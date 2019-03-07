Амависка: «„Валенсии“ не составит труда пройти „Краснодар“»

Экс-игрок «Реала» и сборной Испании Хосе Эмилио Амависка поделился мнением о противостоянии российских и испанских клубов в Лиге Европы. На стадии 1/8 финала между собой встретятся «Краснодар» и «Валенсия», а также «Зенит» и «Вильярреал».
«Валенсия» в этой паре однозначный и безоговорочный фаворит. Возможно, нынешний сезон складывается для «летучих мышей» не лучшим образом, но у них классный подбор футболистов, а также весьма длинная скамейка запасных. «Валенсии» не составит труда обыграть «Краснодар» по сумме двух матчей и пройти дальше.
Игры на вылет даются «Вильярреалу» тяжело. Эта команда проводит плохой сезон в чемпионате, теряет очень много очков. Да и состав у «Вильярреала» послабее, чем у «Зенита». Тем не менее хочется верить, что уровня испанского футбола хватит как минимум для того, чтобы навязать борьбу.
Первый матч «Краснодара» с «Валенсией» обслужит бригада арбитров из Израиля. На игру «Зенита» с «Вильярреалом» назначены судьи из Италии во главе с Джанлукой Рокки.
С "карликом" уж точно не согласен...
Может опыта не много ...но прогресс очевиден...
Все помнят 1:9 от Вольсбурга...по итогам двух встреч...
Но это было давно и неправда..)))
В последние 2 года Краснодар вышел победителем по итогам двух встреч с такими командами: Боруссия Д...Ницца...ПАОК....Ред Булл...Фенербахче...Стандарт....Байер...
Дома одержаны победы над Севильей...Црвеной Звездой...
Думаю то что первый матч гостевой - огромный плюс Краснодару.....
Во втором завсегда можно сыграть по счёту.....
Валенсия сейчас неплоха...спору нет...но не поставил бы и два ломанных шиллинга на проход испанцев в следующую стадию....)))
С "карликом" уж точно не согласен...
Может опыта не много ...но прогресс очевиден...
Все помнят 1:9 от Вольсбурга...по итогам двух встреч...
Но это было давно и неправда..)))
В последние 2 года Краснодар вышел победителем по итогам двух встреч с такими командами: Боруссия Д...Ницца...ПАОК....Ред Булл...Фенербахче...Стандарт....Байер...
Дома одержаны победы над Севильей...Црвеной Звездой...
Думаю то что первый матч гостевой - огромный плюс Краснодару.....
Во втором завсегда можно сыграть по счёту.....
Валенсия сейчас неплоха...спору нет...но не поставил бы и два ломанных шиллинга на проход испанцев в следующую стадию....)))
Вся страна верит в проход наших клубов в 1/4
Вся страна верит в проход наших клубов в 1/4
☆☆☆☆☆☆☆☆
На ЧМ-2018 уже навязали!
☆☆☆☆☆☆☆☆
На ЧМ-2018 уже навязали!
Желаю Быкам пройти Валенсию!!!
Желаю Быкам пройти Валенсию!!!