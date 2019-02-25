Сборная зимних новичков клубов РПЛ

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Испания. Примера 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Жирона -:-  Реал Сосьедад 2.4 3.2 3.1
Италия. Серия А 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:30 Матч перенесен  Лацио -:-  Удинезе - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Хоффенхайм 1.82 4 3.95
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
19:30 сегодня  Динамо К -:-  Заря 1.4 4.5 7.5
20:00 сегодня  Шахтер Дн -:-  Александрия - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 34 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2.45 3.25 2.95
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 0:0 Логотип футбольный клуб Архентинос Хун (Буэнос-Айрес)Архентинос Хун 5 1.37 7.4
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 0:1 Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 28 4.8 1.22
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 0:1 Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 2.75 2.1 4.5
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Дефенсорес УнидосДефенсорес Унидос - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо -:- Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса -:- Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 17 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия МендосаХимнасия Мендоса 0:3 Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги -:- Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис 2.1 3.3 3.3
Бразилия. Лига Минейро 2019, 8 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1:1 Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 11 1.73 2.4
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 3:0 Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 3:0 Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо 1:0 Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Юрдинген (Крефельд)Юрдинген -:- Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер 2.05 3.3 3.5
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас 1:3 Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 1:1 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 4:0 Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1.11 9.5 20
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос -:- Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:30 45’ Логотип футбольный клуб Эль Дахлиа (Каир)Эль Дахлиа 0:1 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет 2.85 2.8 2.65
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ -:- Логотип футбольный клуб Секция (Нес-Циона)Секция - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль РГ (Рамат Ган)Хапоэль РГ 2.2 2.95 3.55
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ПТ (Петах-Тиква)Хапоэль ПТ -:- Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 2.15 3.1 3.3
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 3.7 3.4 1.95
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал 1:1 Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 3 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Слиго РоверсСлиго Роверс -:- Логотип футбольный клуб Корк СитиКорк Сити - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сэйнт Патрикс (Дублин)Сэйнт Патрикс -:- Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ДандолкДандолк -:- Логотип футбольный клуб УКД (Дублин)УКД - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Дерри СитиДерри Сити -:- Логотип футбольный клуб Уотерфорд ЮнайтедУотерфорд Юнайтед - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Богемиан (Дублин)Богемиан -:- Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс - - -
Колумбия. Примера А 2019, 6 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас 2:1 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 3.75 1.72 4.5
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 3:3 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Колумбия. Примера B 2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 12 тур 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано -:- Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 19’ Логотип футбольный клуб Юссуфия БеррешидЮссуфия Беррешид 0:0 Логотип футбольный клуб ФУС де РабатФУС де Рабат - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиллестремЛиллестрем -:- Логотип футбольный клуб КонгсвингерКонгсвингер - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб РанхеймРанхейм -:- Логотип футбольный клуб Стабек (Берум)Стабек - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 5 4 1.6
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 8 тур 1 X 2
03:06 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 4:0 Логотип футбольный клуб ТолукаТолука 1.3 5 10
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Утрехт-2Утрехт-2 -:- Логотип футбольный клуб ОссОсс - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 7 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:3 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 0:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск -:- Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2.2 3.1 3.3
Португалия. Примейра 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг 5.4 3.5 1.7
Румыния. Лига 1 2018/2019, 25 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия -:- Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари 2.5 2.9 3
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 1.85 3.5 4.2
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 4 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Кайрнарфон ТаунКайрнарфон Таун -:- Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 26 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛансЛанс -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор 1.5 4 6.5
Чехия. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П -:- Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко 1.25 5.3 11
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОпаваОпава -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 4.4 3.4 1.8
Чили. Примера дивизион 2019, 2 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унив. Католика (Сантьяго)Унив. Католика 0:1 Логотип футбольный клуб Депортес (Икике)Депортес 2.7 1.75 8
Чили. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ньюбленсе (Чильян)Ньюбленсе 0:2 Логотип футбольный клуб Сантьяго МорнингСантьяго Морнинг - - -
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Сборная зимних новичков клубов РПЛ

сегодня, 16:15
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Азмун Сердар
Азмун Сердар
Нападающий
Джанаев Сослан
Джанаев Сослан
Вратарь
Ракицкий Ярослав
Ракицкий Ярослав
Защитник

«Соккер.ру» называет самых-самых крутых зимних новичков команд РПЛ и составляет из них вполне боеспособную команду. Убедитесь сами!

Вратарь

Сослан Джанаев («Енисей»; Россия)
Трансфер: из «Рубина» как свободный агент.

Что касается вратарской позиции, то здесь придется немного забежать вперед, ведь о подписании «Енисеем» Джанаева пока не объявлено официально, однако знающие люди утверждают, что это дело решенное, да и Дмитрий Аленичев уже высказался о перспективах Сослана в красноярском клубе. Зимой Джанаев покинул «Рубин» свободным агентом, не согласившись на понижение зарплаты, и так как предыдущий контракт вратаря был разорван в рамках дозаявочного периода, теперь он волен присоединиться к новому клубу, когда захочет, не оглядываясь на трансферные окна. Похоже, Сослан обоснуется в Красноярске до лета и попытается помочь «Енисею» в нелегком деле по сохранению прописки в РПЛ.

Защитники

Олег Данченко («Енисей»; Украина)
Трансфер: из «Шахтера» (Донецк) на правах аренды.

«Енисей» очень хочет остаться в элите, клуб подтвердил свои амбиции активной работой на трансферном рынке зимой. В частности, в Красноярск приехал качественный правый защитник Данченко из донецкого «Шахтера». У Олега не было твердого места в основе «горняков», тем не менее, осенью он провел полный матч в Лиге чемпионов против «Хоффенхайма» (его команда выиграла 3:2). Это серьезное усиление под задачу, которая стоит перед «Енисеем». Стоит напомнить, что Данченко уже приезжал играть в Россию: сезон 2017/2018 он провел в «Анжи». 

Бакари Коне («Арсенал»; Буркина-Фасо)
Трансфер: из «Анкарагюджю» как свободный агент.

Кандидатура одного из центрбеков для символической сборной не вызывала сомнений (он тоже из «Шахтера» и о нем чуть ниже), а вот о напарнике пришлось поспорить. Остановились на товарище с громадным международным опытом (82 матча за национальную сборную Буркина-Фасо) и с полутора сотнями играми за «Лион». Коне провел пять сезонов в составе «ткачей», забивал даже в Лиге чемпионов, и хотя после ухода из «Олимпика» его карьера забуксовала, есть надежда, что в Туле Бакари покажет класс. 

Ярослав Ракицкий («Зенит»; Украина)
Трансфер: из «Шахтера» (Донецк) за 10 миллионов евро.

Этот трансфер выглядит идеальным для «Зенита». Сергею Семаку был нужен левоногий центральный защитник, из россиян подходящими характеристиками обладает разве что Джикия, но Георгий решил остаться в «Спартаке». «Сине-бело-голубые» пошли другим путем и привезли русскоговорящего центрбека с огромным международным опытом за адекватную сумму. Уже в матчах с «Фенербахче» Ракицкий продемонстрировал свои фишки – самоотверженную игру в обороне и длинные передачи. То ли еще будет!

Айртон Лукас («Спартак»; Бразилия)
Трансфер: из «Флуминенсе» за 7 миллионов евро.

У «Спартака» давно стоял вопрос об увеличении конкуренции на позиции левого защитника, где годами безальтернативным оставался Дмитрий Комбаров. «Красно-белые» решили обратиться к полному талантов бразильскому рынку и пригласили молодого Айртона. На сборах и в контрольных матчах Лукас блеснул высокой скоростью и не всегда грамотной игрой в обороне, из него можно слепить стоящего игрока, материал-то хороший, но пока, похоже, очень «сырой».

Полузащитники

Аяз Гулиев («Спартак»; Россия)
Трансфер: из «Ростова» за 1 миллион евро.

Воспитанник «Спартака» Гулиев разыгрался в «Ростове», а москвичи решили вернуть Аяза в альма-матер, благо, в момент продажи прописали опцию об обратном выкупе. «Ростову» было нечем крыть, хотя агентов пришлось умаслить, чтобы трансфер состоялся. Теперь посмотрим, как Гулиев проявит себя в «Спартаке», где и конкуренция, и давление, и ответственность выше.

Кристоффер Ольссон («Краснодар»; Швеция)
Трансфер: из АИКа за 4.5 млн евро.

У «Краснодара» тоже есть новичок в средней линии, «быки» подписали еще одного игрока сборной Швеции, чтобы не было скучно Классону. Кристофферу 23 года, у него прекрасные перспективы. В юности Ольссон пробовал закрепиться в лондонском «Арсенале», тогда не удалось, но, возможно, он просто из футболистов с «поздним зажиганием». Толковый игрок, предпочитающий играть в конструктивный футбол, должен вписаться в игру «Краснодара», а с уходом Перейры и Каборе шведу нужно будет выдвигаться на роль лидера центра поля. 

Вильмар Барриос («Зенит»; Колумбия)
Трансфер: из «Бока Хуниорс» за 15 миллионов евро.

Барриос – самый дорогой зимний новичок РПЛ, 15 миллионов евро по нынешним меркам не шутки, но «Зенит» может себе позволить, ведь продал Паредеса за 40 млн в ПСЖ. Вильмар не является прямой заменой Леандро, он похож Канте по стилю игры, такая же неутомимая «собака». В первых матчах Барриос делал свою работу, но иногда ему не хватало мудрого наставника рядом. Когда адаптируется, а рядом появится опытный Нобоа, это будет лучшая связка центральных хавбеков в РПЛ.

Дмитрий Скопинцев («Краснодар»; Россия)
Трансфер: из «Ростова» за 4.4 миллиона евро.

Скопинцевым интересовались «Спартак» и «Зенит», но в итоге Дмитрий сменил один южный город на другой, также уже успел вылететь со своей новой командой из Кубка России от ног своих бывших товарищей. В символической сборной Скопинцева размещаем на левом фланге полузащиты, потому что он может сыграть на любой позиции вдоль этой бровки, но в «Краснодаре» Дмитрия ждем скорее слева в защите. Впрочем, поживем – увидим. 

Нападающие

Андрес Вомбергар («Уфа»; Аргентина/Словения)
Трансфер: из «Олимпии» (Любляна) за 1 миллион евро.

Нечасто российские клубы из-за пределов топ-5 платят реальные деньги за новичков, в основном ищут усиление среди свободных агентов и берут футболистов в аренду. «Уфа» отдала 1 миллион евро «Олимпии» из Любляны за аргентинского бомбардира Андреса Вомбергара. В текущем чемпионате Словении этот мощный форвард, воспитанный в «Ривер Плейте», но не пригодившийся на родине, забил 10 мячей в 16 матчах (второе место в списке бомбардиров, причем у лидера всего на гол больше). Теперь будет радовать голами поклонников «Уфы»?

Сердар Азмун («Зенит»; Иран)
Трансфер: из «Рубина» за 12 миллионов евро.

Не буду говорить, что Азмун уже оправдал свой переход, сделав дубль в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с «Фенербахче», что помогло «Зениту» выйти в следующий раунд, но Сердар отлично прописался в новой команде. Может стать важнейшим звеном атаки «Зенита», тем более Азмун не эгоист, он хорошо взаимодействует с напарниками и, кажется, уже нашел общий язык с Дзюбой.

Запасные

Вратарь: Тимур Акмурзин («Уфа»).
Защитники: Миха Мевля, Иван Новосельцев, Евгений Чернов (все – «Ростов»), Игорь Дивеев (ЦСКА), Максим Володько («Арсенал»)
Полузащитники: Роман Еременко, Ивелин Попов, Матиас Норманн (все – «Ростов»), Александр Самедов, Джано Ананидзе (оба – «Крылья Советов»), Артур Юсупов («Динамо»), Дамиан Шимански («Ахмат»).
Нападающие: Зиньковский («Крылья Советов»), Александр Соболев («Енисей»), Лассана Н’Диайе (ЦСКА).

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Все комментарии
parallels
parallels
   3 / 910
сегодня в 17:16
позор спартаку! и новичку позор! не зря позавчера сама легенда дезеув примчался в москву - чтобы убедиться, что его дело в спартаке живёт! и ожидания его не обманули)
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 910
сегодня в 17:15
Зенит не плохо затарился. Пупсики как всегда шлак набрали. Гыгыгы
parallels
parallels
   3 / 910
сегодня в 17:15
я не опоздал? тут про хряков?
25процентный клоун
25процентный клоун ответил Don trambon
   7 / 910
сегодня в 17:08
кстати вам этого хватит))
Don trambon
Don trambon
   130 / 910
сегодня в 16:57
Ну что сказать. У Спартака опять зулус и украденный у Ростова аязка. Ничего не меняется.
пятый палец Гинера
пятый палец Гинера
   126 / 910
сегодня в 16:56
браво зенитовской академии!
еще троих футболистов (Азмун, Ракицкий, Барриос) для основного состава вырастили.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   97 / 910
сегодня в 16:43
Лучший трансфер - Азмун!!!!!!!
Byvaliy
Byvaliy
   79 / 910
сегодня в 16:06
А свиные что здесь делают, пополняют коллекцию позора?
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 910
сегодня в 16:04
Пылесос вместо петуха засосал нападающего экстракласса
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