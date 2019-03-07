Сарри: «Я уверен в том, что сохраню пост главного тренера „Челси“»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы против киевского «Динамо» рассказал о проблемах его команды.

Наша проблема - это результаты. А всё остальное не так важно сейчас. Я хочу побеждать ради команды и клуба, а не ради себя. Я уверен в том, что сохраню свой пост, иначе бы не мог работать. Буду думать только о нашем футболе и результатах, ничего больше.

Думаю, что Премьер-Лига должна помогать командам, играющим в еврокубках. В Италии, если ты выступаешь в Лиге Европе, то можешь после выездного матча попросить об игре в понедельник. Дополнительный день отдыха - это очень важно. В Премьер-Лиге же нам предстоит сыграть через 62-63 часа после матча с «Динамо». Думаю, это слишком рано.