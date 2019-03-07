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BMW станет новым спонсором «Баварии» вместо Audi

вчера, 18:08

Немецкий производитель автомобилей BMW до 2025 года станет спонсором «Баварии», заменив Audi, который сотрудничает с клубом с 2002-го.

Эту информацию подтвердил источник, близкий к BMW, а в самой компании комментировать слухи отказались.

По данным СМИ, контракт будет подписан на 10 лет на общую сумму более 800 млн евро. 

«Бавария» имеет в общей сложности около 30 спонсорских контрактов. Четыре главных спонсора клуба: Telekom, Adidas, Audi и Allianz.

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Все комментарии
Bavaria_M
Bavaria_M
   738 / 1029
вчера в 21:54
ну мб больше будет бабла на норм трансферы)
Aidos Ayazov
Aidos Ayazov ответил Igo0rek
   462 / 1029
вчера в 18:40
BMW бы лучше в машины свои вложились, а то уже пали ниже некуда...
К сожалению про качество нынешних немецких машин говорить не приходится. Автоконцернам не выгодно делать качественные авто, им выгоднее делать машины на 5-7 лет, так как программа утилизации и поддержка авто производителей на высшем уровне.
Остапчук 67
Остапчук 67
   597 / 1029
вчера в 18:28
Хороший спонсор.
Bayern Best
Bayern Best
   106 / 1029
вчера в 18:21
Бумеры платят хорошо.
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   234 / 1029
вчера в 18:19
Лет через 10 Мерседес станет спонсором
Die Roten
Die Roten
   296 / 1029
вчера в 18:13
Как то сейчас не до спонсоров.))
Все мысли про лч.

Удачи Бавария
Igo0rek
Igo0rek
   107 / 1029
вчера в 18:13
BMW бы лучше в машины свои вложились, а то уже пали ниже некуда...
sir_Alex
sir_Alex
   111 / 1029
вчера в 18:10
Логично, в общем-то! 😁
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