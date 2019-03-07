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Аджоев: «На наших глазах пишется новая история тульского „Арсенала“»

вчера, 09:10
АрсеналЛоготип футбольный клуб Арсенал (Тула)1 : 1Логотип футбольный клуб ОренбургОренбургМатч завершен

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал выход команды в полуфинал Кубка России. В четвертьфинале туляки выбили из турнира «Оренбург».

На наших глазах пишется новая история тульского «Арсенала». Команда впервые вышла в полуфинал Кубка России. Конечно, это очень существенное, солидное достижение для нашего клуба. В двухраундовом противостоянии в четвертьфинале прошли крепкого соперника «Оренбург».

Спасибо ребятам и тренерскому штабу. Этого успеха не было бы без наших болельщиков, энергию и эмоции которых мы всегда чувствуем. Огромная благодарность всем, кто поддерживает клуб, помогает нам решать серьёзные задачи. Губернатор Тульской области Алексей Дюмин всегда очень искренне интересуется тем, что происходит в команде, проявляет большое внимание, и такой результат — это его успех и его заслуга. Также нужно поблагодарить губернатора Московской области Андрея Воробьёва за то, что эта игра состоялась в Химках. На арене нас тепло приняли, и абсолютно все — от директора стадиона до рядовых работников, сделали максимум для того, чтобы матч прошёл в хороших условиях.

Говоря об этом историческом для тульского «Арсенала» результате, отмечу, что турнир ещё продолжается. Сейчас есть радость, но нет никакой эйфории. Уже держим в голове предстоящий полуфинал и понимаем, что финал Кубка России находится на расстоянии двух матчей.

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Все комментарии
Трубадур
Трубадур
   463 / 1029
вчера в 11:56
Что-то много гонору от Арсенала, как бы в пердив не улететь, не имея собственного поля.
drug01
drug01
   137 / 1029
вчера в 10:09
Фундамент Аленичева надо помнить всегда !!!!!
161регион
161регион
   19 / 1029
вчера в 09:46
На этом все....
EAGuar As
EAGuar As
   76 / 1029
вчера в 09:20
Удачи Арсенал
cska plus
cska plus
   16 / 1029
вчера в 09:16
Через пару игр история иссякнет.
Морозовский
Морозовский
   8 / 1029
вчера в 09:15
Вот так, вот!
ДСА
ДСА
   164 / 1029
вчера в 09:15
Теперь болеют за Урал.
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