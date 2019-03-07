Левандовски: «Никто не имеет права говорить: „Ты не сможешь“»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вспомнил об уходе из «Легии» в 2005 году.

Когда меня отпустила «Легия», это было одно из худших событий в моей жизни. Я страдал от травмы в течение трех месяцев, и когда вернулся к тренировкам, не был готов на 100 %, нужно было время. Никто не сказал мне, что происходит. Я зашел к секретарю и мне сказали, что я теперь свободный агент. Мне тогда было 17 лет, и это было очень тяжело. Мама ждала меня после тренировки и сразу поняла, что случилось, по моему лицу.

Уже через две недели я подписал новый контракт. Врач тогда допустил ошибку. Мне нужно было два месяца, чтобы набрать форму, доктор же сказал, что я не буду готов. Говорить такое юному игроку без опыта... Мой отец умер за полтора года до этого, я остался с мамой и сестрой, так что мне нужно было быть мужчиной.

В итоге случившееся стало для меня источником мотивации. Никто не имеет права говорить: «Ты не сможешь». Я слышал это множество раз в своей жизни. Это всё бред. Я знаю, что нужно делать - продолжать усердную работу и доказывать людям, что они ошибались.

Я никогда не встречал тренера, который сказал бы мне: «Ты станешь топ-игроком». Я забивал множество голов, но никогда мне не говорили: «Если поработаешь над этим и этим, то выйдешь на высокий уровень». Только два возрастных игрока во время тренировки сказали: «Если ты не будешь играть в лучших клубах Европы, мы придем и надерем тебе задницу».