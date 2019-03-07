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Левандовски: «В „Боруссии“ Д оставался на дополнительные тренировки»

вчера, 11:30

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски вспомнил о своих тренировках в «Боруссии» Д под управлением Юргена Клоппа, который в данный момент работает в «Ливерпуле».

Неважно, что я делал с командой, я знал, что должен оставаться после тренировок и делать что-то для себя. Всегда оставался на два дополнительных часа.

Я помню первые шесть месяцев в Дортмунде, тренировки были очень тяжелыми при Юргене Клоппе. Я был очень молод, хотел всем показать, что могу выкладываться на 110% на каждой тренировке. 

Через два-три месяца усталость накопилась, я не смог больше проявлять себя. Это было слишком для меня, мне потребовалось три месяца легких тренировок, чтобы вернуться в форму. 

Я многому научился в тот период. После первых месяцев мое тело было готово работать больше. 

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Все комментарии
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov
   462 / 1029
вчера в 13:44
На данный момент набрал слишком много мышечной массы, что и повлияло на скорость и принятию решений.
Die Roten
Die Roten
   296 / 1029
вчера в 13:14
В молодости физика это все выдерживает.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил Шишанутый
   69 / 1029
вчера в 11:52
А в Боварке забил на тренеровки. Там можно и не тренероватся все равно Бундеслига в кармане а в ЛЧ не чего не светит. Главное зарплата капает и жизнь удалась!
Это теперь Реалу ЛЧ не светит лет 50. Да и до этого не светила, если бы не судьи. В Ла Лиге Реал вообще посмешище, за 10 лет всего 2 победы
Шишанутый
Шишанутый
   33 / 1029
вчера в 11:44
А в Боварке забил на тренеровки. Там можно и не тренероватся все равно Бундеслига в кармане а в ЛЧ не чего не светит. Главное зарплата капает и жизнь удалась!
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