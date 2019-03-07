ГлавнаяНовости

Жардим: «Если Головин не будет стесняться, он может забить больше голов»

вчера, 16:06

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился мнением о российском полузащитнике команды Александре Головине.

Алекс очень талантливый, но ему нужно время для адаптации. Он не говорит по-французски, и это проблема. Плюс у него была травма, и восстановление заняло чуть больше времени.

Но он играет всё лучше в последние недели, мы надеемся на прогресс. Он может забить больше голов, если будет чаще брать игру и не стесняться.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Марселино: «Во втором тайме „Краснодар“ заиграл сильнее»
Сегодня, 01:48 Комментарии2
Скалони: «Решение не вызывать Месси на предыдущие матчи было моим»
Вчера, 23:17 Комментарии5
Моратти: «„Интер“ хотел купить Месси и Иньесту»
Вчера, 21:07 Комментарии4
Хуммельс: «Несправедливое решение Лёва по отношению к нам»
Вчера, 20:54 Комментарии10
Жардим: «В чемпионате Англии или Испании ПСЖ боролся бы за титул»
Вчера, 19:50 Комментарии15
Моуриньо: «Хочу отметить веру в себя и храбрость игроков МЮ»
Вчера, 18:58 Комментарии3
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Antjnin
Antjnin
   369 / 1029
вчера в 18:22
Сашке только удачи можно пожелать. Очень хороший, работоспособный парень, который не боится трудностей в жизни.
Уверен, что в следующем сезоне, когда Санёк подучит французский, всё у него будет хорошо. Как футболист он вполне соответствует одному из топовых клубов Франции. Нынешний сезон просто неудачен, такое бывает.
Байкал-38.
Байкал-38.
   36 / 1029
вчера в 18:10
Удачи парню, он же не свинья!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1029
вчера в 17:57
Видно , что Саня иногда перестраховывается. Но с каждым матчем он чувствует себя все увереннее. Да и партнеры понимают, что Сане можно доверять!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил AmIIIeR89
   13 / 1029
вчера в 17:55
Когда играл Тилеманс, если у него было 2 варианта - дать пас Саше или запороть атаку он всегда выбирал второе. Как тут брать инициативу на себя?
При Анри многие тянули одеяло на себя, отсюда и результат. А Тилеманс - эгоист был чистой воды. Не просто так же Жардим от него отказался.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
   372 / 1029
вчера в 16:50
Когда играл Тилеманс, если у него было 2 варианта - дать пас Саше или запороть атаку он всегда выбирал второе. Как тут брать инициативу на себя?
Zimmer
Zimmer
   1020 / 1029
вчера в 16:45
Стесняться не стоит.
Лакшери
Лакшери
   105 / 1029
вчера в 16:21
Это верно , слишком часто играет на сохранение , скромничает
10 seconds to stars
10 seconds to stars
   428 / 1029
вчера в 16:20
Переход в Монако был феерическое ошибкой для Головина. Мало того что клуб скатился на дно и провалил лч, так ещё сам Головин травмировался и теперь такого выбора хорошего как летом, у парня уже не будет.
ЦСКА 06
ЦСКА 06
   330 / 1029
вчера в 16:18
Сейчас спартаковцы налетят и будут утверждать что какой то голландский промеса лучше и т д и т п
Felipe Rivera CVBP
Felipe Rivera CVBP
   61 / 1029
вчера в 16:18
Да у Жардима там командный прессинг не работает, Сане приходится весь матч бегать как психу, чтобы тормозить хоть как-то атаки соперников. Там уже не до жиру, не до поиска удобных моментов для неочевидных ударов.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100