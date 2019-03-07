Экс-защитник «Валенсии»: «В матче с „Краснодаром“ будет непросто»

Бывший защитник «Валенсии» Мигел поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы между испанским клубом и «Краснодаром».

Уверен, что нас ждет отличный матч двух классных команд. Логично, что я буду поддерживать испанский клуб и ставлю в этом противостоянии на него. Тем не менее очевидно, что пройти дальше «Валенсии» будет непросто. Против «Краснодара» сложно играть, особенно на его поле. Российская команда выложится по полной и усложнит задачу сопернику. И всё же, думаю, у «Валенсии» хорошие шансы на проход в четвертьфинал.