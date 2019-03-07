Жардим: «Если Головин не будет стесняться, он может забить больше голов»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим поделился мнением о российском полузащитнике команды Александре Головине.
Алекс очень талантливый, но ему нужно время для адаптации. Он не говорит по-французски, и это проблема. Плюс у него была травма, и восстановление заняло чуть больше времени.
Но он играет всё лучше в последние недели, мы надеемся на прогресс. Он может забить больше голов, если будет чаще брать игру и не стесняться.
Уверен, что в следующем сезоне, когда Санёк подучит французский, всё у него будет хорошо. Как футболист он вполне соответствует одному из топовых клубов Франции. Нынешний сезон просто неудачен, такое бывает.
Уверен, что в следующем сезоне, когда Санёк подучит французский, всё у него будет хорошо. Как футболист он вполне соответствует одному из топовых клубов Франции. Нынешний сезон просто неудачен, такое бывает.