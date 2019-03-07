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Каборе: «С „Валенсией“ будет сложнее, чем с „Байером“ и „Спартаком“»

вчера, 05:20
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе поделился ожиданиями от предстоящего первого матча с «Валенсией» в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

«Валенсия» – отличная команда. У неё очень хороший подбор техничных и качественных футболистов. Нам будет сложнее, чем с «Байером» или «Спартаком». Мы должны сыграть на запредельном уровне концентрации. Главное – не пропустить в предстоящей игре, как это произошло в первой встрече против леверкузенцев. Тогда наши шансы на проход в следующий раунд сильно возрастут.

Мыслями о грядущем поединке также поделился главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.

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Все комментарии
Aчиститель
Aчиститель
   319 / 1029
вчера в 15:36
Так Валенсия сильнее на голову пупсни.
Bayern Best
Bayern Best
   106 / 1029
вчера в 10:54
Порвите их на тряпки.
161регион
161регион
   19 / 1029
вчера в 09:50
Только нам не гони,за киллометр видно что ты людоедом был....валенсию пройдете....удачи Краснодару
cska plus
cska plus
   16 / 1029
вчера в 07:50
А спартак тут причём, где Байер и Валенсия а где позорный спартак, между ними небо и Земля.
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1029
вчера в 07:30
а вот и посмотрим
Байкал-38.
Байкал-38.
   36 / 1029
вчера в 05:31
Удачного матча и как минимум не проиграть!
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