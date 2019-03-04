Комбаров и конкурент Комбарова. Сборная 18-го тура РПЛ

вчера, 16:30

Чемпионат России возобновился в начале марта. «Соккер.ру» спешит озвучить имена героев первого весеннего тура. Новички «Зенита» и «Спартака» начали резво!

Вратарь

Егор Бабурин («Рубин»)

В равном матче «Рубина» и «Ахмата» у вратарей было примерно поровну работы, но в концовке, когда свою пятиминутку провел грозненский клуб, Бабурин не дрогнул и справился с ударами Балая и собственного защитника Сорокина, а вот Городов не спас свою команду, и казанцы выиграли. Особых вратарских геройств в первом весеннем туре РПЛ замечено не было, но надежность Бабурина точно помогла «Рубину» сохранить шансы на три очка перед заключительным отрезком матча.

Защитники

Кирилл Комбаров («Арсенал»)

Комбаров в связке с Бакаевым нейтрализовали левосторонний треугольник ЦСКА Набабкин – Ахметов – Сигурдссон. Кирилл и в отборе хорошо сработал, и к атакам подключался своевременно, пусть и не слишком часто. В первую очередь, Комбаров был хорош в позиционной работе по сдерживанию и разрушению армейского натиска.

Максим Беляев («Арсенал»)

Пара центральных защитников «Арсенала» сработала грамотно и надежно, так что в попадании Максима в число героев тура немалая заслуга его напарника Григалавы, да вообще туляки были единым целым и действовали компактно, что всегда облегчает задачу защитникам. Но три отбора, четыре победы в верховых единоборствах и 83% точных передач не из воздуха взялись, Беляев мощно сработал против ЦСКА , лучший бомбардир РПЛ Чалов его стараниями растворился на поле.

Ярослав Ракицкий («Зенит»)

«Зениту» еще только предстоит стать командой-звездой, но звезды по отдельности уже подтаскивают питерцев к победам. В матче против «Урала» в каждой линии нашлось по лидеру и этого хватило для важной победы. В обороне командовал Ракицкий, который добавил редутам «Зенита» страсти. Даже если где-то назревает ошибка, Ярослав всегда готов исправить ее за счет самоотверженности и даже риска.

Айртон («Спартак»)

Если Кирилл Комбаров здорово играет за «Арсенал», то его брата Дмитрия усадил на лавку в «Спартаке» новичок Айртон. И если бразилец продолжит в том же духе, то летом, возможно, увидим воссоединение братьев в той же Туле. Лукас обладает приличной техникой и взрывной скоростью, он прилично терзал оборону «Краснодара» и выдал классный голевой пас на Зе Луиша через полполя. Нужно прибавлять в принятии решений и позиционной работе, но впечатление Айртон оставил ярчайшее.

Полузащитники

Владислав Кулик («Анжи»)

Во второй раз в сезоне гол Кулика приносит «Анжи» победу, впервые это случилось в домашнем матче с «Зенитом». В поединке с другой командой, близкой к «Газпрому», Владислав пахал, как вол, а на исходе часа игры реализовал опаснейший штрафной удар. Победа действительно получилась героической, достаточно взглянуть на соотношение ударов – 22:4 в пользу «Оренбурга», а без Кулика «Анжи» вряд ли смог бы добиться подобного успеха.

Магомед Оздоев («Зенит»)

Расцвет Оздоева становится настоящим сюрпризом. Во втором матче подряд Магомед выходит в стартовом составе «Зенита» и отмечается результативным действием. В ворота «Фенербахче» хавбек забил, а в матче с «Уралом» отдал результативную передачу, в сутолоке удобно подвесив мяч для удара Азмуна. Но отмечаем Магомеда не за единственный эпизод, впечатлила его работа в центре поля в связке с Барриосом: Оздоев был цепким, неуступчивым и эффективным.

Жоаозиньо («Динамо»)

«Уфа» до матча с «Динамо» обещала вернуть своим болельщикам деньги за билеты в случае неудачного результата, а теперь придется это сделать. Главный виновник – Жоаозиньо, поучаствовавший в обоих голах «бело-голубых». Русифицированный бразилец отменно исполнил два угловых: на исходе часа игры ассистировал Луценко, а в самой-самой концовке юному Грулеву. «Уфа» в шоке, «Динамо» одерживает волевую победу в непростых погодных условиях, а Жоаозиньо – герой №1, тем более он и с игры несколько моментов создал, но там партнеры подвели.

Антон Миранчук («Локомотив»)

У Жоаозиньо дубль из «ассистов», а у Миранчука – из голов. В перестрелке с «Крыльями Советов» за железнодорожников забивал только Антон. Голы получились породистыми: в обоих случаях Миранчук точно знал, где встретится с мячом и с лету вгонял снаряд в сетку, сначала ногой, потом головой.

Эванс Кангва («Арсенал»)

Постоянно угрожал спокойствию Игоря Акинфеева, поучаствовал в обоих голах «Арсенала». В первом случае пробил в каркас ворот, а после отскока Джорджевич открыл счет, во втором – воспользовался передачей Луки.

Нападающий

Сердар Азмун («Зенит»)

Было много споров о том, ставить действующего форварда «Зенита» или нападающего санкт-петербуржцев, выступающего на правах аренды за «Арсенал» - Луку Джорджевича, и выбор пал на иранца, который забил победный гол и принес победу лидеру чемпионата. Черногорец тоже был хорош, но победа туляков над ЦСКА – продукт коллективного творчества, да и немало «оружейников» получили награду за этот успех в Грозном.

Тренер

Игорь Черевченко («Арсенал»)

Много хороших слов было сказано о ЦСКА в межсезонье, но в первой весенней игре армейцев ждало разочарование с двумя голами в «домик» Акинфееву. Постарался тульский «Арсенал», который вновь выиграл по плану Черевченко. Туляки уступили ЦСКА во владении мячом, но не в остроте созданных моментов. Классическая победа вторым номером, «оружейники» шикарно сработали на контратаках, план Игоря Геннадьевича сработал на домашнем нейтральном поле.

Матч «Спартак» - «Краснодар». Все в атаку и никакого весеннего футбола! Матч на «Открытие Арене» смотрелся на одном дыхании, редко увидишь в РПЛ , чтобы обе команды так открыто, явно и даже авантюрно играли на победу. Наверное, старт сезона наложил отпечаток в виде повышенного количества брака, но игра все равно получилась яркой и держала в напряжении до последних секунд.

Новички «Крыльев Советов». Новички самарского клуба не пробились в основу символической сборной, но их нельзя не отметить, ведь результат в матче с «Локо» сделали именно игроки, присоединившиеся к команде Божовича зимой. Самедов разрывал правую бровку и отдал голевой пас на Джано, который сделал первый шаг к возвращению в «Спартак». Шишкин бился в центре поля, как и вышедший на поле во втором тайме Тимофеев.

Шоу Сагитова. В концовке матча «Рубин» - «Ахмат» произошло нечто особенное. Вышедший на замену 19-летний форвард Сагитов в дебрях компенсированного времени после затяжной атаки «Рубина» отправил мяч в ворота соперников и, казалось, вырвал победу для казанцев, но судейская бригада посчитала, что мяч покинул пределы поля, с чем трудно согласиться, имея возможность посмотреть повторы. Гол Сагитова не был засчитан, вместо этого назначили угловой, после которого Артур забил еще раз. Теперь – наверняка.