Жардим: «Если Головин не будет стесняться, он может забить больше голов»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился мнением о российском полузащитнике команды Александре Головине.

Алекс очень талантливый, но ему нужно время для адаптации. Он не говорит по-французски, и это проблема. Плюс у него была травма, и восстановление заняло чуть больше времени.

Но он играет всё лучше в последние недели, мы надеемся на прогресс. Он может забить больше голов, если будет чаще брать игру и не стесняться.