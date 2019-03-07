BMW станет новым спонсором «Баварии» вместо Audi

Немецкий производитель автомобилей BMW до 2025 года станет спонсором «Баварии», заменив Audi, который сотрудничает с клубом с 2002-го.
Эту информацию подтвердил источник, близкий к BMW, а в самой компании комментировать слухи отказались.
По данным СМИ, контракт будет подписан на 10 лет на общую сумму более 800 млн евро.
«Бавария» имеет в общей сложности около 30 спонсорских контрактов. Четыре главных спонсора клуба: Telekom, Adidas, Audi и Allianz.
Все мысли про лч.
Удачи Бавария
Все мысли про лч.
Удачи Бавария