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Медведев планирует развивать клубную академию «Зенита»

вчера, 15:04

Президент «Зенита» Александр Медведев рассказал о планах по развитию клубной академии.

То, что у нас есть сегодня - это хорошая платформа, чтобы выйти на новый уровень. Когда не единицы будут вливаться в нашу первую команду. Пальцев одной руки не будет хватать, чтобы подсчитать всех этих футболистов.

Ранее Медведев заявил, что на следующей неделе проведет встречу с президентом «Барселоны» Хосепом Бартомеу.

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Все комментарии
DEXEZ
DEXEZ
   999 / 1057
сегодня в 00:15
Сделали из клуба непойми-что: пристанище негров, аргентосов и просто нахлебников с паспортом. А во главе как всегда всякие медведевы стоят пилят миллиарды. Где воспитанники-то?
Кайзер Созе
Кайзер Созе
   650 / 1057
вчера в 19:05
очередная чесодка, сотрисает попусту воздух.
Морозовский
Морозовский
   16 / 1057
вчера в 19:03
Набухался небось и пальцы сосчитать на одной руке не могЁт!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 1057
вчера в 17:54
Хорошие мысли, лишь бы заработало...
112910415
112910415
   71 / 1057
вчера в 17:50
он догадался планировать развитие!
он даже пальцами на руке не дорожит!
он имеет очень правильную фамилию!
и это ещё не все факторы, однозначно гарантирующие великие успехи !
Против ЦСКА
Против ЦСКА
   345 / 1057
вчера в 17:07
А раньше не планировали?
Т34
Т34
   27 / 1057
вчера в 16:59
И тут президента зенита понесло! Главное, говорит он, что пальцев одной руки не будет хватать, чтобы посчитать своих футболистов влившихся в основной состав. Интересно, Гинер тоже обещал, что пальцев на одной руке не будет хватать?
Tostao
Tostao
   349 / 1057
вчера в 16:56
Фурсенко опять убрали? Интересно, сколько в этот раз отвалили разово за развал работы. В прошлый раз 16 лимонов.
Литейный 4
Литейный 4 ответил Гавроша
   1 / 1057
вчера в 16:41
Только надо чтобы они в Зенит шли, а не в другие клубы.
Вот вот, усиляют все российские клубы.
Гавроша
Гавроша
   50 / 1057
вчера в 16:26
Только надо чтобы они в Зенит шли, а не в другие клубы.
КЭТиК
КЭТиК
   208 / 1057
вчера в 16:10
Толку от этой академии нет.
cska plus
cska plus
   13 / 1057
вчера в 16:04
Мало верится.
Коля Ретивый
Коля Ретивый
   1002 / 1057
вчера в 15:47
Удачи Зениту и его воспитанникам!
Питермен
Питермен
   53 / 1057
вчера в 15:25
Конечно надо развивать, Питер всегда славился лучшей в стране, мощной академией, а теперь надо выходить на мировой уровень
Doktor S
Doktor S
   667 / 1057
вчера в 15:21
Хорошо, когда есть что развивать.
Aчиститель
Aчиститель ответил Литейный 4
   113 / 1057
вчера в 15:17
Так то академия насчитывает больше 30 филиалов. Свиньям такого и не снилось.
А уж рубину, плодящему ширпотреб бухаровский, и совсем.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Литейный 4
   20 / 1057
вчера в 15:16
Так то академия насчитывает больше 30 филиалов. Свиньям такого и не снилось.
Так-то "Смена" и "Зенит" выпускали в десять раз больше хороших игроков, чем эта Академия. К сожалению, всякие Медведевы и довели ее до состояния, когда нечем похвастаться. Толку от этих филиалов, а конкуренции нет, набоорот. Я уже сколько лет жду молодежи талантливой.
Казанский
Казанский
   131 / 1057
вчера в 15:12
Работа Академии Зенита заключается в следующем;
1 год.Что такое мяч и как с ним бороться
2-й год.Разметка поля и какие то на нем линии
3-й год.Футбольные правила(общее)
4-й год.3 игры за Зенит-2 и немного позора
5-й год Выпуск оперившего баклана с надеждой,что он станет футболистом в другом клубе
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 1057
вчера в 15:06
Так то академия насчитывает больше 30 филиалов. Свиньям такого и не снилось.
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