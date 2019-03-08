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Медведев: «В Испанию „Зенит“ поедет не доигрывать, а бороться»

вчера, 01:24
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 3Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал домашнее поражение петербургского клуба от «Вильярреала» (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Результат говорит сам за себя, свои возможности мы не использовали, а соперник реализовал практически все свои моменты. Конечно, переход от обороны к атаке не удался, уступили в движении, не смогли активно прессинговать несколькими игроками, хотя моменты у нас были. Команда поедет в Испанию не доигрывать 1/8 финала, а бороться.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
   116 / 1052
вчера в 10:41
В мире непонятливых людей
не поймёшь,кто дёргает за нити;
в цирке дрессируют медведЕй-
где угодно,только не в "Зените"!
Garrincha58
Garrincha58
   456 / 1052
вчера в 10:38
господин Медведев хватит нам тут лапшу вешать один уже навешал короче идите вы в хоккей
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил FROBI
   11 / 1052
вчера в 10:09
Сыграют в давки ))) Давать - так давать!
Думаю, за неделю вряд ли что то сильно изменится?!?
time out
time out
   42 / 1052
вчера в 10:09
Скажите кто-нибудь Медведеву, что зенит поедет в Испанию за очередным позором. Зенит и борьба это нонсенс.
FROBI
FROBI ответил Leha-ha50
   724 / 1052
вчера в 09:55
Сегодня дома играли в поддавки , посмотрим что будет на выезде?!?
Сыграют в давки ))) Давать - так давать!
FROBI
FROBI
   724 / 1052
вчера в 09:54
Хе-хе... "бороться". Знаем мы...Проблема в том, что Медеведеву туда карманных судей не привезти, как он привык это делать для своей сосисочной команды )
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   139 / 1052
вчера в 09:43
Недаром есть в народе такая пословица - " **аться хочет , как медведь бороться " !
ЮЗИК
ЮЗИК
   303 / 1052
вчера в 09:27
Вот расмешил
112910415
112910415
   60 / 1052
вчера в 08:08
хорошая, грамотная мысль
по итогу бесплодных потуг начнётся плавное скольжение к 5 месту в таблице РПЛ !
Гавроша
Гавроша
   26 / 1052
вчера в 07:52
А вот это не нужно, а то золото упустим.
За адекватность
За адекватность
   76 / 1052
вчера в 03:56
Боролся "Аякс", "Порту", "МЮ", а "Зениту" с такой игрой, как в фильме:" Кац предлагает сдаться". Увы.
tims
tims
   359 / 1052
вчера в 03:40
Чаво?..
Vladimir808
Vladimir808 ответил Jeck Denielse
   254 / 1052
вчера в 03:20
А может это такой хитрый тактический ход?)
40175219386
40175219386
   210 / 1052
вчера в 02:50
много слов.
М.Боярский: кратко, ясно, в самую цель:
23:24 Боярский: «На Лиге Европы „Зениту“ можно поставить крест»
Жирный Опорник
Жирный Опорник
вчера в 02:33
А не поздно они бороться начинают? Стыд ведь...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   10 / 1052
вчера в 02:20
Может лучше объяснит что сегодня мешало бороться ???
Уж точно не 18-я команда Ла Лиги....которую не обыграть трудней чем обыграть.....
Leha-ha50
Leha-ha50
   11 / 1052
вчера в 02:04
Сегодня дома играли в поддавки , посмотрим что будет на выезде?!?
alexando1974
alexando1974
   384 / 1052
вчера в 01:57
с такой игрой нечего делать в ле! так что можно смело второй состав в испанию отправлять)
Переписанный
Переписанный
   160 / 1052
вчера в 01:57
Уже фантики Зенита сами себя бакланами называют, их запугали, пусть просто обернутся, рядом Нева, Эрмитаж, Петропавловская крепость, а они всё "спартакспартакспартак!!!!11111 де зеув федун 7-0 пупсики баня зулусы1111!!!"
Переписанный
Переписанный ответил 25процентный клоун
   160 / 1052
вчера в 01:54
У Зенита есть шансы восстать с колен, но для этого надо лишить цска финансирования, обескровить своего истинного врага, гинер ничто перед Газпромом, ресурсов у Газпрома хватит
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Переписанный
   3 / 1052
вчера в 01:53
пылесос все хотят....в школе многие баловались
Переписанный
Переписанный
   160 / 1052
вчера в 01:49
    Переписанный
    Переписанный ответил 25процентный клоун
       160 / 1052
    вчера в 01:47
    Как я люблю клубы, рвавшие и коней, и бомжей.
    Мёльде, Шахтёр, Фенер...........ммммммм люблю их, долгих лет процветания
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       3 / 1052
    вчера в 01:47
    а позориться....
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответил Переписанный
       3 / 1052
    вчера в 01:46
    каней
    Переписанный
    Переписанный ответил 25процентный клоун
       160 / 1052
    вчера в 01:43
    А Тюмень рвала зенит недавно
    Переписанный
    Переписанный
       160 / 1052
    вчера в 01:42
    Будут бороться за то, чтобы не пропустить 7
    Colchoneros
    Colchoneros
       22 / 1052
    вчера в 01:35
    Аршавин: «Будет здорово, если „Зенит“ забьет и не пропустит»
    25процентный клоун
    25процентный клоун
       3 / 1052
    вчера в 01:33
    ....нет слов,вот честно,ну неужели нас всех за бакланов держит ... Краснодар, Вильярреал,Валенсия сыграли в 500+ пасов точностью 80+ и тглько Зенит у себя дома 350 пасов и 75% точность ..
    это уровень Тюмени,ребята...
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