Медведев планирует развивать клубную академию «Зенита»

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах по развитию клубной академии.
То, что у нас есть сегодня - это хорошая платформа, чтобы выйти на новый уровень. Когда не единицы будут вливаться в нашу первую команду. Пальцев одной руки не будет хватать, чтобы подсчитать всех этих футболистов.
Ранее Медведев заявил, что на следующей неделе проведет встречу с президентом «Барселоны» Хосепом Бартомеу.
он даже пальцами на руке не дорожит!
он имеет очень правильную фамилию!
и это ещё не все факторы, однозначно гарантирующие великие успехи !
он даже пальцами на руке не дорожит!
он имеет очень правильную фамилию!
и это ещё не все факторы, однозначно гарантирующие великие успехи !
1 год.Что такое мяч и как с ним бороться
2-й год.Разметка поля и какие то на нем линии
3-й год.Футбольные правила(общее)
4-й год.3 игры за Зенит-2 и немного позора
5-й год Выпуск оперившего баклана с надеждой,что он станет футболистом в другом клубе
1 год.Что такое мяч и как с ним бороться
2-й год.Разметка поля и какие то на нем линии
3-й год.Футбольные правила(общее)
4-й год.3 игры за Зенит-2 и немного позора
5-й год Выпуск оперившего баклана с надеждой,что он станет футболистом в другом клубе