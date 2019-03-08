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Мусаев: «В перерыве ребята поняли, что бояться тут некого»

вчера, 01:35
ВаленсияЛоготип футбольный клуб Валенсия2 : 1Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев прокомментировал выездное поражение от «Валенсии» (1:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

При переходе из обороны в атаку мы допустили ошибки, которые нельзя допускать при игре с соперником такого уровня. Создали «Валенсии» возможности для быстрых атак, поэтому счёт и стал 2:0. После второго гола стали играть гораздо лучше: улучшился контроль мяча, появились моменты, вторая половина осталась за нами. Это та игра, которую мы хотим видеть: агрессивная, с хорошим контролем, прессингом и забитым мячом. 2:1 — хороший результат, учитывая начало матча, он оставляет нам шансы на проход в следующую стадию плей-офф.

В перерыве был не совсем приятный разговор. Мы редко играем с командами такого уровня, нам не хватает таких матчей, это тоже сказывается. В перерыве ребята поняли, что бояться тут некого, что во втором тайме у нас обязательно будут моменты, которыми мы должны будем распорядиться.

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Все комментарии
kust07
kust07
   246 / 1052
вчера в 11:20
Краснодару не хватает опыта играть с такими соперниками
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   2 / 1052
вчера в 08:47
Нужно пройти Валенсию!
anfield1984
anfield1984 ответил 25процентный клоун
   193 / 1052
вчера в 06:57
Он, в отличие большинства тренеров РФПЛ, именно учился на тренера.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   202 / 1052
вчера в 06:52
Надо дома делать результат
Переписанный
Переписанный
   160 / 1052
вчера в 01:51
Я понимаю, что гинерское рабство держит наш футбол в глубокой яме. Зенит тоже встанет с колен, когда будут не конебомжи
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1052
вчера в 01:50
Комментарий не мальчика а мужчины,походу хороший тренер
Переписанный
Переписанный
   160 / 1052
вчера в 01:41
Скоро клуб гинера вылетит в ФНЛ, тлетворное влияние гинера будет устранено, и тогда все заиграют прилично. Слуцкий говорил, что Бавария космос, что 43 и 6х4 - нормально, вот все и боятся даже Валенсии
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