ГлавнаяНовости

Карпин: «У Кафанова в „Ростове“ будут расширенные функции»

вчера, 11:04

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал приглашение в тренерский штаб команды тренера вратарей «Рубина» Виталия Кафанова.

Как возник вариант с приглашением Виталия Кафанова? Мы узнали, что он покидает «Рубин», и я попросил президента клуба Арутюнянца пригласить Витальевича к нам, тем более что он знаком с Кафановым по совместной работе в «Ростове».

Что касается функций Кафанова, то они будут расширенными, а не ограничиваться работой с вратарями, стандартами и так далее. Мы уже общались вчера, сегодня также будем обсуждать наши планы. В целом должность старшего тренера предполагает участие во всем тренировочном процессе. Уверен, что опыт и знания Кафанова помогут «Ростову» добиваться лучших результатов, лучшей игры.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Бубнов: «Очень тяжело объяснить такое неудачное выступление „Зенита“»
Сегодня, 02:00 Комментарии4
Мусаев: «В перерыве ребята поняли, что бояться тут некого»
Сегодня, 01:35 Комментарии3
Медведев: «В Испанию „Зенит“ поедет не доигрывать, а бороться»
Сегодня, 01:24 Комментарии13
Иванович: «Мы должны обратить внимание на игру при стандартах»
Сегодня, 00:04 Комментарии6
Семак: «Шансы у „Зенита“ есть»
Вчера, 23:41 Комментарии15
Главный тренер «Вильярреала» сравнил «Зенит» с «Алавесом»
Вчера, 23:29 Комментарии14
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Antjnin
Antjnin ответил Аксинья
   369 / 1029
вчера в 18:08
КББ в Зенит пристроил "крестника", в Ростов "младшего брата", кого из его клана еще и где ждать?
Своих людей надо везде пристраивать, чтобы при случае помогли.
Аксинья
Аксинья ответил Antjnin
   58 / 1029
вчера в 16:13
Вот как раз за этим он и пришёл в Ростов, а то Курбану денег не хватает.
КББ в Зенит пристроил "крестника", в Ростов "младшего брата", кого из его клана еще и где ждать?
Antjnin
Antjnin ответил Аксинья
   369 / 1029
вчера в 14:40
Главное к финансовой деятельности его близко не подпускайте, а то может научился оферам у своего старшего "братца"...
Вот как раз за этим он и пришёл в Ростов, а то Курбану денег не хватает.
Antjnin
Antjnin ответил Vladimir808
   369 / 1029
вчера в 14:39
Мощное усиление Ростова. Кафанов один из лучших в своём деле в РПЛ.
В чём конкретно он лучший? Кого он довёл до приличного уровня вообще за все свои 59 лет жизни?
Antjnin
Antjnin ответил handreb
   369 / 1029
вчера в 14:38
Грабить уже нечего.
Это тебе так кажется. Туркмен подтянет своё шапито и начнут по полной окучивать Ростов. Просто на время два туркмена разделились. Один в Рубине, а второй скоро Ростовом будет рулить.
Antjnin
Antjnin ответил beefs
   369 / 1029
вчера в 14:36
Молодец Карпин, успел первым...
Неужели кому-то ещё был нужен Кафанов? И походу, туркмен скоро сменит эстонца в Ростове. Валера явно не оправдывает доверия.
beefs
beefs
   147 / 1029
вчера в 12:15
Молодец Карпин, успел первым...
handreb
handreb
   446 / 1029
вчера в 11:54
Грабить уже нечего.
Vladimir808
Vladimir808
   270 / 1029
вчера в 11:52
Мощное усиление Ростова.
Кафанов один из лучших в своём деле в РПЛ.
Аксинья
Аксинья
   58 / 1029
вчера в 11:28
Главное к финансовой деятельности его близко не подпускайте, а то может научился оферам у своего старшего "братца"...
ДСА
ДСА
   164 / 1029
вчера в 11:19
Неужели так хорош?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100