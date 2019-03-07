Семак: «Шансы у „Зенита“ есть»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с «Вильярреалом» (1:3) в рамках 1/8 финала Лиги Европы уверен, что у команды из Санкт-Петербурга остаются шансы на проход в следующую стадию.

Первый тайм прошел в более или менее равной борьбе. Были и у нас моменты, и у соперника. Так что ничья закономерна. Во втором тайме сыграли хуже. После второго мяча стало тяжелее. Старались форсировать события. Но в итоге больше допускали ошибок, чем создавали моментов. Сейчас нам нужно восстановиться. Уже через два дня игра чемпионата России.

Это футбол. Шансы есть. Будем готовиться к ответному матчу. Сделаем все возможное, чтобы пройти дальше.