Карпин: «У Кафанова в „Ростове“ будут расширенные функции»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал приглашение в тренерский штаб команды тренера вратарей «Рубина» Виталия Кафанова.

Как возник вариант с приглашением Виталия Кафанова? Мы узнали, что он покидает «Рубин», и я попросил президента клуба Арутюнянца пригласить Витальевича к нам, тем более что он знаком с Кафановым по совместной работе в «Ростове».

Что касается функций Кафанова, то они будут расширенными, а не ограничиваться работой с вратарями, стандартами и так далее. Мы уже общались вчера, сегодня также будем обсуждать наши планы. В целом должность старшего тренера предполагает участие во всем тренировочном процессе. Уверен, что опыт и знания Кафанова помогут «Ростову» добиваться лучших результатов, лучшей игры.