псж сможет выиграть лигу чемпионов..и то не факт найдется судья который и тогда похоронит их
Zenit_84
Zenit_84
   113 / 1029
вчера в 08:29
Уволят, как пить дать.
anfield1984
anfield1984 ответил BESTjuventus10
   193 / 1029
вчера в 08:17
Когда защитник на 2й минуте делает подобную ошибку, как раз вина лежит на тренере, который не смог объяснить команде, что они еще не прошли МЮ.
anfield1984
anfield1984
   193 / 1029
вчера в 08:15
Тогда я спокоен, пока Тухель будет у руля ПСЖ - им ничего не светит. Вина в поражении и вылете полностью на ГТ. В гостях команда делает результат вопреки своему составу, а дома выходит не на матч плей-офф ЛЧ, а будто против меньента какого-нибудь (уж простите меня, но мне не интересен донный чемпионат и аналогов уэски я не знаю) . Настрой команду, объясни, что нельзя пижонить, подмигивать скамейке запасных, терять концентрацию и играть расхлябано. В каком бы состоянии не был МЮ, расхлябаная и самоуверенная командешка без гена победителя и командного духа для них - сладкий пирожок . Что и произошло. МЮ их раздавил.
Получите, распишитесь.
Igo0rek
Igo0rek ответил cska plus
   107 / 1029
вчера в 08:14
Если бы купюры бегали по полю, тогда мог бы быть 100% результат, а так «поле ровное, мяч круглый...»
ДАША Д
ДАША Д
   178 / 1029
вчера в 08:14
У Тухеля небольшие запросы, другие будут обходиться в разы дороже.
cska plus
cska plus
   16 / 1029
вчера в 07:33
Ахахах! Миллиарды потратили и не попали даже в четвертьфинал, лично я рад.
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1029
вчера в 07:31
Аль Хали - виноват Паредес и точка
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   392 / 1029
вчера в 07:18
Это был несчастный случай - тренер должен остаться.
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   266 / 1029
вчера в 06:58
Да так то Тухель ни в чем не виноват. Два тупейших гола из за школьных ошибок заща и голкипера. Псж сам себя казнил. Но мю то на это похрен. Им дали, они взяли)
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