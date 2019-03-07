ГлавнаяНовости

Фелипе: «Хотели выйти в четвертьфинал ЛЧ в основное время»

вчера, 07:03
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту3 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаЗакончился в доп. время

Защитник «Порту» Фелипе прокомментировал победу над «Ромой» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в следующий раунд турнира.

Мы хотели оформить выход в четвертьфинал в основное время матча, но «Рома» тоже обладает высоким уровнем мастерства. Это был хороший матч.

Мы знали, что должны делать и верили в план нашего тренера. Мы были слишком опрометчивы в первом круге, но на этот раз проявили больше терпения и сумели вскрыть оборону соперника.

Сейчас мы просто хотим насладиться этой ночью и выходом в четвертьфинал.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Марселино: «Во втором тайме „Краснодар“ заиграл сильнее»
Сегодня, 01:48 Комментарии2
Скалони: «Решение не вызывать Месси на предыдущие матчи было моим»
Вчера, 23:17 Комментарии5
Моратти: «„Интер“ хотел купить Месси и Иньесту»
Вчера, 21:07 Комментарии4
Хуммельс: «Несправедливое решение Лёва по отношению к нам»
Вчера, 20:54 Комментарии10
Жардим: «В чемпионате Англии или Испании ПСЖ боролся бы за титул»
Вчера, 19:50 Комментарии15
Моуриньо: «Хочу отметить веру в себя и храбрость игроков МЮ»
Вчера, 18:58 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
STVA 1
STVA 1
   101 / 1029
вчера в 07:42
Ну и так хорошо , что вышли!
cska plus
cska plus
   16 / 1029
вчера в 07:26
Эусебио может паковать чемоданы и досвидос.
cska plus
cska plus
   16 / 1029
вчера в 07:25
Молодцы, поздравляю!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100