Мусаев: «В перерыве ребята поняли, что бояться тут некого»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал выездное поражение от «Валенсии» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

При переходе из обороны в атаку мы допустили ошибки, которые нельзя допускать при игре с соперником такого уровня. Создали «Валенсии» возможности для быстрых атак, поэтому счёт и стал 2:0. После второго гола стали играть гораздо лучше: улучшился контроль мяча, появились моменты, вторая половина осталась за нами. Это та игра, которую мы хотим видеть: агрессивная, с хорошим контролем, прессингом и забитым мячом. 2:1 — хороший результат, учитывая начало матча, он оставляет нам шансы на проход в следующую стадию плей-офф.

В перерыве был не совсем приятный разговор. Мы редко играем с командами такого уровня, нам не хватает таких матчей, это тоже сказывается. В перерыве ребята поняли, что бояться тут некого, что во втором тайме у нас обязательно будут моменты, которыми мы должны будем распорядиться.