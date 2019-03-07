Хеведес: «Тяжелая игра, потому что качество газона было ужасным»

Защитник «Локомотива» Бенедикт Хеведес прокомментировал победу над «Рубином» в матче 1/4 финала Кубка России.

Действительно тяжелая игра, потому что качество газона было ужасным. Нелегко играть в футбол в таких условиях. «Рубин» оборонялся в пять защитников и было тяжело находить свободное пространство в атаке, чтобы создавать голевые моменты. Хотя в первом тайме мы создали несколько моментов для взятия ворот. Я думаю, у «Рубина» не было столько возможностей, как у нас. К счастью, во втором тайме нам улыбнулась удача и удалось забить со штрафного. Конечно, я счастлив.

Защитникам необходимо быть опасными для ворот соперника при стандартах. Результаты многих матчей будут решаться в зависимости от того, как команда реализует стандартные положения. Я думаю, наша команда сильна в этом отношении. У нас есть игроки, которые великолепно играют головой: например, Чорлука, Саба, я, Джефф. Также у нас есть классные игроки, которые могут доставлять мяч внутрь штрафной, как, например, Миранчук в этом матче. У нас хороший баланс и, как результат, мы все счастливы, что нам удалось выйти в следующий этап Кубка России.