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23:00 сегодня  Боруссия Д -:-  Тоттенхэм 2 3.85 3.75
Франция. Лига 1 2018/2019, 27 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Бордо -:-  Монпелье - - -
Австрия. Первая Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
21:10 сегодня Логотип футбольный клуб ЛафницЛафниц -:- Логотип футбольный клуб ВаттенсВаттенс 2.85 3.4 2.25
Англия. Лига Два 2018/2019, 37 тур 1 X 2
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Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.25 4.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
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Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
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Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 23 тур 1 X 2
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Акинфеев в «домике». Антисборная 18-го тура РПЛ

вчера, 20:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Акинфеев Игорь
Акинфеев Игорь
Вратарь
Фернандес Марио
Фернандес Марио
Защитник
Чалов Фёдор
Чалов Фёдор
Нападающий

Полюбовавшись на лучших игроков 18-го тура, не забудем мотивировать футболистов, у которых не все получилось. «Соккер.ру» представляет первую весеннюю антисборную.

Вратарь

Игорь Акинфеев (ЦСКА)

Не припомню другой такой матч из профессиональной карьеры Акинфеева, чтобы он пропустил два мяча между ног. В футболе считается унизительным пробросить мяч «между», а тут речь о вратаре и голах. Не будь Игорь Владимирович таким заслуженным футболистом и человеком, дали бы ему популярный совет из дворового футбола – повесить на «домик» занавеску.

Защитники

Марио Фернандес (ЦСКА)

Такое ощущение, что в 18 туре дух Марио Фернандеса вселился в левого защитника «Спартака» Айртона, в то время как футболист сборной России сыграл очень блекло для своего уровня. Ни одной обостряющей передачи, ни одной удачной попытки дриблинга. Марио, ты ли это?

Агустин Рохель («Крылья Советов»)

Рохель – качественный центральный защитник, но не без южноамериканской спеси, как выяснилось. Чудак из «Крыльев Советов» в течение минуты получил две желтые карточки и оставил свою команду в меньшинстве в начале второго тайма. Причем лезть с локтями в верховое единоборство, только что получив «горчичник», это проваленный тест на адекватность. Пусть уругваец посидит, отдохнет, может быть, сделает правильные выводы из своего глупого поведения.

Михаил Сиваков («Оренбург»)

Как и Рохель, получил вторую желтую карточку на 50-й минуте матча, причем в его случае последствия фола оказались куда более разрушительными для команды. Вратарь «Анжи» Дюпин сделал сильный вынос от своих ворот, и Сиваков успевал первым на мяч, но стал притормаживать, потерял позицию и вынужден был нарушать правила на Кацаеве. Уложился с фолом до штрафной площади, но Владислав Кулик реализовал и этот стандарт, а «Оренбург» в меньшинстве отыграться не смог.

Михаил Лысов («Локомотив»)

И еще один защитник по имени Михаил в антисборной. На самом деле, с тем же успехом на место левого бека можно было поставить Кирилла Набабкина, ужасно сыгравшего против «Арсенала», но дадим и игрокам других команд себя проявить. Тем более, Лысов честно провалился в матче с «Крыльями Советов», не оказав должного сопротивления опытному Самедову, который играл против «Локо» с особым настроем. Юрий Семин заменил молодого защитника по ходу второго тайма, когда из него уже многократно сделали котлету.

Полузащитники

Ильзат Ахметов (ЦСКА)

Контратаки «Арсенала» так и сквозили через зону Ахметова, который запаздывал к эпизодам и позволял Бакаеву расправляться с собой один в один, при этом в созидательной игре тоже себя не проявил, преимущественно предпочитая делиться мячом с ближним партнером. Полузащитник, которого много хвалили осенью, провел едва ли не худший свой матч в футболке ЦСКА.

Александр Ломовицкий («Спартак»)

Справедливости ради нужно сказать, что в самом дебюте матча Ломовицкий получил болезненный удар по ноге, который, возможно, предопределил его дальнейшее выступление. Но в любом случае, Александр выпал из игры «Спартака», его не раз подводила техника и чутье, да и Олег Кононов честно сказал, что микроповреждение – только одна из причин замены.

Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

Юный джокер «Краснодара», на прошлой неделе неожиданно «постаревший» мигом на три года (правда, это пока официально не доказано), в кои-то веки получил возможность сыграть в стартовом составе. Нужно сказать, на замены у Шапи выходить получается лучше. Сулейманов растерялся и растворился, выпадал из комбинационной игры и нанес всего один удар по воротам «Спартака», да и тот был заблокирован.

Арнор Сигурдссон (ЦСКА)

Исландец вроде бы суетился, старался создать впечатление бурной деятельности, но выхлоп от его действий – нулевой. Не сработала ставка на Арнора, в концовке Виктор Ганчаренко даже выпустил вместо него японца Нисимуру.

Нападающие

Артур Саркисов («Енисей»)

Одной из глобальных проблем «Енисея» в первой части сезона являлась оторванность центральных нападающих от основных сил команды. Кто бы ни выходил на острие атаки, история все время была одна – этот человек бегал сам по себе. Если судить по матчу с «Ростовом», Дмитрий Аленичев не сумел добиться изменений к лучшему: форвард Саркисов за 90 минут игрового времени ни разу не пробил в створ и отдал только 8 точных передач.

Федор Чалов (ЦСКА)

С лучшего бомбардира РПЛ спрос особый, а Чалов против «Арсенала» провел удручающе плохой матч. Ужасные игры защитников – это когда их действия приводят к голам соперников, ужасные матчи форвардов – это когда о них нечего сказать.

Тренер

Виктор Ганчаренко (ЦСКА)

Ганчаренко и ЦСКА отказались от участия в Кубке «Матч Премьер», чтобы во всеоружии подойти к возобновлению сезона, но в первом же матче армейцев постигло глубокое разочарование, и ведь поражение от «Арсенала» совершенно по делу. Тренерский штаб и футболисты ЦСКА оказались не готовы к контратакам туляков, их наказали классическим способом, вина тренера налицо.

Владислав Безбородов и «горчичник» не по адресу. В матче «Локомотив» - «Крылья Советов» Владислав Безбородов, по мнению футболистов, утратил нити игры, а апофеозом выступления арбитра стала желтая карточка, предъявленная Игорю Денисову. Предупреждение стало вторым и привело к удалению, но вся соль в том, что в том эпизоде нарушил правила Игнатьев, а не Денисов. Безбородов не по делу уравнял составы.

Привоз тура. Тони Шунич («Динамо»). Боснийский защитник претендовал на место в центре обороны антисборной, но партнеры исправили его ошибку, поэтому Тони только в номинации. Не первый привоз Шунича в этом чемпионате, сразу вспомнился матч против «Спартака» в первом круге, когда нелепые действий центрбека привели к назначению пенальти. В матче с «Уфой» Шунич создал идеальный момент для Слая, который привел к голу в ворота «Динамо».

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Все комментарии
ekliziast
ekliziast ответил Литейный 4
   685 / 886
сегодня в 11:33
А где свиньи? Еле отскочили от Краснодара. Гол не засчитали, игрока незаслуженно удалили, все штанги обстучали свинячие. Гыгыгы
Не пиши лишнего. Просто гыгыгыгы.
Питух в домике
Питух в домике ответил spartach n1
сегодня в 11:20
Большое спасибо, подари мне ещё пачку Libresse! Гыгыгы!
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 886
сегодня в 10:40
А где свиньи? Еле отскочили от Краснодара. Гол не засчитали, игрока незаслуженно удалили, все штанги обстучали свинячие. Гыгыгы
zenit_forever2014
zenit_forever2014
   400 / 886
сегодня в 09:36
А как же Баринов, который поступил мерзко....И да забыли два арбитра в этом туре отменили два чистых гола, однако почему их нет в этой сборной? Ведь решения тех реально повлияли на результат.
makkie
makkie
   23 / 886
сегодня в 09:35
Игорь наверное чаще всех в домик пропускает - что в РПЛ, что в ЛЧ.
Реально, сетку нужно выше колен натянуть, тогда почти неуязвимым станет :))))
ekliziast
ekliziast
   685 / 886
сегодня в 08:07
Акинфей хорошо раздвигает ноги, не к добру.
Правдин Семён
Правдин Семён
   505 / 886
сегодня в 07:52
Так много армейцев в антисборной большая редкость. Хоть скрины делай.
112910415
112910415
   69 / 886
сегодня в 07:10
не всё привычно, но всё обоснованно
sir_Alex
sir_Alex
   102 / 886
сегодня в 06:38
Количество коней впечатляет! 🤣🤣🤣
Андрей Дыбовский
Андрей Дыбовский ответил Дмитрий Климович 2
   310 / 886
сегодня в 04:58
Игорь не виноват!
Канешно не виноват.... они сами закатились, так как ноги сами разьехались...))
Овсянка Сэр
Овсянка Сэр ответил Scuderia Ferrari
   134 / 886
сегодня в 04:21
Яшиным и кем?! По-моему, Малафеев большего добился, чем Дасаев! После такого другие зенитовцы должны смотреть на тебя как на Иуду!
опять разжигаешь? обыдно, дыа? что казалось бы ваш брат такое отпускает в ваш адрес? есть ещё нормальные зенитосы, единицы, но есть. а не конские лизуны
Овсянка Сэр
Овсянка Сэр ответил Nikola45
   134 / 886
сегодня в 04:18
Где где? )) Как всегда над свиньями подшучивают ))
сам себе хоть не ври николка. бомжи в большинстве своём попрятались, единицы на ветке были. стыдно стало за своих 75х корефанов))))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Ангел неБесГрешен
   34 / 886
сегодня в 00:05
Яшиным и кем?! По-моему, Малафеев большего добился, чем Дасаев! После такого другие зенитовцы должны смотреть на тебя как на Иуду!
Nikola45
Nikola45 ответил saha100
   14 / 886
вчера в 23:40
А где позорная лазурятнЯ
Где где? )) Как всегда над свиньями подшучивают ))
spartach n1
spartach n1
   20 / 886
вчера в 23:06
Ну все багаж слуцкера закончился,а белорусский физрук не вывозит ))
Miaf
Miaf
   39 / 886
вчера в 22:53
Игорян то понятно, легенда.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   37 / 886
вчера в 22:53
Шмель, наши и не кричат, что кипер лучший, даже в рамках России.
Этим занимаются ваши, причем как глоры, так и без году неделя игроки. Потому и спрос с легенды особый. А он в домик, да по 2 штучки....
Питермен
Питермен
   127 / 886
вчера в 22:43
Не понял, почему только один пупсик в антисборной. Пупсики на своем поле, со своими судьями, еле отскочили от мертвого краснодара, и только Ломовицкий?
nik9373
nik9373 ответил Дед за ЦСКА
   556 / 886
вчера в 22:37
Можно смело ставить в антисборную всю команду ЦСКА, ошибки не будет. Все играли спустя рукава, вернее, заплетаясь в своих ногах. ИМХО.
Дед,тебя взломали?
time out
time out
   27 / 886
вчера в 22:37
Что-то мало коней на ветке! Нет бодрого кукареканья, слышен только оправдательный скулеж. И бомжи куда-то попрятались, стыдно, наверное, за своих лизунов, которые откровенно обо.....сь. Дружба-дружбой, а очки врозь. В душе лазурные рады непомерно, что не смотря на отсутствие игры увеличили отрыв.
FILL3286
FILL3286
   12 / 886
вчера в 22:32
игорь это уникум(((( без смеха не обойтись!!!!
spartach n1
spartach n1
   20 / 886
вчера в 22:25
В пятницу такой праздник будет,вот такой подарок надо игаряну,не благодарите !

parallels
parallels
   9 / 886
вчера в 22:25
как же стыдно за спартак!
BenderBender
BenderBender
   650 / 886
вчера в 22:23
ЦСКА рулит))) Ну и рыбак Игорь на первом месте)))
saha100
saha100
   283 / 886
вчера в 22:12
А где позорная лазурятнЯ
spartach n1
spartach n1
   20 / 886
вчера в 22:08
1 команда
1 команда
   83 / 886
вчера в 22:04
Свиньи тарасовские играли хуже всех в туре, а их почти нет.
spartach n1
spartach n1
   20 / 886
вчера в 22:00
Шапито почти в полном сборе,во главе с двухочковым клоуном ))
Abverin
Abverin
   115 / 886
вчера в 21:57
Сборная на радость свиньям.
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев
   75 / 886
вчера в 21:53
Почему так мало спартака, они любят быть в сборной.
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