ГлавнаяНовости

Сарри: «Я уверен в том, что сохраню пост главного тренера „Челси“»

вчера, 09:51
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)3 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри в преддверии матча 1/8 финала Лиги Европы против киевского «Динамо» рассказал о проблемах его команды.

Наша проблема - это результаты. А всё остальное не так важно сейчас. Я хочу побеждать ради команды и клуба, а не ради себя. Я уверен в том, что сохраню свой пост, иначе бы не мог работать. Буду думать только о нашем футболе и результатах, ничего больше.

Думаю, что Премьер-Лига должна помогать командам, играющим в еврокубках. В Италии, если ты выступаешь в Лиге Европе, то можешь после выездного матча попросить об игре в понедельник. Дополнительный день отдыха - это очень важно. В Премьер-Лиге же нам предстоит сыграть через 62-63 часа после матча с «Динамо». Думаю, это слишком рано.

В предыдущем раунде Лиги Европы «Челси» обыграл «Мальме».

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Марселино: «Во втором тайме „Краснодар“ заиграл сильнее»
Сегодня, 01:48 Комментарии2
Скалони: «Решение не вызывать Месси на предыдущие матчи было моим»
Вчера, 23:17 Комментарии5
Моратти: «„Интер“ хотел купить Месси и Иньесту»
Вчера, 21:07 Комментарии4
Хуммельс: «Несправедливое решение Лёва по отношению к нам»
Вчера, 20:54 Комментарии10
Жардим: «В чемпионате Англии или Испании ПСЖ боролся бы за титул»
Вчера, 19:50 Комментарии15
Моуриньо: «Хочу отметить веру в себя и храбрость игроков МЮ»
Вчера, 18:58 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   106 / 1029
вчера в 13:01
Если попадет в ЛЧ то,останется.
удав
удав
   417 / 1029
вчера в 11:08
вариант чтобы остаться только один -выиграть Лигу Европы, по другому в Лигу Чемпионов Челси в этом году не попасть
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1029
вчера в 10:37
С Динамо вы еще долго не сыграете ,они газон даже постелить не могут
Zenit_84
Zenit_84
   113 / 1029
вчера в 10:34
Зря уверенх
kust07
kust07
   239 / 1029
вчера в 10:23
С чего бы это такая уверенность?)
КЭТиК
КЭТиК
   216 / 1029
вчера в 10:19
Любое неожиданное поражение может лишить его тренерского места.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100