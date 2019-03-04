Акинфеев в «домике». Антисборная 18-го тура РПЛ

вчера, 20:30

Полюбовавшись на лучших игроков 18-го тура, не забудем мотивировать футболистов, у которых не все получилось. «Соккер.ру» представляет первую весеннюю антисборную.

Вратарь

Игорь Акинфеев ( ЦСКА )

Не припомню другой такой матч из профессиональной карьеры Акинфеева, чтобы он пропустил два мяча между ног. В футболе считается унизительным пробросить мяч «между», а тут речь о вратаре и голах. Не будь Игорь Владимирович таким заслуженным футболистом и человеком, дали бы ему популярный совет из дворового футбола – повесить на «домик» занавеску.

Защитники

Марио Фернандес ( ЦСКА )

Такое ощущение, что в 18 туре дух Марио Фернандеса вселился в левого защитника «Спартака» Айртона, в то время как футболист сборной России сыграл очень блекло для своего уровня. Ни одной обостряющей передачи, ни одной удачной попытки дриблинга. Марио, ты ли это?

Агустин Рохель («Крылья Советов»)

Рохель – качественный центральный защитник, но не без южноамериканской спеси, как выяснилось. Чудак из «Крыльев Советов» в течение минуты получил две желтые карточки и оставил свою команду в меньшинстве в начале второго тайма. Причем лезть с локтями в верховое единоборство, только что получив «горчичник», это проваленный тест на адекватность. Пусть уругваец посидит, отдохнет, может быть, сделает правильные выводы из своего глупого поведения.

Михаил Сиваков («Оренбург»)

Как и Рохель, получил вторую желтую карточку на 50-й минуте матча, причем в его случае последствия фола оказались куда более разрушительными для команды. Вратарь «Анжи» Дюпин сделал сильный вынос от своих ворот, и Сиваков успевал первым на мяч, но стал притормаживать, потерял позицию и вынужден был нарушать правила на Кацаеве. Уложился с фолом до штрафной площади, но Владислав Кулик реализовал и этот стандарт, а «Оренбург» в меньшинстве отыграться не смог.

Михаил Лысов («Локомотив»)

И еще один защитник по имени Михаил в антисборной. На самом деле, с тем же успехом на место левого бека можно было поставить Кирилла Набабкина, ужасно сыгравшего против «Арсенала», но дадим и игрокам других команд себя проявить. Тем более, Лысов честно провалился в матче с «Крыльями Советов», не оказав должного сопротивления опытному Самедову, который играл против «Локо» с особым настроем. Юрий Семин заменил молодого защитника по ходу второго тайма, когда из него уже многократно сделали котлету.

Полузащитники

Ильзат Ахметов ( ЦСКА )

Контратаки «Арсенала» так и сквозили через зону Ахметова, который запаздывал к эпизодам и позволял Бакаеву расправляться с собой один в один, при этом в созидательной игре тоже себя не проявил, преимущественно предпочитая делиться мячом с ближним партнером. Полузащитник, которого много хвалили осенью, провел едва ли не худший свой матч в футболке ЦСКА .

Александр Ломовицкий («Спартак»)

Справедливости ради нужно сказать, что в самом дебюте матча Ломовицкий получил болезненный удар по ноге, который, возможно, предопределил его дальнейшее выступление. Но в любом случае, Александр выпал из игры «Спартака», его не раз подводила техника и чутье, да и Олег Кононов честно сказал, что микроповреждение – только одна из причин замены.

Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

Юный джокер «Краснодара», на прошлой неделе неожиданно «постаревший» мигом на три года (правда, это пока официально не доказано), в кои-то веки получил возможность сыграть в стартовом составе. Нужно сказать, на замены у Шапи выходить получается лучше. Сулейманов растерялся и растворился, выпадал из комбинационной игры и нанес всего один удар по воротам «Спартака», да и тот был заблокирован.

Арнор Сигурдссон ( ЦСКА )

Исландец вроде бы суетился, старался создать впечатление бурной деятельности, но выхлоп от его действий – нулевой. Не сработала ставка на Арнора, в концовке Виктор Ганчаренко даже выпустил вместо него японца Нисимуру.

Нападающие

Артур Саркисов («Енисей»)

Одной из глобальных проблем «Енисея» в первой части сезона являлась оторванность центральных нападающих от основных сил команды. Кто бы ни выходил на острие атаки, история все время была одна – этот человек бегал сам по себе. Если судить по матчу с «Ростовом», Дмитрий Аленичев не сумел добиться изменений к лучшему: форвард Саркисов за 90 минут игрового времени ни разу не пробил в створ и отдал только 8 точных передач.

Федор Чалов ( ЦСКА )

С лучшего бомбардира РПЛ спрос особый, а Чалов против «Арсенала» провел удручающе плохой матч. Ужасные игры защитников – это когда их действия приводят к голам соперников, ужасные матчи форвардов – это когда о них нечего сказать.

Тренер

Виктор Ганчаренко ( ЦСКА )

Ганчаренко и ЦСКА отказались от участия в Кубке «Матч Премьер», чтобы во всеоружии подойти к возобновлению сезона, но в первом же матче армейцев постигло глубокое разочарование, и ведь поражение от «Арсенала» совершенно по делу. Тренерский штаб и футболисты ЦСКА оказались не готовы к контратакам туляков, их наказали классическим способом, вина тренера налицо.

Владислав Безбородов и «горчичник» не по адресу. В матче «Локомотив» - «Крылья Советов» Владислав Безбородов, по мнению футболистов, утратил нити игры, а апофеозом выступления арбитра стала желтая карточка, предъявленная Игорю Денисову. Предупреждение стало вторым и привело к удалению, но вся соль в том, что в том эпизоде нарушил правила Игнатьев, а не Денисов. Безбородов не по делу уравнял составы.

Привоз тура. Тони Шунич («Динамо»). Боснийский защитник претендовал на место в центре обороны антисборной, но партнеры исправили его ошибку, поэтому Тони только в номинации. Не первый привоз Шунича в этом чемпионате, сразу вспомнился матч против «Спартака» в первом круге, когда нелепые действий центрбека привели к назначению пенальти. В матче с «Уфой» Шунич создал идеальный момент для Слая, который привел к голу в ворота «Динамо».