Иванович: «Мы должны обратить внимание на игру при стандартах»

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о поражении от «Вильярреала» в Лиге Европы.

В первые 20-25 минут мы контролировали игру, а потом пропустили со штрафного. С нами это происходит уже не в первый раз, поэтому мы должны обратить внимание на игру при стандартах. Есть проблемы при игре в своей штрафной, нужно работать и тогда прибавим в этом. После пропущенного мяча мы потеряли ритм, у соперника очень серьезная команда, которая хорошо владеет мячом и наказывает за ошибки. Прессинг у нас сегодня, к сожалению, не сработал.

Шанс пройти соперника маленький, но он есть. Необходимо использовать малейшую возможность и верить в успех. Мы из тех команд, которые всегда играют на эмоциях. Нам нужно прибавить в автоматизме действий. Сегодня мы не могли справиться с соперником, который 90 минут показывает такой футбол.