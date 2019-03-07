Рабьо отправился в ночной клуб после вылета ПСЖ из Лиги чемпионов

вчера, 17:27

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо не стал сильно унывать после вылета своей команды из Лиги чемпионов от «Манчестер Юнайтед» и уже через несколько часов после этого был замечен в одном из ночных клубов французской столицы. Видео было опубликовано в Instagram одним из родственников футболиста и вскоре было удалено, однако все равно успело вызвать серьезный резонанс в среде болельщиков ПСЖ .

Добавим, что Рабьо с декабря не выходит на поле из-за отказа продлевать контракт с клубом. Скорее всего, летом футболист уйдет бесплатно.