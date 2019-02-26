Сборная зимних потерь РПЛ

сегодня, 16:00

Кого мы не увидим в чемпионате России весной? Кто променял РПЛ на зарубежные лиги? «Соккер.ру» оглашает список самых заметных потерь наших клубов в зимнее окно.

Вратарь

Юрий Лодыгин («Олимпиакос», Греция)

Трансфер: из «Зенита» на правах аренды.

Лодыгин еще недавно был вторым вратарем России, но последние два года провел в статусе второго вратаря «Зенита», и это ему надоело. Юрию всего 28 лет, у него еще есть шанс перезапустить футбольную карьеру. Ради этого голкипер махнул в Грецию, где начинал свой путь. Лодыгин в «Олимпиакосе» на правах аренды до конца сезона, правда, контракт с «Зенитом» тоже истекает 30 июня, так что дальше Юрий будет волен делать то, что посчитает лучшим для своей карьеры. А пока Лодыгин сменил скамейку в Санкт-Петербурге на лавочку в Пирее: в «Олимпиакосе» российский страж ворот сидит за спиной у португальца Жозе Са.

Защитники

Марко Петкович (без клуба)

Трансфер: из «Спартака» в неизвестность.

Один из самых странных трансферов «Спартака» при Каррере. Петкович пришел на правах свободного агента из «Црвены Звезды» (это не значит бесплатно, агенты задарма не работают), но уровень Марко сразу вызывал вопросы. В итоге, за полтора года серб, призванный стать дублером Ещенко, сыграл 16 матчей, допустил немногим меньше грубейших ошибок и попал под зимнюю чистку. В теории, Петкович может остаться в России, ведь свободные агенты могут подписывать контракты вне трансферных окон, но сомневаюсь, что Марко пригодится даже аутсайдерам РПЛ .

Сесар Навас (завершил карьеру)

Трансфер: из «Рубина» в жизнь без футбола.

Один из самых стабильных и уважаемых легионеров чемпионата России принял решение о завершении футбольной карьеры в середине сезона. Испанец объяснил это решение желанием больше времени проводить с семьей, от разлуки с которой изрядно устал за годы, проведенные в России. Дорого стоит заслужить такую характеристику из уст Курбана Бердыева:

В свои 39 лет Навас еще мог бы нам помочь. К сожалению, он решил закончить с футболом. Он выбрал семью, мы понимаем это решение. Мне кажется, я уже не встречу в своей жизни таких профессионалов, как он.

Сверрир Ингасон ( ПАОК , Греция)

Трансфер: из «Ростова» за 4 миллиона евро.

«Ростов» не смог отказаться от предложения в 4 миллиона евро и расстался с одним из лидеров своей обороны (второй остался – тоже исландец Рагнар Сигурдссон). Для Ингасона это тоже шаг вперед, ведь он сменил середняка РПЛ на лидера чемпионата Греции: ПАОК с Ингасоном, который уже дебютировал за новую команду, на 7 очков в турнирной таблице опережает «Олимпиакос» с Юрием Лодыгиным.

Федор Кудряшов («Истанбул», Турция)

Трансфер: из «Рубина» как свободный агент.

Еще один футболист РПЛ , который отправился за рубеж за чемпионством. На этот раз речь о нашем парне, футболисте сборной России Федоре Кудряшове, который после разрыва контракта с «Рубином» мог оказаться в Санкт-Петербурге или Краснодаре, но выбрал лидера Турецкой Суперлиги. Теперь Федор в одной команде с Таски, Епуряну, Тураном, Робиньо и Демба Ба, а стартовал в «Истанбуле» россиянин просто прекрасно: в дебютном матче забил победный гол, его команда выиграла 1:0. В следующей игре Федор снова был в основе и помог «Истанбулу» победить 3:0. Пока полет нормальный!

Полузащитники

Леандро Паредес ( ПСЖ , Франция)

Трансфер: из «Зенита» за 40 миллионов евро.

Вторая по сумме трансфера продажа в истории РПЛ , за большие деньги из России уехал только Халк, которого «Зенит» продал в Китай. Паредес сходу попал в обойму Томаса Тухеля, где образовался вакуум после исключения из состава Рабьо. Аргентинец уже принял участие в шести матчах за ПСЖ (3 в старте, 3 выхода на замену), в том числе сыграл в Лиге чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

Идрисса Думбия («Спортинг», Португалия)

Трансфер: из «Ахмата» за 3.8 миллиона евро.

Очень удачная сделка для «Ахмата», который спустя шесть месяцев после покупки продал Думбия в три раза дороже, чем купил: летом Идрисса пришел из «Андерлехта» за 1.25 млн, зимой уехал в «Спортинг» в обмен на 3.8 млн евро. Кроме того, «Ахмат» закрепил за собой право получить 25% со следующего трансфера ивуарийского полузащитника. Между тем, Думбия уже адаптируется в составе «Спортинга»: разок появился в стартовом составе, в следующих трех матчах обязательно выходил на замену.

Кристиан Куэва («Сантос», Бразилия)

Трансфер: из «Краснодара» на правах аренды с выкупом через год за 6 миллионов евро.

А вот «Краснодар» спустя полгода разочаровался в перуанском полузащитнике Куэве и решил оперативно избавиться от него, чтобы не потерять слишком много денег. «Быки» заплатили «Сан-Паулу» 8 миллионов евро, а от «Сантоса» через год получат 6, плюс еще один миллион бразильский клуб заплатил за годичную аренду. Можно сказать, «Краснодар» с достоинством и минимальными потерями вышел из непростой ситуации.

Нападающие

Йоан Молло («Сошо», Франция)

Трансфер: из «Крыльев Советов» как свободный агент.

Йоан Молло на какой-то короткий миг стал заметной персоной в РПЛ : провел яркий отрезок в составе «Крылышек», заслужил приглашение в «Зенит», но сказка закончилась внезапно, как и началась. «Зенит» избавился от француза всего через полгода после подписания контракта, Йоан безуспешно пытался приткнуться в «Фулхэме» и катарском «Аль-Райане», а по ходу нынешнего сезона снова присоединился к «Крылышкам». Однако выглядел Молло уже бледной тенью себя прежнего, так что волжане без сожаления избавились от француза зимой, а подхватил Йоана «Сошо», ведущий борьбу за выживание в Лиге 2. Молло принял участие уже в четырех матчах за свой новый клуб, но результативными действиями пока не отметился.

Тимур Жамалетдинов («Лех», Польша)

Трансфер: из ЦСКАна правах аренды.

Жамалетдинов пока тоже не успел забить в новом чемпионате, да и сыграл за «Лех» в общей сложности 20 минут, зато успел дать польской прессе интервью, которое вызвало серьезный резонанс. Говорят даже, что Тимур – первый игрок гинеровского ЦСКА , который так открыто выступил против армейцев, хотя форвард и его агент опровергают все обвинения, объясняя все сарказмом и неверной интерпретацией.

Николай Комличенко («Млада Болеслав», Чехия)

Трансфер: из «Краснодара»в «Младу Болеслав» за 400 тысяч евро.

С одной стороны, Комличенко в РПЛ не играл, так что и потерей считаться не может, с другой – до этой зимы Николай принадлежал «Краснодару» и выступал в Чехии на правах аренды, теперь его трансфер выкуплен клубом «Млада Болеслав». Не упомянуть о Комличенко нельзя, потому что он персонаж не рядовой: Николай – лучший бомбардир текущего чемпионата Чехии, россиянин наколотил уже 20 мячей, что вдвое больше, чем у ближайшего преследователя. Хочется верить, что это только начало успешной карьеры нашего форварда в Европе.

Запасные: Раде Дугалич («Кайрат», Казахстан), Артем Сокол («Тремсе», Норвегия), Матия Бобен («Ливорно», Италия), Джон Чансельор, Денис Тумасян («Алашкерт», Армения), Жан Майер («Лечче», Италия), Заур Садаев («Анкарагюджю», Турция), Дарко Бодул («Торпедо», Беларусь).