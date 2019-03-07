Маркиньос: «Как говорят у нас в Бразилии, пора съесть ***** и заткнуться»

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос прокомментировал вылет ПСЖ из Лиги чемпионов после домашнего поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:3) в ответном матче 1/8 финала.

Это недопустимо. Мы понимаем гнев болельщиков. Мы снова в то же самое время сезона совершаем те же ошибки, за которые нас наказывают.

Манчестер приехал сюда, чтобы защищаться и ждать наших ошибок. Они знали, как этим воспользоваться. И мы снова должны задуматься и всё проанализировать. Уже не первый год нам достаётся в этот период сезона. Мы должны серьёзно поговорить друг с другом в раздевалке.

Это непростое время для каждого из нас. Вокруг витает много гнева. Всё может пойти не в том направлении, которое нам нужно. Но как говорят у нас в Бразилии, пришло время наесться ***** и заткнуться.