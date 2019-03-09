Медведев: «В Испанию мы поедем не доигрывать, а выигрывать»

Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поражение команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от «Вильярреала».

Мы смотрим вперед. Завтра игра с «Уфой», очень важная для нас. В команде есть общее понимание того, что в Испанию мы едем не доигрывать, а выигрывать. Победить 3:0, 4:1, 5:2 и так далее – непросто. Но у нас уже есть пример отыгрыша с Минском («Зенит» победил минское «Динамо» со счетом 8:1 после поражения 0:4. – прим.). Хотя тогда мы отыгрались дома. Посмотрим. Испанцы перед своими зрителями не будут отсиживаться в обороне. Это дает нам дополнительные шансы. Болеем за наших.