ГлавнаяНовости

Иванович: «Мы должны обратить внимание на игру при стандартах»

вчера, 00:04
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 3Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о поражении от «Вильярреала» в Лиге Европы.

В первые 20-25 минут мы контролировали игру, а потом пропустили со штрафного. С нами это происходит уже не в первый раз, поэтому мы должны обратить внимание на игру при стандартах. Есть проблемы при игре в своей штрафной, нужно работать и тогда прибавим в этом. После пропущенного мяча мы потеряли ритм, у соперника очень серьезная команда, которая хорошо владеет мячом и наказывает за ошибки. Прессинг у нас сегодня, к сожалению, не сработал. 

Шанс пройти соперника маленький, но он есть. Необходимо использовать малейшую возможность и верить в успех. Мы из тех команд, которые всегда играют на эмоциях. Нам нужно прибавить в автоматизме действий. Сегодня мы не могли справиться с соперником, который 90 минут показывает такой футбол.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Мостовой: «Не разделяю восторгов по поводу футбола „Краснодара“»
Сегодня, 01:59 Комментарии10
Рыков: «Хотел бы завершить карьеру в „Динамо“»
Сегодня, 00:10 Комментарии8
Семак: «Футбол - это страсть, счастье побед и горечь поражений»
Вчера, 22:08 Комментарии37
Ковтун: «Главное, что Кононова поддерживает Романцев и ветераны „Спартака“»
Вчера, 21:17 Комментарии44
Ковтун рассказал о спартаковском духе
Вчера, 20:59 Комментарии47
Ахметов: «После побед над „Реалом“ ЦСКА не зазвездился»
Вчера, 18:06 Комментарии22
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Fleischjager
Fleischjager
   219 / 1052
вчера в 13:41
Иванович подтяни оборону и все будет путем и пусть свиные гоблины 14 по углам похрюкивают позор 7парта"квак"у
time out
time out
   42 / 1052
вчера в 11:11
Как можно обратить внимание на игру, если ее нет?)))
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   235 / 1052
вчера в 10:05
Уже поздно.
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 01:11
    grazie100
    grazie100
       682 / 1052
    вчера в 00:42
    Позорный футбол за две копейки от Семака.
    Питермен
    Питермен
       69 / 1052
    вчера в 00:19
    Вы уж обратите, нельзя не выиграть РПЛ в этом сезоне, просто нельзя
    Miaf
    Miaf
       13 / 1052
    вчера в 00:18
    Иванович (1 3 не предел, мы вас еще удивим).
    handreb
    handreb
       315 / 1052
    вчера в 00:16
    Играть нужно начинать.
    Sunny.
    Sunny.
       87 / 1052
    вчера в 00:08
    вспомнил..
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100