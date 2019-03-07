ГлавнаяНовости

Левандовски: «Никто не имеет права говорить: „Ты не сможешь“»

вчера, 12:03

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вспомнил об уходе из «Легии» в 2005 году.

Когда меня отпустила «Легия», это было одно из худших событий в моей жизни. Я страдал от травмы в течение трех месяцев, и когда вернулся к тренировкам, не был готов на 100 %, нужно было время. Никто не сказал мне, что происходит. Я зашел к секретарю и мне сказали, что я теперь свободный агент. Мне тогда было 17 лет, и это было очень тяжело. Мама ждала меня после тренировки и сразу поняла, что случилось, по моему лицу.

Уже через две недели я подписал новый контракт. Врач тогда допустил ошибку. Мне нужно было два месяца, чтобы набрать форму, доктор же сказал, что я не буду готов. Говорить такое юному игроку без опыта... Мой отец умер за полтора года до этого, я остался с мамой и сестрой, так что мне нужно было быть мужчиной.

В итоге случившееся стало для меня источником мотивации. Никто не имеет права говорить: «Ты не сможешь». Я слышал это множество раз в своей жизни. Это всё бред. Я знаю, что нужно делать - продолжать усердную работу и доказывать людям, что они ошибались.

Я никогда не встречал тренера, который сказал бы мне: «Ты станешь топ-игроком». Я забивал множество голов, но никогда мне не говорили: «Если поработаешь над этим и этим, то выйдешь на высокий уровень». Только два возрастных игрока во время тренировки сказали: «Если ты не будешь играть в лучших клубах Европы, мы придем и надерем тебе задницу».

Также Левандовски вспомнил о своих тренировках в «Боруссии» Д под управлением Юргена Клоппа,

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Марселино: «Во втором тайме „Краснодар“ заиграл сильнее»
Сегодня, 01:48 Комментарии2
Скалони: «Решение не вызывать Месси на предыдущие матчи было моим»
Вчера, 23:17 Комментарии5
Моратти: «„Интер“ хотел купить Месси и Иньесту»
Вчера, 21:07 Комментарии4
Хуммельс: «Несправедливое решение Лёва по отношению к нам»
Вчера, 20:54 Комментарии10
Жардим: «В чемпионате Англии или Испании ПСЖ боролся бы за титул»
Вчера, 19:50 Комментарии15
Моуриньо: «Хочу отметить веру в себя и храбрость игроков МЮ»
Вчера, 18:58 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Bayern Best
Bayern Best
   106 / 1029
вчера в 14:04
Не сладко пришлось поляку.
Die Roten
Die Roten ответил Aidos Ayazov
   296 / 1029
вчера в 13:43
Это он про последние игры говорит, так как стал упускать слишком много моментов.
Да.реализация последнее время не очень.
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov ответил Die Roten
   462 / 1029
вчера в 13:41
Он что мемуары стал писать.
Это он про последние игры говорит, так как стал упускать слишком много моментов.
Die Roten
Die Roten
   296 / 1029
вчера в 13:16
Он что мемуары стал писать.
Mangur
Mangur
   254 / 1029
вчера в 12:32
Тренер имеет Право.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100