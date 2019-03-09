Онана: «Конечно, „Лион“ может пройти „Барселону“»

Воспитанник «Барселоны» Андре Онана, ныне защищающий ворота «Аякса», поделился ожиданиями от предстоящей ответной игры каталонского клуба против «Лиона» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч во Франции завершился нулевой ничьей.

Конечно, «Лион» может пройти «Барселону». Я считаю, что «Лион» добился отличного результата в первом круге. Им следует не бояться, а, наоборот, забивать голы, потому что если они приедут обороняться, это будет тяжело.

Я хорошо знаю «Камп Ноу». Это большой стадион, и если ты собираешься играть от обороны, готовься к тому, что будет жарко... У «Лиона» есть большой плюс в виде Фекира, Траоре и Дембеле. Это быстрые игроки. У парней есть возможность заставить «Барселону» отступать назад, создавать ей проблемы. У «Лиона» есть игроки, которые могут сделать разницу.