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Маркиньос: «Как говорят у нас в Бразилии, пора съесть ***** и заткнуться»

вчера, 04:43
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Защитник «Пари Сен-Жермен» Маркиньос прокомментировал вылет ПСЖ из Лиги чемпионов после домашнего поражения от «Манчестер Юнайтед» (1:3) в ответном матче 1/8 финала.

Это недопустимо. Мы понимаем гнев болельщиков. Мы снова в то же самое время сезона совершаем те же ошибки, за которые нас наказывают.

Манчестер приехал сюда, чтобы защищаться и ждать наших ошибок. Они знали, как этим воспользоваться. И мы снова должны задуматься и всё проанализировать. Уже не первый год нам достаётся в этот период сезона. Мы должны серьёзно поговорить друг с другом в раздевалке. 

Это непростое время для каждого из нас. Вокруг витает много гнева. Всё может пойти не в том направлении, которое нам нужно. Но как говорят у нас в Бразилии, пришло время наесться ***** и заткнуться.

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Все комментарии
Die Roten
Die Roten
   296 / 1029
вчера в 16:29
Скажи это Неймара. А то он не помнит как там у вас в Бразилии говорят.
bublikyo
bublikyo
   197 / 1029
вчера в 14:17
Ну МЮ знатно накормил вас дер*мом
aventure61
aventure61
   468 / 1029
вчера в 10:10
Адекватный коммент,а остальным лягушатникам и особенно хозяевам-приятного аппетита.
Ikarus74
Ikarus74
   648 / 1029
вчера в 09:48
В слабом чемпионате характер не закалишь. В ЛЧ звезды не играют большой роли, главное характер. Все обладатели ушастого последних лет показывали именно характер. ПСЖ резвился как ребёнок на поле сегодня, а не играл как муж. Манчестер Юн заслужил победу. Тухель по ходу мало разбирается в играх за ушастого, если сказал что «счёт не соответсвует игре». Если шейхи хотят выиграть ЛЧ им надо менять тренера. Кстати пусть благодарит Манчестер за то что выбил его команду в 1/8, в 1/4 более серьезные соперники порвали бы ПСЖ как грелку.
cannongun
cannongun
   86 / 1029
вчера в 09:04
уже наелся овна и заткнулся.
NGY
NGY
   41 / 1029
вчера в 08:36
Вот слова адекватного игрока.
Не в пример нытикам и лузерам, которые в своей несостоятельности, проиграв Реалу весь год ноют, что они проиграли из-за судьи.позорники!
anfield1984
anfield1984
   193 / 1029
вчера в 08:23
Единственный адекват
lobsterdam
lobsterdam
   131 / 1029
вчера в 08:07
что же скрывается за этими звездочками, вот задача? Что у них там в Бразилии поедают в больших количествах в подобных ситуациях?
LOpp
LOpp ответил Zenit_84
   9 / 1029
вчера в 07:45
Может банан?
Zenit_84
Zenit_84
   113 / 1029
вчера в 07:26
Чего они там едят?
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   240 / 1029
вчера в 05:29
Чётко сказано)
STVA 1
STVA 1
   101 / 1029
вчера в 05:21
Сильно сказано.
112910415
112910415
   66 / 1029
вчера в 05:09
образно говорят в Бразилии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   392 / 1029
вчера в 04:53
Да, в Бразилии много говорят.
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