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Иско отказался ехать в автобусе вместе с остальной командой «Реала»

вчера, 16:58
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)1 : 4Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)АяксМатч завершен

Полузащитник «Реала» Иско отказался ехать в клубном автобусе вместе с остальной командой на стадион «Сантьяго Бернабеу» перед вчерашним матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:4)

Иско не попал в заявку на эту игру и решил покинуть базу на автомобиле, тогда как остальная команда уехала на автобусе, включая и Мариано Диаса, хотя тот тоже оказался вне заявки. 

Скорее всего, Иско так и не приехал на стадион, поскольку его больше не видели ни до, ни после игры.

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Все комментарии
kust07
kust07
   249 / 981
сегодня в 08:30
Иска-сосиска
sparxx2
sparxx2 ответил Bayern Best
   364 / 981
вчера в 23:20
Show mast go on.
mUst
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил Juve14
   183 / 981
вчера в 22:52
При Крише все было ясно и понятно - был лидер в коллективе, сейчас после ухода Рона это просто сброд отдельных безполезных игроков
чё-то в ЮВЕ, своих лидерских качеств не проявляет даже с Кьево)))) с Матрасами вообще пару раз отличился,в частности головой скидывал уходящий мяч,конечно было изумительно.... Жонглер он ещё тот,но не более. года дают знать о себе.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   45 / 981
вчера в 19:38
Такие игроки пригодились бы спартаку для наведения бардака и разлада.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   325 / 981
вчера в 19:18
Дурак он...
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил ALBA BARCELONA 21
   191 / 981
вчера в 18:46
Разброд есть,и он глобальный.Одна игра совершенно не показатель.Вчера например,я только от Каземиро и Модрича желание увидел.Кросс очень удивил своей бездарностью.Забивать некому от слова совсем.Бейл просто полено.Васкес не уровень Реала,да,он очень старается,но на основу он не тянет.Начо тоже самое,что и Васкес.Регилон в общем неплох,но что творил Марсело ему пока и не снилось.Будь моя воля,я бы пол состава смело убрал.Вот навскидку:Иско,Марсело,Бейл,Кросс,Модрич,Бензема,Мариано Диас.В прогресс этих игроков я не верю,но при этом их можно довольно дорого продать.
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил Байкал-38.
   191 / 981
вчера в 18:38
А мне после Ваших слов западло болеть с Вами за одну команду.Может будете за Зенит например болеть???
bamana
bamana
вчера в 18:29
блин,там видать уже все запущено в плане дисциплинки.
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответил FERIS
   65 / 981
вчера в 18:17
О каких результатах может идти речь если в команде полнейший разбррд и шатание в коллективе. Я не считаю Зидана великим тактиком,но главное что ему удаллсь это сплотить коллектив и наладить позитивную отмосферу в команде!
Никакого разброда нет,играют хорошо,временный кризис в нападении и в обороне,у всех бывают спады.Как Реал играл с Барсой в первой игре в Барселоне за кубок,я такую отменную игру Реала с Барсой не видел никогда.
BarsfanBaku
BarsfanBaku
   808 / 981
вчера в 18:16
не уважение к клубу , к тренеру и к игрокам . не нравиться меняй клуб , а пока одеваешь форму этого клуба все правила для всех одинаковы .
Juve14
Juve14
   310 / 981
вчера в 18:15
При Крише все было ясно и понятно - был лидер в коллективе, сейчас после ухода Рона это просто сброд отдельных безполезных игроков
Bayern Best
Bayern Best
   93 / 981
вчера в 18:13
Show mast go on.
FERIS
FERIS
   139 / 981
вчера в 18:05
О каких результатах может идти речь если в команде полнейший разбррд и шатание в коллективе.
Я не считаю Зидана великим тактиком,но главное что ему удаллсь это сплотить коллектив и наладить позитивную отмосферу в команде!
shur
shur ответил Байкал-38.
   604 / 981
вчера в 18:02
Я тоже считаю что с такой командоц взападло ехать в одном автобусе.
...я не удивлюсь, если ты за каталонцев топишь,блатяра!!!
За адекватность
За адекватность ответил Байкал-38.
   64 / 981
вчера в 17:51
Я тоже считаю что с такой командоц взападло ехать в одном автобусе.
Поржал.
obana777
obana777
   213 / 981
вчера в 17:42
Иско даже не поехал на стадион, чтобы не видеть позора. И сам избежал позора не попав в заявку.
Байкал-38.
Байкал-38.
   35 / 981
вчера в 17:22
Я тоже считаю что с такой командоц взападло ехать в одном автобусе.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   240 / 981
вчера в 17:22
Чувствовался разлад в команде и лидера нет.
ДАША Д
ДАША Д
   178 / 981
вчера в 17:17
Не участвовал в позоре.
ошалевший
ошалевший ответил ALBA BARCELONA 21
   549 / 981
вчера в 17:11
Молодец Иско,пересадкой окажется в Барсе.
фабрегас номер 2 будет
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
   65 / 981
вчера в 17:10
Молодец Иско,пересадкой окажется в Барсе.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   58 / 981
вчера в 17:07
Ахаха девочки поссорились между собой в раздевалке))
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