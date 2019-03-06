Иско отказался ехать в автобусе вместе с остальной командой «Реала»

вчера, 16:58

Полузащитник «Реала» Иско отказался ехать в клубном автобусе вместе с остальной командой на стадион «Сантьяго Бернабеу» перед вчерашним матчем 1/8 финала Лиги чемпионов с «Аяксом» (1:4)

Иско не попал в заявку на эту игру и решил покинуть базу на автомобиле, тогда как остальная команда уехала на автобусе, включая и Мариано Диаса, хотя тот тоже оказался вне заявки.

Скорее всего, Иско так и не приехал на стадион, поскольку его больше не видели ни до, ни после игры.