Медведев: «В Испанию „Зенит“ поедет не доигрывать, а бороться»

Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал домашнее поражение петербургского клуба от «Вильярреала» (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

Результат говорит сам за себя, свои возможности мы не использовали, а соперник реализовал практически все свои моменты. Конечно, переход от обороны к атаке не удался, уступили в движении, не смогли активно прессинговать несколькими игроками, хотя моменты у нас были. Команда поедет в Испанию не доигрывать 1/8 финала, а бороться.