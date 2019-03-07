Шоу: «Мы все любим Сульшера»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, как и его одноклубник Ромелу Лукаку, после победы над ПСЖ отметил, что норвежский тренер Оле-Гуннар Сульшер должен остаться в клубе.

Мы все любим Оле и уважаем работу, которую он успел проделать. Нам нравится всё, что происходит в данный момент, и, конечно, результаты.

У нас была пара осечек, но мы выиграли уже девять выездных матчей подряд, а они были непростыми, и это наглядно демонстрирует, чего добился Оле и его тренерский штаб. Нужно, чтобы так и продолжалось.