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Амависка: «„Валенсии“ не составит труда пройти „Краснодар“»

вчера, 05:45
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Экс-игрок «Реала» и сборной Испании Хосе Эмилио Амависка поделился мнением о противостоянии российских и испанских клубов в Лиге Европы. На стадии 1/8 финала между собой встретятся «Краснодар» и «Валенсия», а также «Зенит» и «Вильярреал».

«Валенсия» в этой паре однозначный и безоговорочный фаворит. Возможно, нынешний сезон складывается для «летучих мышей» не лучшим образом, но у них классный подбор футболистов, а также весьма длинная скамейка запасных. «Валенсии» не составит труда обыграть «Краснодар» по сумме двух матчей и пройти дальше.

Игры на вылет даются «Вильярреалу» тяжело. Эта команда проводит плохой сезон в чемпионате, теряет очень много очков. Да и состав у «Вильярреала» послабее, чем у «Зенита». Тем не менее хочется верить, что уровня испанского футбола хватит как минимум для того, чтобы навязать борьбу.

Первый матч «Краснодара» с «Валенсией» обслужит бригада арбитров из Израиля. На игру «Зенита» с «Вильярреалом» назначены судьи из Италии во главе с Джанлукой Рокки.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил СЫН ДЕДА
   10 / 1029
вчера в 12:36
Амависка 100 процентов прав. Краснодар и по составу и по истории - "европейский карлик". Шансы призрачные. Это как если бы сам Краснодар играл с воронежским Факелом (с уважением к команде и болелам). И команду никто всерьез не воспринимает. Но это и есть шанс. ВПЕРЁД БЫКИ!
100% Амависка и не видел ни разу Краснодар......
С "карликом" уж точно не согласен...
Может опыта не много ...но прогресс очевиден...
Все помнят 1:9 от Вольсбурга...по итогам двух встреч...
Но это было давно и неправда..)))

В последние 2 года Краснодар вышел победителем по итогам двух встреч с такими командами: Боруссия Д...Ницца...ПАОК....Ред Булл...Фенербахче...Стандарт....Байер...

Дома одержаны победы над Севильей...Црвеной Звездой...

Думаю то что первый матч гостевой - огромный плюс Краснодару.....
Во втором завсегда можно сыграть по счёту.....
Валенсия сейчас неплоха...спору нет...но не поставил бы и два ломанных шиллинга на проход испанцев в следующую стадию....)))
Mangur
Mangur
   254 / 1029
вчера в 12:29
Поживём увидим.
СЫН ДЕДА
СЫН ДЕДА
   316 / 1029
вчера в 10:56
Амависка 100 процентов прав. Краснодар и по составу и по истории - "европейский карлик". Шансы призрачные. Это как если бы сам Краснодар играл с воронежским Факелом (с уважением к команде и болелам). И команду никто всерьез не воспринимает. Но это и есть шанс. ВПЕРЁД БЫКИ!
kotmyshka
kotmyshka
   219 / 1029
вчера в 10:33
Не думаю, что Валенсия легко справится с Краснодаром
Project Pandora
Project Pandora ответил Scuderia Ferrari
   492 / 1029
вчера в 10:10
Уважаемый, в той игре нашим откровенно повезло. Будьте скромнее и не выкрикивайте пафосных реплик. Да, победили, и да, повезло. А в вашем крике читается некое превосходство, которого и рядом не было.
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1029
вчера в 10:01
Не знаю почему, но мне кажется, что Краснодар - фаворит в этой паре и что Амависка будет жестоко посрамлена!!!
161регион
161регион
   19 / 1029
вчера в 09:47
Не говори гоп ..
ZaZizu
ZaZizu
   976 / 1029
вчера в 09:35
думаю в этой паре будет серьезная заруба и все решит один гол
poodle
poodle
   154 / 1029
вчера в 09:31
и сборная и клубы из РФПЛ нагибали испанцев,это уже вошло в привычку!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1029
вчера в 09:23
Обе наши команды пройдут. Гыгыгы
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   69 / 1029
вчера в 09:13
Глорье не знают легенду испанского футбола Амависку)
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty
   260 / 1029
вчера в 09:07
Удачи Зениту и Краснодару в Еврокубках
Вся страна верит в проход наших клубов в 1/4
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   7 / 1029
вчера в 09:01
Тем не менее хочется верить, что уровня испанского футбола хватит как минимум для того, чтобы навязать борьбу.
☆☆☆☆☆☆☆☆
На ЧМ-2018 уже навязали!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   7 / 1029
вчера в 09:00
Кто такая Амависка?
Caniggia
Caniggia
   49 / 1029
вчера в 08:42
Самоуверенная испанская шавка. Вперёд, Краснодар!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   40 / 1029
вчера в 08:33
Не сказал бы ,что прямо не составит труда. Но фаворит конечно Валенсия...
ДСА
ДСА
   164 / 1029
вчера в 08:12
Тут Реал имеют все кто захочет, а здесь какая-то Валенсия.
Djon_V
Djon_V
   267 / 1029
вчера в 08:03
Интересно что бы он сказал о паре Байер - Валенсия
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1029
вчера в 08:02
Посрамят тебя быки!
EAGuar As
EAGuar As
   76 / 1029
вчера в 07:27
Удачи Краснодар .
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   266 / 1029
вчера в 07:10
Какая то анфиска заговорила)
ЮЗИК
ЮЗИК
   295 / 1029
вчера в 06:37
Амависька какой то нам не авторитет
Vladimir808
Vladimir808
   270 / 1029
вчера в 06:03
Амависка облажается, как и его клуб.)))))
Желаю Быкам пройти Валенсию!!!
Василий 50
Василий 50
   269 / 1029
вчера в 05:47
Нужно огорчить Амависку.
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