Сборная зимних потерь РПЛ

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 28 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Лестер Сити -:-  Брайтон энд Хоув 1.8 3.5 4.8
22:45 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Вулверхэмптон 4.8 3.5 1.8
22:45 сегодня  Кардифф -:-  Эвертон - - -
23:00 сегодня  Ньюкасл -:-  Бернли 2.07 3.35 3.7
Италия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 2.33 3.35 3.4
Франция. Кубок 2018/2019, 1/4 финала 1 X 2
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ -:- Логотип футбольный клуб ДижонДижон 1.1 9.5 26
Англия. Лига Два 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 30 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 2.85 3.33 2.45
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 29 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 3.15 3.4 2.25
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 3.85 3.55 1.95
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл 2.33 3.2 3.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2 3.27 4
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 0:0 Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 2.15 2.9 3.85
03:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз 3:0 Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 1.72 3.4 5.2
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз 1:1 Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 Матч прерван Логотип футбольный клуб Тальерес РемедиосТальерес Ремедиос -:- Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель -:- Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 11 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 17 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Темперлей (Тампрелей)Темперлей 2:2 Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан -:- Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Викториано АрВикториано Ар -:- Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София -:- Логотип футбольный клуб КарианаКариана - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 8 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио 2:0 Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Исмаили (Исмаилия)Исмаили 0:0 Логотип футбольный клуб Эль-Гейш (Каир)Эль-Гейш - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри -:- Логотип футбольный клуб ЭНППИ (Каир)ЭНППИ 1.8 3.2 4.7
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вади Дегла (Каир)Вади Дегла -:- Логотип футбольный клуб Ногум (Эль-Гиза)Ногум - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто -:- Логотип футбольный клуб ПескараПескара 1.82 3.25 4.5
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Падова (Падуя)Падова -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 3.55 3.2 2.07
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 2.35 2.9 3.25
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.75 3.15 5.3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КротонеКротоне -:- Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо 2.85 3 2.55
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 2.2 3.05 3.35
Колумбия. Примера B 2019, 5 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Леонес ФК (Медельин)Леонес ФК 0:0 Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико 0:0 Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СочиСочи 4:1 Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мьельбю (Сельвесборг)Мьельбю -:- Логотип футбольный клуб КальмарКальмар - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб МольдеМольде - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВарбергВарберг -:- Логотип футбольный клуб ЛиндомЛиндом - - -
Португалия. Кубок 2018/2019, 1/2 финала 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага 1.6 3.85 5.8
Португалия. Примейра 2018/2019, 23 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика 4:0 Логотип футбольный клуб ШавешШавеш 1.15 7.5 17
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 2 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) 2:0 Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) 1.62 4.2 4.4
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
15:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Каисома (Хафар-эль-Батин)Аль-Каисома -:- Логотип футбольный клуб Аль-Нахдха (Эд-Даммам)Аль-Нахдха - - -
16:05 сегодня Логотип футбольный клуб НайранНайран -:- Логотип футбольный клуб Аль-Наджум (Аль-Ахса)Аль-Наджум - - -
16:45 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Кавкаб (Эль-Хардж)Аль-Кавкаб -:- Логотип футбольный клуб Аль-Орубах (Сакака)Аль-Орубах - - -
18:20 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Халедж (Сайхат)Аль-Халедж -:- Логотип футбольный клуб ДжиддаДжидда - - -
18:20 сегодня Логотип футбольный клуб ХаерХаер -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шоалах (Эль-Хардж)Аль-Шоалах - - -
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 3 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Коннас КуэйКоннас Куэй -:- Логотип футбольный клуб Бала ТаунБала Таун - - -
Чили. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Санта КрусДепортес Санта Крус 0:0 Логотип футбольный клуб СантВонд (Сантьяго)СантВонд - - -
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Сборная зимних потерь РПЛ

сегодня, 16:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Паредес Леандро
Паредес Леандро
Полузащитник
Лодыгин Юрий
Лодыгин Юрий
Вратарь
Кудряшов Федор
Кудряшов Федор
Защитник

Кого мы не увидим в чемпионате России весной? Кто променял РПЛ на зарубежные лиги? «Соккер.ру» оглашает список самых заметных потерь наших клубов в зимнее окно.

Вратарь

Юрий Лодыгин («Олимпиакос», Греция)

Трансфер: из «Зенита» на правах аренды.

Лодыгин еще недавно был вторым вратарем России, но последние два года провел в статусе второго вратаря «Зенита», и это ему надоело. Юрию всего 28 лет, у него еще есть шанс перезапустить футбольную карьеру. Ради этого голкипер махнул в Грецию, где начинал свой путь. Лодыгин в «Олимпиакосе» на правах аренды до конца сезона, правда, контракт с «Зенитом» тоже истекает 30 июня, так что дальше Юрий будет волен делать то, что посчитает лучшим для своей карьеры. А пока Лодыгин сменил скамейку в Санкт-Петербурге на лавочку в Пирее: в «Олимпиакосе» российский страж ворот сидит за спиной у португальца Жозе Са.

Защитники

Марко Петкович (без клуба)

Трансфер: из «Спартака» в неизвестность.

Один из самых странных трансферов «Спартака» при Каррере. Петкович пришел на правах свободного агента из «Црвены Звезды» (это не значит бесплатно, агенты задарма не работают), но уровень Марко сразу вызывал вопросы. В итоге, за полтора года серб, призванный стать дублером Ещенко, сыграл 16 матчей, допустил немногим меньше грубейших ошибок и попал под зимнюю чистку. В теории, Петкович может остаться в России, ведь свободные агенты могут подписывать контракты вне трансферных окон, но сомневаюсь, что Марко пригодится даже аутсайдерам РПЛ.

Сесар Навас (завершил карьеру)

Трансфер: из «Рубина» в жизнь без футбола.

Один из самых стабильных и уважаемых легионеров чемпионата России принял решение о завершении футбольной карьеры в середине сезона. Испанец объяснил это решение желанием больше времени проводить с семьей, от разлуки с которой изрядно устал за годы, проведенные в России. Дорого стоит заслужить такую характеристику из уст Курбана Бердыева:

В свои 39 лет Навас еще мог бы нам помочь. К сожалению, он решил закончить с футболом. Он выбрал семью, мы понимаем это решение. Мне кажется, я уже не встречу в своей жизни таких профессионалов, как он.

Сверрир Ингасон (ПАОК, Греция)

Трансфер: из «Ростова» за 4 миллиона евро.

«Ростов» не смог отказаться от предложения в 4 миллиона евро и расстался с одним из лидеров своей обороны (второй остался – тоже исландец Рагнар Сигурдссон). Для Ингасона это тоже шаг вперед, ведь он сменил середняка РПЛ на лидера чемпионата Греции: ПАОК с Ингасоном, который уже дебютировал за новую команду, на 7 очков в турнирной таблице опережает «Олимпиакос» с Юрием Лодыгиным.

Федор Кудряшов («Истанбул», Турция)

Трансфер: из «Рубина» как свободный агент.

Еще один футболист РПЛ, который отправился за рубеж за чемпионством. На этот раз речь о нашем парне, футболисте сборной России Федоре Кудряшове, который после разрыва контракта с «Рубином» мог оказаться в Санкт-Петербурге или Краснодаре, но выбрал лидера Турецкой Суперлиги. Теперь Федор в одной команде с Таски, Епуряну, Тураном, Робиньо и Демба Ба, а стартовал в «Истанбуле» россиянин просто прекрасно: в дебютном матче забил победный гол, его команда выиграла 1:0. В следующей игре Федор снова был в основе и помог «Истанбулу» победить 3:0. Пока полет нормальный!

Полузащитники

Леандро Паредес (ПСЖ, Франция)

Трансфер: из «Зенита» за 40 миллионов евро.

Вторая по сумме трансфера продажа в истории РПЛ, за большие деньги из России уехал только Халк, которого «Зенит» продал в Китай. Паредес сходу попал в обойму Томаса Тухеля, где образовался вакуум после исключения из состава Рабьо. Аргентинец уже принял участие в шести матчах за ПСЖ (3 в старте, 3 выхода на замену), в том числе сыграл в Лиге чемпионов против «Манчестер Юнайтед».

Идрисса Думбия («Спортинг», Португалия)

Трансфер: из «Ахмата» за 3.8 миллиона евро.

Очень удачная сделка для «Ахмата», который спустя шесть месяцев после покупки продал Думбия в три раза дороже, чем купил: летом Идрисса пришел из «Андерлехта» за 1.25 млн, зимой уехал в «Спортинг» в обмен на 3.8 млн евро. Кроме того, «Ахмат» закрепил за собой право получить 25% со следующего трансфера ивуарийского полузащитника. Между тем, Думбия уже адаптируется в составе «Спортинга»: разок появился в стартовом составе, в следующих трех матчах обязательно выходил на замену.

Кристиан Куэва («Сантос», Бразилия)

Трансфер: из «Краснодара» на правах аренды с выкупом через год за 6 миллионов евро.

А вот «Краснодар» спустя полгода разочаровался в перуанском полузащитнике Куэве и решил оперативно избавиться от него, чтобы не потерять слишком много денег. «Быки» заплатили «Сан-Паулу» 8 миллионов евро, а от «Сантоса» через год получат 6, плюс еще один миллион бразильский клуб заплатил за годичную аренду. Можно сказать, «Краснодар» с достоинством и минимальными потерями вышел из непростой ситуации.

Нападающие

Йоан Молло («Сошо», Франция)

Трансфер: из «Крыльев Советов» как свободный агент.

Йоан Молло на какой-то короткий миг стал заметной персоной в РПЛ: провел яркий отрезок в составе «Крылышек», заслужил приглашение в «Зенит», но сказка закончилась внезапно, как и началась. «Зенит» избавился от француза всего через полгода после подписания контракта, Йоан безуспешно пытался приткнуться в «Фулхэме» и катарском «Аль-Райане», а по ходу нынешнего сезона снова присоединился к «Крылышкам». Однако выглядел Молло уже бледной тенью себя прежнего, так что волжане без сожаления избавились от француза зимой, а подхватил Йоана «Сошо», ведущий борьбу за выживание в Лиге 2. Молло принял участие уже в четырех матчах за свой новый клуб, но результативными действиями пока не отметился.

Тимур Жамалетдинов («Лех», Польша)

Трансфер: из ЦСКАна правах аренды.

Жамалетдинов пока тоже не успел забить в новом чемпионате, да и сыграл за «Лех» в общей сложности 20 минут, зато успел дать польской прессе интервью, которое вызвало серьезный резонанс. Говорят даже, что Тимур – первый игрок гинеровского ЦСКА, который так открыто выступил против армейцев, хотя форвард и его агент опровергают все обвинения, объясняя все сарказмом и неверной интерпретацией.

Николай Комличенко («Млада Болеслав», Чехия)

Трансфер: из «Краснодара»в «Младу Болеслав» за 400 тысяч евро.

С одной стороны, Комличенко в РПЛ не играл, так что и потерей считаться не может, с другой – до этой зимы Николай принадлежал «Краснодару» и выступал в Чехии на правах аренды, теперь его трансфер выкуплен клубом «Млада Болеслав». Не упомянуть о Комличенко нельзя, потому что он персонаж не рядовой: Николай – лучший бомбардир текущего чемпионата Чехии, россиянин наколотил уже 20 мячей, что вдвое больше, чем у ближайшего преследователя. Хочется верить, что это только начало успешной карьеры нашего форварда в Европе.

Запасные: Раде Дугалич («Кайрат», Казахстан), Артем Сокол («Тремсе», Норвегия), Матия Бобен («Ливорно», Италия), Джон Чансельор, Денис Тумасян («Алашкерт», Армения), Жан Майер («Лечче», Италия), Заур Садаев («Анкарагюджю», Турция), Дарко Бодул («Торпедо», Беларусь).

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Бестрофейный
Бестрофейный
   113 / 910
сегодня в 15:56
Дороже всех ушел Паредес.
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