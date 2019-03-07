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Нигматуллин: «„Вильярреал“ хорошо показал себя со „Спартаком“»

вчера, 09:58
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 3Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин поделился ожиданиями от противостояния «Зенита» и «Вильярреала» в 1/8 финала Лиги Европы.

«Вильярреал» хорошо показал себя со «Спартаком», и это футболистам «Зенита» нужно держать в голове. С другой стороны, сейчас команда идет на третьем месте с конца в чемпионате. Ее результаты нестабильны — проиграны два последних матча внутреннего первенства, но до этого удалось разгромить «Севилью» (3:0). Так что «Вильярреал» абсолютно непредсказуем: может как доставить серьезные проблемы, так и провалиться. Мы все помним, как в прошлом раунде плей-офф «Зенит» играл с аутсайдером чемпионата Турции — «Фенербахче». И в домашнем матче стамбульцы даже победили (1:0). Хочется, что бы в 1/8 финала питерцы решили все вопросы уже в первой игре.

Команды рассудит бригада судей из Италии под руководством главного арбитра Джанлуки Рокки.

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast ответил 161регион
   258 / 1029
вчера в 16:17
Ухо поставил на вильяреал....
Надеюсь не своё.
viv
viv
   57 / 1029
вчера в 12:11
Вильярреал унизил пищевик....мясная команда стала первой российской командой занявшей последнее 4- ое место в ЛЕ.... срамота
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 1029
вчера в 10:33
Если команда занимает последнее место в таблице ЛЕ - то как еще могут показать себя ее соперники по группе ??))))

Конечно же они фееричны,неудержимы и могучи..))))
ДАША Д
ДАША Д
   178 / 1029
вчера в 10:17
Вильярреал показал, что их легко можно проходить, просто Спартак был не готов к этому.
МКС
МКС
   39 / 1029
вчера в 10:12
По какому то странному стечению обстоятельств

Питерцам вечно попадаются аутсайдеры своих чемпионатов

А вот гонору после этих побед как будто они с МЮ играли на равных
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   75 / 1029
вчера в 10:12
Зенит победит!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1029
вчера в 10:02
Спартак тоже хорошо себя показал с Мурой. Гыгыгы
161регион
161регион
   19 / 1029
вчера в 10:01
Ухо поставил на вильяреал....
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