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Семак: «Шансы у „Зенита“ есть»

вчера, 23:41
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 3Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с «Вильярреалом» (1:3) в рамках 1/8 финала Лиги Европы уверен, что у команды из Санкт-Петербурга остаются шансы на проход в следующую стадию.

Первый тайм прошел в более или менее равной борьбе. Были и у нас моменты, и у соперника. Так что ничья закономерна. Во втором тайме сыграли хуже. После второго мяча стало тяжелее. Старались форсировать события. Но в итоге больше допускали ошибок, чем создавали моментов. Сейчас нам нужно восстановиться. Уже через два дня игра чемпионата России.

Это футбол. Шансы есть. Будем готовиться к ответному матчу. Сделаем все возможное, чтобы пройти дальше.

Инициативу в Лиге Европы сопернику отдаем не намеренно. Иногда мы торопимся, форсируем атакующие действия, теряем мяч. Будем работать над этим. В Лиге Европы у нас не такой большой выбор исполнителей, как в РПЛ.

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Все комментарии
15511551
15511551
   386 / 1029
сегодня в 01:57
Семак даёт интервью под впечатлением матча Реал-Аякс) но Зенит, это не Аякс
grazie100
grazie100
   761 / 1029
сегодня в 01:10
Где хоть какой- нибудь анализ игры, или не понимаем о чем говорить. Какие шансы Серёжа?
Лакшери
Лакшери
   105 / 1029
сегодня в 01:10
Невозможно смотреть такое , что ты ставишь игрокам ? Задача сжечь минимум калорий за матч ? Они скоро толстеть после таких игр начнут
Leha-ha50
Leha-ha50
   13 / 1029
сегодня в 01:09
Семак: «Шансы у „Зенита“ есть»
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Он что над болельщиками издевается???
Так и не признал свою вину в безобразной игре.
grazie100
grazie100
   761 / 1029
сегодня в 01:06
Где Набоа , где Шатов???
grazie100
grazie100
   761 / 1029
сегодня в 01:04
Раздражает игра Зенита , кто его тренерует бухгалтер,; или депутат от Единой России.
hata
hata
   711 / 1029
сегодня в 00:09
Азмун удивляется: "Ребята я забил, теперь аккуратно нужно в защите". Он все ещё не догоняет, что это уже не Рубин. Здесь забить один недостаточно.
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1029
сегодня в 00:03
Боярский : если бы Вильярреал тренеровал Семак то они бы трешку лолнули
time out
time out
   38 / 1029
сегодня в 00:03
Сам-то он верит в то что говорит. Может это послематчевый бред от позорного поражения? Да и что он еще может сказать? Ну, если только поплакаться, как у лазурных принято
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1029
сегодня в 00:03
Боярский : если бы Вильярреал тренеровал Семак то они бы трешку лолнули
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1029
сегодня в 00:01
Боярский : если бы Вильярреал тренеровал Семак то они бы трешку лолнули
25процентный клоун
25процентный клоун
   3 / 1029
вчера в 23:58
Азмунозависимый Семак сейчас только жалость вызывает
Сергей Суровый
Сергей Суровый
   566 / 1029
вчера в 23:57
шансы есть пропустить меньше трёхи, но они минимальны)
Конунг Рагнар
Конунг Рагнар
   234 / 1029
вчера в 23:52
Свои шансы надо было реализовывать сегодня
112910415
112910415
   66 / 1029
вчера в 23:50
ура, они есть!
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