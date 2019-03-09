Медведев планирует развивать клубную академию «Зенита»

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах по развитию клубной академии.

То, что у нас есть сегодня - это хорошая платформа, чтобы выйти на новый уровень. Когда не единицы будут вливаться в нашу первую команду. Пальцев одной руки не будет хватать, чтобы подсчитать всех этих футболистов.