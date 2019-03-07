Перотти: «Ди Франческо расстроен, как и все мы»

Полузащитник «Ромы» Диего Перотти дал комментарий после поражения от «Порту» (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и вылета римлян из турнира. Напомним, главный тренер «Ромы» Эусебио Ди Франческо отказался общаться с прессой после матча. Появился слух о том, что уже сегодня его могут отправить в отставку.

Тренер расстроен, как и все мы. Мы бегали все 120 минут, тяжело вылетать таким образом. Я чувствую, что мы заслуживали большего.

«Порту» играл дома, их фанаты гнали команду вперёд, но у нас всё равно были шансы на победу.

Будущее Ди Франческо? Мы всегда отдавали все наши силы. Никто не любит проигрывать и вылетать из Лиги чемпионов. Я уже сказал, что мы стоим за тренером. Это тяжёлый период для каждого из нас. Он решит, что будет делать дальше, но мы всегда сражались за «Рому».

Эпизод с падением Шика? Спросите рефери. Что печалит меня больше всего – он даже не пошёл посмотреть повтор. Но если система доступна, её надо использовать.