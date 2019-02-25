Сборная зимних новичков клубов РПЛ

сегодня, 16:15

«Соккер.ру» называет самых-самых крутых зимних новичков команд РПЛ и составляет из них вполне боеспособную команду. Убедитесь сами!

Вратарь

Сослан Джанаев («Енисей»; Россия)

Трансфер: из «Рубина» как свободный агент.

Что касается вратарской позиции, то здесь придется немного забежать вперед, ведь о подписании «Енисеем» Джанаева пока не объявлено официально, однако знающие люди утверждают, что это дело решенное, да и Дмитрий Аленичев уже высказался о перспективах Сослана в красноярском клубе. Зимой Джанаев покинул «Рубин» свободным агентом, не согласившись на понижение зарплаты, и так как предыдущий контракт вратаря был разорван в рамках дозаявочного периода, теперь он волен присоединиться к новому клубу, когда захочет, не оглядываясь на трансферные окна. Похоже, Сослан обоснуется в Красноярске до лета и попытается помочь «Енисею» в нелегком деле по сохранению прописки в РПЛ .

Защитники

Олег Данченко («Енисей»; Украина)

Трансфер: из «Шахтера» (Донецк) на правах аренды.

«Енисей» очень хочет остаться в элите, клуб подтвердил свои амбиции активной работой на трансферном рынке зимой. В частности, в Красноярск приехал качественный правый защитник Данченко из донецкого «Шахтера». У Олега не было твердого места в основе «горняков», тем не менее, осенью он провел полный матч в Лиге чемпионов против «Хоффенхайма» (его команда выиграла 3:2). Это серьезное усиление под задачу, которая стоит перед «Енисеем». Стоит напомнить, что Данченко уже приезжал играть в Россию: сезон 2017/2018 он провел в «Анжи».

Бакари Коне («Арсенал»; Буркина-Фасо)

Трансфер: из «Анкарагюджю» как свободный агент.

Кандидатура одного из центрбеков для символической сборной не вызывала сомнений (он тоже из «Шахтера» и о нем чуть ниже), а вот о напарнике пришлось поспорить. Остановились на товарище с громадным международным опытом (82 матча за национальную сборную Буркина-Фасо) и с полутора сотнями играми за «Лион». Коне провел пять сезонов в составе «ткачей», забивал даже в Лиге чемпионов, и хотя после ухода из «Олимпика» его карьера забуксовала, есть надежда, что в Туле Бакари покажет класс.

Ярослав Ракицкий («Зенит»; Украина)

Трансфер: из «Шахтера» (Донецк) за 10 миллионов евро.

Этот трансфер выглядит идеальным для «Зенита». Сергею Семаку был нужен левоногий центральный защитник, из россиян подходящими характеристиками обладает разве что Джикия, но Георгий решил остаться в «Спартаке». «Сине-бело-голубые» пошли другим путем и привезли русскоговорящего центрбека с огромным международным опытом за адекватную сумму. Уже в матчах с «Фенербахче» Ракицкий продемонстрировал свои фишки – самоотверженную игру в обороне и длинные передачи. То ли еще будет!

Айртон Лукас («Спартак»; Бразилия)

Трансфер: из «Флуминенсе» за 7 миллионов евро.

У «Спартака» давно стоял вопрос об увеличении конкуренции на позиции левого защитника, где годами безальтернативным оставался Дмитрий Комбаров. «Красно-белые» решили обратиться к полному талантов бразильскому рынку и пригласили молодого Айртона. На сборах и в контрольных матчах Лукас блеснул высокой скоростью и не всегда грамотной игрой в обороне, из него можно слепить стоящего игрока, материал-то хороший, но пока, похоже, очень «сырой».

Полузащитники

Аяз Гулиев («Спартак»; Россия)

Трансфер: из «Ростова» за 1 миллион евро.

Воспитанник «Спартака» Гулиев разыгрался в «Ростове», а москвичи решили вернуть Аяза в альма-матер, благо, в момент продажи прописали опцию об обратном выкупе. «Ростову» было нечем крыть, хотя агентов пришлось умаслить, чтобы трансфер состоялся. Теперь посмотрим, как Гулиев проявит себя в «Спартаке», где и конкуренция, и давление, и ответственность выше.

Кристоффер Ольссон («Краснодар»; Швеция)

Трансфер: из АИКа за 4.5 млн евро.

У «Краснодара» тоже есть новичок в средней линии, «быки» подписали еще одного игрока сборной Швеции, чтобы не было скучно Классону. Кристофферу 23 года, у него прекрасные перспективы. В юности Ольссон пробовал закрепиться в лондонском «Арсенале», тогда не удалось, но, возможно, он просто из футболистов с «поздним зажиганием». Толковый игрок, предпочитающий играть в конструктивный футбол, должен вписаться в игру «Краснодара», а с уходом Перейры и Каборе шведу нужно будет выдвигаться на роль лидера центра поля.

Вильмар Барриос («Зенит»; Колумбия)

Трансфер: из «Бока Хуниорс» за 15 миллионов евро.

Барриос – самый дорогой зимний новичок РПЛ , 15 миллионов евро по нынешним меркам не шутки, но «Зенит» может себе позволить, ведь продал Паредеса за 40 млн в ПСЖ . Вильмар не является прямой заменой Леандро, он похож Канте по стилю игры, такая же неутомимая «собака». В первых матчах Барриос делал свою работу, но иногда ему не хватало мудрого наставника рядом. Когда адаптируется, а рядом появится опытный Нобоа, это будет лучшая связка центральных хавбеков в РПЛ .

Дмитрий Скопинцев («Краснодар»; Россия)

Трансфер: из «Ростова» за 4.4 миллиона евро.

Скопинцевым интересовались «Спартак» и «Зенит», но в итоге Дмитрий сменил один южный город на другой, также уже успел вылететь со своей новой командой из Кубка России от ног своих бывших товарищей. В символической сборной Скопинцева размещаем на левом фланге полузащиты, потому что он может сыграть на любой позиции вдоль этой бровки, но в «Краснодаре» Дмитрия ждем скорее слева в защите. Впрочем, поживем – увидим.

Нападающие

Андрес Вомбергар («Уфа»; Аргентина/Словения)

Трансфер: из «Олимпии» (Любляна) за 1 миллион евро.

Нечасто российские клубы из-за пределов топ-5 платят реальные деньги за новичков, в основном ищут усиление среди свободных агентов и берут футболистов в аренду. «Уфа» отдала 1 миллион евро «Олимпии» из Любляны за аргентинского бомбардира Андреса Вомбергара. В текущем чемпионате Словении этот мощный форвард, воспитанный в «Ривер Плейте», но не пригодившийся на родине, забил 10 мячей в 16 матчах (второе место в списке бомбардиров, причем у лидера всего на гол больше). Теперь будет радовать голами поклонников «Уфы»?

Сердар Азмун («Зенит»; Иран)

Трансфер: из «Рубина» за 12 миллионов евро.

Не буду говорить, что Азмун уже оправдал свой переход, сделав дубль в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче», что помогло «Зениту» выйти в следующий раунд, но Сердар отлично прописался в новой команде. Может стать важнейшим звеном атаки «Зенита», тем более Азмун не эгоист, он хорошо взаимодействует с напарниками и, кажется, уже нашел общий язык с Дзюбой.

Запасные