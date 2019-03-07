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Агент Буффона: «ПСЖ не может быть довольным»

вчера, 15:48
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Сильвано Мартина, агент голкипера ПСЖ Джанлуиджи Буффона, прокомментировал поражение парижан от «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Я сейчас в Милане, так что не знаю причин столь разочаровывающего результата, но в футболе такое случается. Конечно, это большое огорчение, когда ведешь 2:0, но соперник переворачивает игру.

Сейчас существует VAR. Если система определила нарушение, значит, причины назначить пенальти были. Я бы его не поставил, но мяч коснулся руки Кимпембе.

Продлит ли Буффон контракт с ПСЖ? Я всего лишь агент и не знаю, что произойдет, но ПСЖ, конечно, не может быть доволен. Я пообщаюсь с клубом, но пока не буду вдаваться в подробности. Мы не станем торопиться, пусть пройдет время и пройдет разочарование, а затем поговорим.

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Все комментарии
ariec93
ariec93 ответил Leha-ha50
   977 / 1029
сегодня в 02:05
Нормально он сыграл. По такой то погоде, да и удар был достаточно коварен. Защитники должны были страховать.
Если б даже это Бойко из Динамо был, он тоже был бы виноват в голе, а тут ветеран, с окладом в 4млн в год, я не знаю, в каком футбольном мире это не вратарский гол.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Leha-ha50
   221 / 1029
вчера в 19:21
К Буффону вообще не должно быть вопросов. Виноваты все и тренер!!!
так а кто же второй гол привёз,Кариус? Это ЛЧ а не какой то пластилиновый чемпионат. В АПЛе ему бы каждый матч накидывали по 5 мячей, особо не парясь. Надо учиться у Зидана - уходить во время!!! в следующем году у парижан этого недоразумения уже не будет, вообще удивляюсь,зачем они связались с этим троянским конём?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил ariec93
   13 / 1029
вчера в 18:00
Ну откровенно, 2ой гол он сыграл неудачно.
Нормально он сыграл. По такой то погоде, да и удар был достаточно коварен. Защитники должны были страховать.
Alex12357
Alex12357
   449 / 1029
вчера в 17:45
Ну что вы так всполошились,в календаре ПСЖ -нет игр в 1/4 ЛЧ,значит так и должно было быть!
aventure61
aventure61
   468 / 1029
вчера в 17:38
Зря буффон сунулся в эту парижскую помойку-чемпиону мира и европы сииволу ювентуса никому и ничего доказывать не надо.Лигу чемпионов много достойных людей не выигрывало.
shur
shur
   680 / 1029
вчера в 17:31
...выноси скользкий мяч на угловой,а не перед собой и всё,совсем другая игра!!!
ariec93
ariec93 ответил Leha-ha50
   977 / 1029
вчера в 17:30
К Буффону вообще не должно быть вопросов. Виноваты все и тренер!!!
Ну откровенно, 2ой гол он сыграл неудачно.
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1029
вчера в 16:54
К Буффону вообще не должно быть вопросов. Виноваты все и тренер!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1029
вчера в 16:37
агент Акинфеева спит спокойно
hohoл
hohoл
   617 / 1029
вчера в 16:25
да там вся команда виновата, а не Буффон
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   234 / 1029
вчера в 16:21
Парижанам надо чаще в основу ставить Ареолю, вроде хороший вратарь и молодой
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   37 / 1029
вчера в 16:00
Буффону нужно было заканчивать карьеру,а так Буффон молодец год дурака повалял 4 миллиона евро хапнет. Это сумма с учетом вычета всех налогов))) в 41 год это круто.) крутит мешочек на денежку )))
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