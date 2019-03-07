Агент Буффона: «ПСЖ не может быть довольным»

Сильвано Мартина, агент голкипера ПСЖ Джанлуиджи Буффона, прокомментировал поражение парижан от «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Я сейчас в Милане, так что не знаю причин столь разочаровывающего результата, но в футболе такое случается. Конечно, это большое огорчение, когда ведешь 2:0, но соперник переворачивает игру.

Сейчас существует VAR . Если система определила нарушение, значит, причины назначить пенальти были. Я бы его не поставил, но мяч коснулся руки Кимпембе.