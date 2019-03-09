Аллегри: «Даже если мы вылетим из Лиги чемпионов, это не будет провалом»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии ответной встречи с «Атлетико» в 1/8 финала Лиги чемпионов подчеркнул, что будет неправильно называть возможный вылет «бьянконери» из турнира провалом. В первом матче в Мадриде подопечные Аллегри проиграли со счётом 0:2.

С тех пор, как я приехал сюда, Лига чемпионов всегда была нашей целью, но когда люди говорят, что вылет «Ювентуса» будет провалом, это неправильно.

Уровень Лиги чемпионов вырос, и во вторник мы сделаем всё, что в наших силах. Если мы пройдём дальше, это будет здорово. Если же нет, то в следующем году мы попробуем ещё раз.

В каждом сезоне мы доходили до стадии плей-офф. Так что мы посмотрим, чем это закончится. Вспоминаю свой первый сезон здесь: мы играли против «Мальме», и я видел, как некоторые люди тряслись от страха.

Если мы пройдём [«Атлетико»] – хорошо. Но даже если нет, это просто футбольный матч, и мы попытаемся снова. В теории мы уже выиграли два трофея в этом сезоне. Это не провал.