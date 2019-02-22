Азмун и Бойко попали в сборную недели Лиги Европы

УЕФА огласил символическую сборную недели по итогам ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы.
вратарь: Денис Бойко («Динамо» Киев)
защитники: Стефан Лихтштайнер («Арсенал»), Эмир Дилавер («Динамо» Загреб), Шкодран Мустафи («Арсенал»), Владимир Коуфал («Славия»)
полузащитники: Пабло Сарабия («Севилья»), Гранит Джака («Арсенал»), Ксавьер Шлагер («Ред Булл Зальцбург»), Каллум Хадсон-Одои («Челси»)
нападающие: Сердар Азмун («Зенит»), Патсон Дака («Ред Булл Зальцбург»).
Ну а так Удачи Динамо Киев !!
Ну а так Удачи Динамо Киев !!
Помог команде пройти турков!
Желаем Зениту пройти испанцев.
Очень своевременный для Зенита состоялся трансфер и сумма, по мировым котировкам, не такая уж и большая - 10 евро лимонов.
Не успел придти в Зенит, как сразу ОТМЕТИЛСЯ двумя голами и голевой передачей!
Азмун - ГЕРОЙ футбольной Европы, а Зенит уже с большими надеждами смотрит в своё футбольное европейское будущее.
А что будет, когда все остальные игроки Зенита ярко и НАХРАПИСТО заиграют.
Европу СОТРЯСЁТ зенитовский забивной футбол.
Сергею Семаку надо постараться улучшить взаимодействие игроков и на тренировках отрабатывать атакующие действия, да и в защите надо укрепить тылы.
Очень даже просматриваются РАДУЖНЫЕ европейские победные матчи Зенита в еврокубках.
Зенит ГРОМКО заявит о себе и все в России будут этому ОЧЕНЬ рады!
Зенит засияет в ЗЕНИТЕ славного европейского футбола!
Выше всех!
Зенит в ЗЕНИТЕ! ЗВУЧИТ! Желаем.
Помог команде пройти турков!
Желаем Зениту пройти испанцев.
Очень своевременный для Зенита состоялся трансфер и сумма, по мировым котировкам, не такая уж и большая - 10 евро лимонов.
Не успел придти в Зенит, как сразу ОТМЕТИЛСЯ двумя голами и голевой передачей!
Азмун - ГЕРОЙ футбольной Европы, а Зенит уже с большими надеждами смотрит в своё футбольное европейское будущее.
А что будет, когда все остальные игроки Зенита ярко и НАХРАПИСТО заиграют.
Европу СОТРЯСЁТ зенитовский забивной футбол.
Сергею Семаку надо постараться улучшить взаимодействие игроков и на тренировках отрабатывать атакующие действия, да и в защите надо укрепить тылы.
Очень даже просматриваются РАДУЖНЫЕ европейские победные матчи Зенита в еврокубках.
Зенит ГРОМКО заявит о себе и все в России будут этому ОЧЕНЬ рады!
Зенит засияет в ЗЕНИТЕ славного европейского футбола!
Выше всех!
Зенит в ЗЕНИТЕ! ЗВУЧИТ! Желаем.