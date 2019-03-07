Консейсау: «Потрясающее выступление „Порту“»

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал домашнюю победу над «Ромой» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в четвертьфинал турнира.

Это было потрясающее выступление в исполнении моей команды. Я должен поздравить каждого из игроков с тем, как они подготовились к этому матчу, включая тактические и стратегические моменты с возможными изменениями в нашей схеме.

Я хотел, чтобы мы создавали моменты и выиграли этот матч, но самым главным сегодня было то, что мы знали, что мы должны делать, когда мяч у соперника.