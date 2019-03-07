Нигматуллин: «„Вильярреал“ хорошо показал себя со „Спартаком“»

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от противостояния «Зенита» и «Вильярреала» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Вильярреал» хорошо показал себя со «Спартаком», и это футболистам «Зенита» нужно держать в голове. С другой стороны, сейчас команда идет на третьем месте с конца в чемпионате. Ее результаты нестабильны — проиграны два последних матча внутреннего первенства, но до этого удалось разгромить «Севилью» (3:0). Так что «Вильярреал» абсолютно непредсказуем: может как доставить серьезные проблемы, так и провалиться. Мы все помним, как в прошлом раунде плей-офф «Зенит» играл с аутсайдером чемпионата Турции — «Фенербахче». И в домашнем матче стамбульцы даже победили (1:0). Хочется, что бы в 1/8 финала питерцы решили все вопросы уже в первой игре.