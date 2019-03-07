Лукаку: «Я знаю, что Сульшер останется в МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку после победы над ПСЖ в 1/8 финала Лиги чемпионов отметил, что исполняющий обязанности главного тренера Оле-Гуннар Сульшер наверняка останется в команде.

Я знаю, что он останется. Никаких сомнений. Он хочет остаться, да и игроки этого хотят. Сейчас мы играем так, как и должен играть «Манчестер Юнайтед». У нас молодая команда и молодой тренер. Это прекрасные условия для развития и, возможно, завоевания трофеев в ближайшем будущем.

Думаю, что вопрос уже обсудили. Я просто рад, что Сульшер с нами, и надеюсь, что он останется в клубе на долгие годы.