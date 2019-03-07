Левандовски: «В „Боруссии“ Д оставался на дополнительные тренировки»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вспомнил о своих тренировках в «Боруссии» Д под управлением Юргена Клоппа, который в данный момент работает в «Ливерпуле».

Неважно, что я делал с командой, я знал, что должен оставаться после тренировок и делать что-то для себя. Всегда оставался на два дополнительных часа.

Я помню первые шесть месяцев в Дортмунде, тренировки были очень тяжелыми при Юргене Клоппе. Я был очень молод, хотел всем показать, что могу выкладываться на 110% на каждой тренировке.

Через два-три месяца усталость накопилась, я не смог больше проявлять себя. Это было слишком для меня, мне потребовалось три месяца легких тренировок, чтобы вернуться в форму.

Я многому научился в тот период. После первых месяцев мое тело было готово работать больше.