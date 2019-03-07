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Шоу: «Мы все любим Сульшера»

вчера, 14:02
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу, как и его одноклубник Ромелу Лукаку, после победы над ПСЖ отметил, что норвежский тренер Оле-Гуннар Сульшер должен остаться в клубе.

Мы все любим Оле и уважаем работу, которую он успел проделать. Нам нравится всё, что происходит в данный момент, и, конечно, результаты.

У нас была пара осечек, но мы выиграли уже девять выездных матчей подряд, а они были непростыми, и это наглядно демонстрирует, чего добился Оле и его тренерский штаб. Нужно, чтобы так и продолжалось.

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Все комментарии
obana777
obana777
   225 / 1029
вчера в 15:00
Еще бы вам не любить Сульшера. Планка любви, после Моуриньо, поднята высоко.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   37 / 1029
вчера в 14:06
Молодцы футболисты МЮ.) Удивили всех.
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