Амависка: «„Валенсии“ не составит труда пройти „Краснодар“»

вчера, 05:45

Экс-игрок «Реала» и сборной Испании Хосе Эмилио Амависка поделился мнением о противостоянии российских и испанских клубов в Лиге Европы. На стадии 1/8 финала между собой встретятся «Краснодар» и «Валенсия», а также «Зенит» и «Вильярреал».

«Валенсия» в этой паре однозначный и безоговорочный фаворит. Возможно, нынешний сезон складывается для «летучих мышей» не лучшим образом, но у них классный подбор футболистов, а также весьма длинная скамейка запасных. «Валенсии» не составит труда обыграть «Краснодар» по сумме двух матчей и пройти дальше. Игры на вылет даются «Вильярреалу» тяжело. Эта команда проводит плохой сезон в чемпионате, теряет очень много очков. Да и состав у «Вильярреала» послабее, чем у «Зенита». Тем не менее хочется верить, что уровня испанского футбола хватит как минимум для того, чтобы навязать борьбу.

Первый матч «Краснодара» с «Валенсией» обслужит бригада арбитров из Израиля. На игру «Зенита» с «Вильярреалом» назначены судьи из Италии во главе с Джанлукой Рокки.