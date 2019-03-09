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Никола: «Такая игра „Удинезе“ разочаровывает меня»

вчера, 02:41
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)4 : 1Логотип футбольный клуб УдинезеУдинезеМатч завершен

Главный тренер «Удинезе» Давиде Никола прокомментировал поражение от «Ювентуса» (1:4) в матче 27-го тура Серии А.

Такая игра «Удинезе» вызывает у меня разочарование, ведь мы могли сделать гораздо больше.

Мы были не слишком хорошо организованы, чересчур наивны и плохо читали игру, нам не хватало агрессии, и мы слишком часто ошибались в передачах. Тем не менее, команда сохраняла бдительность, и это вылилось в забитый мяч – то, что нам давно не удавалось на выезде.

Чувствую, что моей команде больше всего не хватает баланса, и я пытаюсь найти решение этой проблемы.

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Romkurch
Romkurch
вчера в 15:50
Она и раньше не впечатляла.
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