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Консейсау: «Потрясающее выступление „Порту“»

вчера, 04:29
ПортуЛоготип футбольный клуб Порту3 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаЗакончился в доп. время

Наставник «Порту» Сержиу Консейсау прокомментировал домашнюю победу над «Ромой» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов и выход своей команды в четвертьфинал турнира.

Это было потрясающее выступление в исполнении моей команды. Я должен поздравить каждого из игроков с тем, как они подготовились к этому матчу, включая тактические и стратегические моменты с возможными изменениями в нашей схеме.

Я хотел, чтобы мы создавали моменты и выиграли этот матч, но самым главным сегодня было то, что мы знали, что мы должны делать, когда мяч у соперника.

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ДАША Д
ДАША Д
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вчера в 05:41
Теперь бы Аякс в соперники...
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