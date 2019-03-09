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Аллегри: «Даже если мы вылетим из Лиги чемпионов, это не будет провалом»

вчера, 02:18
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)Атлетико12.03.2019 в 23:00 Не начался

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии ответной встречи с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов подчеркнул, что будет неправильно называть возможный вылет «бьянконери» из турнира провалом. В первом матче в Мадриде подопечные Аллегри проиграли со счётом 0:2.

С тех пор, как я приехал сюда, Лига чемпионов всегда была нашей целью, но когда люди говорят, что вылет «Ювентуса» будет провалом, это неправильно.

Уровень Лиги чемпионов вырос, и во вторник мы сделаем всё, что в наших силах. Если мы пройдём дальше, это будет здорово. Если же нет, то в следующем году мы попробуем ещё раз.

В каждом сезоне мы доходили до стадии плей-офф. Так что мы посмотрим, чем это закончится. Вспоминаю свой первый сезон здесь: мы играли против «Мальме», и я видел, как некоторые люди тряслись от страха.

Если мы пройдём [«Атлетико»] – хорошо. Но даже если нет, это просто футбольный матч, и мы попытаемся снова. В теории мы уже выиграли два трофея в этом сезоне. Это не провал.

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Все комментарии
Colchoneros
Colchoneros
   24 / 1057
вчера в 17:51
Я тоже так считаю!
kust07
kust07
   178 / 1057
вчера в 14:59
Алегри- писимист
ЮЗИК
ЮЗИК
   271 / 1057
вчера в 14:31
Боюсь мы тебя больше в команде не увидем, если будет вылет
BagioR
BagioR
   525 / 1057
вчера в 13:47
Провал начался с продажи Кальдары далее покупка Бона продажа Бенатиа. Ну и главный фактор это трусливый тренер
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 1057
вчера в 10:36
Лукавит......
ЛЧ - единственная цель этого Юве.....
Ибо всё остальное и так уже его...при чём 7 лет подряд.....))

Если тренер Юве (стоимость игроков 800 млн) или тренер ПСЖ (стоимость игроков 900 млн) говорят что ЛЧ вторична - не верьте...))))))
Байкал-38.
Байкал-38.
   33 / 1057
вчера в 09:41
Заранее уже начал оправдываться. А гея в команду для чего покупали, чемпионат Италии выиграть? Так вы и без него это сделали бы.
Ислам Керимов
Ислам Керимов
   392 / 1057
вчера в 09:24
    grafff
    grafff
    вчера в 05:36
    ))))))))))))))))))) Ну конечно
    Бильге Октай
    Бильге Октай
       326 / 1057
    вчера в 04:44
    респект .... реально оценивает уровень своего клуба .... середняк не может прыгнуть выше головы ....
    Abudabi
    Abudabi
       539 / 1057
    вчера в 04:33
      mangoх12
      mangoх12
         25 / 1057
      вчера в 04:08
      вам не привыкать
      Vladimir808
      Vladimir808
         252 / 1057
      вчера в 03:26
      Макс соломку стелет,)
      Два трофея, это не провал.
      А такой максималист как Криштиану, сочтёт это провалом и для болел это провал.
      40175219386
      40175219386
         118 / 1057
      вчера в 02:59
      Аллегри оптимист)
      Artemon9
      Artemon9
         748 / 1057
      вчера в 02:36
      Конечно это провал
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari
         7 / 1057
      вчера в 02:21
      Тьфу на тебя после этих слов. Просто не ожидал.
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