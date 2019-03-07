Фелипе: «Хотели выйти в четвертьфинал ЛЧ в основное время»

Защитник «Порту» Фелипе прокомментировал победу над «Ромой» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в следующий раунд турнира.

Мы хотели оформить выход в четвертьфинал в основное время матча, но «Рома» тоже обладает высоким уровнем мастерства. Это был хороший матч.

Мы знали, что должны делать и верили в план нашего тренера. Мы были слишком опрометчивы в первом круге, но на этот раз проявили больше терпения и сумели вскрыть оборону соперника.

Сейчас мы просто хотим насладиться этой ночью и выходом в четвертьфинал.