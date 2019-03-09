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Онана: «Конечно, „Лион“ может пройти „Барселону“»

вчера, 06:01
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб ЛионЛион13.03.2019 в 23:00 Не начался

Воспитанник «Барселоны» Андре Онана, ныне защищающий ворота «Аякса», поделился ожиданиями от предстоящей ответной игры каталонского клуба против «Лиона» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Первый матч во Франции завершился нулевой ничьей.

Конечно, «Лион» может пройти «Барселону». Я считаю, что «Лион» добился отличного результата в первом круге. Им следует не бояться, а, наоборот, забивать голы, потому что если они приедут обороняться, это будет тяжело.

Я хорошо знаю «Камп Ноу». Это большой стадион, и если ты собираешься играть от обороны, готовься к тому, что будет жарко... У «Лиона» есть большой плюс в виде Фекира, Траоре и Дембеле. Это быстрые игроки. У парней есть возможность заставить «Барселону» отступать назад, создавать ей проблемы. У «Лиона» есть игроки, которые могут сделать разницу.

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Все комментарии
kust07
kust07
   178 / 1057
сегодня в 00:40
Онана захотел банана
Великий Князь
Великий Князь
   67 / 1057
вчера в 18:02
Не может, а должен проходить.
lobsterdam
lobsterdam
   108 / 1057
вчера в 14:19
по всему Барса дома разберет Лион по частям... умеют это делать!
112910415
112910415
   71 / 1057
вчера в 13:42
ясно, что может...да ведь и Барса не лыком шита !
Брулин
Брулин
   62 / 1057
вчера в 12:44
Лучшая замена Силессена, которого уже сватают за хорошие деньги
Zenit_84
Zenit_84
   161 / 1057
вчера в 12:31
сомнения меня берут, что пройдет Лион Барсу
Байкал-38.
Байкал-38.
   33 / 1057
вчера в 11:22
Но не пройдёт.
boysib
boysib ответил Ragnar_Lodbrok
   337 / 1057
вчера в 10:49
кстати да, они очень сочно там отыграли же, не тупо отскочили. верим в фекира, депая и тому подобных, могут сотворить чудо, если захотят
За адекватность
За адекватность
   70 / 1057
вчера в 10:33
Мне кажется, что так много сюрпризов (если их можно таковыми называть, за исключением ПСЖ-МЮ, да и то парижане уже приучили к подобному) не будет . Барса на ходу, и Лион на данный момент не соперник, конечно все возможно, но не в этот раз. Полностью мое личное мнение.
EAGuar As
EAGuar As
   110 / 1057
вчера в 10:24
Всё возможно .
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
   259 / 1057
вчера в 09:52
После победы Аякса над полуживым Реалом, многие нюх потеряли.
ЦCКА навсегда
ЦCКА навсегда
   3 / 1057
вчера в 09:28
Это вряд ли!
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok
   46 / 1057
вчера в 09:22
Лион уже сотворил сенсацию в нынешней ЛЧ, обыграв Сити на "Этихаде"
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Dirty_Harry
   11 / 1057
вчера в 08:44
Слишком много испанцев
Не очень.......
Реал и Валенсия уже покинули ЛЧ.....

Оставшейся паре тоже думаю не долго в турнире осталось...)))
Dirty_Harry
Dirty_Harry
вчера в 08:37
Слишком много испанцев
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 1057
вчера в 08:36
10 лет назад тоже случилась домашняя ничья.....
Но в ответке на "Камп Ноу"...хет трик Анри и голы Месси и ЭтоО ......5:2
При чём Лион был куда "веселей".....Жуниньо,Бензема......
yldyz
yldyz ответил cska plus
   929 / 1057
вчера в 08:28
Будем надеяться, что так и будет.
    Karkaz
    Karkaz
       482 / 1057
    вчера в 08:02
    Лион на контре парочку может занести, тут главное много не на пропускать
    Leha-ha50
    Leha-ha50
       12 / 1057
    вчера в 07:40
    Фантазер!!!
    cska plus
    cska plus
       13 / 1057
    вчера в 07:13
    Будем надеяться, что так и будет.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
       134 / 1057
    вчера в 06:13
    Удачи Лиону!!!
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