Аль-Хелаифи: «Я доверяю Тухелю»

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи не собирается увольнять Томаса Тухеля с поста главного тренера после вылета ПСЖ из Лиги чемпионов.

Будут ли какие-то перестановки в ближайшие недели?

Я доверяю тренеру. Мы подождём его решения: хочет ли он каких-то изменений, или нет. Но если мы проиграли матч, это не означает, что нужно действовать прямо сейчас. Мы должны принимать решения с холодной головой. Однако сейчас ещё не время. Мы хотим успокоиться и посмотреть, чего хочет тренер. Это очень важно.