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Рабьо отправился в ночной клуб после вылета ПСЖ из Лиги чемпионов

вчера, 17:27
Пари Сен-ЖерменЛоготип футбольный клуб Пари Сен-Жермен (Париж)1 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер ЮнайтедМанчестер ЮнайтедМатч завершен

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо не стал сильно унывать после вылета своей команды из Лиги чемпионов от «Манчестер Юнайтед» и уже через несколько часов после этого был замечен в одном из ночных клубов французской столицы. Видео было опубликовано в Instagram одним из родственников футболиста и вскоре было удалено, однако все равно успело вызвать серьезный резонанс в среде болельщиков ПСЖ.

Добавим, что Рабьо с декабря не выходит на поле из-за отказа продлевать контракт с клубом. Скорее всего, летом футболист уйдет бесплатно.

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Все комментарии
cielo notturno
cielo notturno
   190 / 1029
вчера в 19:52
Как это по Кокорински) Рабье надо зениту подписывать)
barcamilan
barcamilan
   543 / 1029
вчера в 19:17
пошел веселицца
sir_Alex
sir_Alex
   111 / 1029
вчера в 18:42
Горе горьким заливать! 🤣🤣🤣
авито
авито
   952 / 1029
вчера в 18:18
Глядишь и ди джеем устроится. Будет бочки ловить, скорости подгонять, биты сводить, чувствовать настроение зала, бабло рубить на заказах композиций, с объявлением дороже.
3ton
3ton
   48 / 1029
вчера в 18:08
Учитывая , что он за ПСЖ не играет .
Почему бы и не гульнуть .
Eddja
Eddja
   443 / 1029
вчера в 17:58
А чего бы и не отдохнуть.
Groove000
Groove000
   177 / 1029
вчера в 17:53
Учитывая то, как клуб с ним обращается, то это нормальное поведение
ДСА
ДСА
   164 / 1029
вчера в 17:42
Есть повод порадоваться, без него команда сыграла плохо.
Colchoneros
Colchoneros
   27 / 1029
вчера в 17:29
Не плохой клуб наверное!
волгoдoн
волгoдoн
   171 / 1029
вчера в 17:28
С горя можно и в кабак.
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