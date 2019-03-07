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Лукаку: «Я знаю, что Сульшер останется в МЮ»

вчера, 08:56
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку после победы над ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что исполняющий обязанности главного тренера Оле-Гуннар Сульшер наверняка останется в команде.

Я знаю, что он останется. Никаких сомнений. Он хочет остаться, да и игроки этого хотят. Сейчас мы играем так, как и должен играть «Манчестер Юнайтед». У нас молодая команда и молодой тренер. Это прекрасные условия для развития и, возможно, завоевания трофеев в ближайшем будущем.

Думаю, что вопрос уже обсудили. Я просто рад, что Сульшер с нами, и надеюсь, что он останется в клубе на долгие годы.

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Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   106 / 1029
вчера в 11:55
И это правильно.
galem72
galem72 ответил Ruslik1982
   187 / 1029
вчера в 11:45
мне кажется Сульшер сейчас это просто как представитель какого-то тренерского консилиума, в котором и Фергюсон и еще какие-нибудь тренеры, которые вместе работают над командой. Ну не может вот так просто придти человек ни откуда и не проигрывать с составом, который до него играл на уровне середняка АПЛ.
Тебе правильно кажется!
САФ участвует в процессе, Кэрри помогает, а также вернули в штаб ассистентом родного Фелана. Так что теперь там работа идёт в нужном русле.
Палыч82
Палыч82
   310 / 1029
вчера в 10:56
Популист и флюгер Ромелу,)
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Ruslik1982
   3 / 1029
вчера в 10:42
нет,это все полностью рук Сольскьяера ,в футболе иначе не бывает
Ruslik1982
Ruslik1982
   108 / 1029
вчера в 10:08
мне кажется Сульшер сейчас это просто как представитель какого-то тренерского консилиума, в котором и Фергюсон и еще какие-нибудь тренеры, которые вместе работают над командой. Ну не может вот так просто придти человек ни откуда и не проигрывать с составом, который до него играл на уровне середняка АПЛ.
kotmyshka
kotmyshka
   219 / 1029
вчера в 09:28
Весьма вероятно
ДАША Д
ДАША Д
   178 / 1029
вчера в 09:16
Теперь уж точно останется, задачу выполнил.
Байкал-38.
Байкал-38.
   36 / 1029
вчера в 09:06
Это знают уже все!
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