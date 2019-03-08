Медведев: «В Испанию „Зенит“ поедет не доигрывать, а бороться»

Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал домашнее поражение петербургского клуба от «Вильярреала» (1:3) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Результат говорит сам за себя, свои возможности мы не использовали, а соперник реализовал практически все свои моменты. Конечно, переход от обороны к атаке не удался, уступили в движении, не смогли активно прессинговать несколькими игроками, хотя моменты у нас были. Команда поедет в Испанию не доигрывать 1/8 финала, а бороться.
не поймёшь,кто дёргает за нити;
в цирке дрессируют медведЕй-
где угодно,только не в "Зените"!
не поймёшь,кто дёргает за нити;
в цирке дрессируют медведЕй-
где угодно,только не в "Зените"!
по итогу бесплодных потуг начнётся плавное скольжение к 5 месту в таблице РПЛ !
по итогу бесплодных потуг начнётся плавное скольжение к 5 месту в таблице РПЛ !
М.Боярский: кратко, ясно, в самую цель:
23:24 Боярский: «На Лиге Европы „Зениту“ можно поставить крест»
М.Боярский: кратко, ясно, в самую цель:
23:24 Боярский: «На Лиге Европы „Зениту“ можно поставить крест»
Уж точно не 18-я команда Ла Лиги....которую не обыграть трудней чем обыграть.....
Уж точно не 18-я команда Ла Лиги....которую не обыграть трудней чем обыграть.....
Мёльде, Шахтёр, Фенер...........ммммммм люблю их, долгих лет процветания
Мёльде, Шахтёр, Фенер...........ммммммм люблю их, долгих лет процветания
это уровень Тюмени,ребята...
это уровень Тюмени,ребята...