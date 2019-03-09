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Медведев: «В Испанию мы поедем не доигрывать, а выигрывать»

вчера, 14:51
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 3Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреалМатч завершен

Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поражение команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от «Вильярреала».

Мы смотрим вперед. Завтра игра с «Уфой», очень важная для нас. В команде есть общее понимание того, что в Испанию мы едем не доигрывать, а выигрывать. Победить 3:0, 4:1, 5:2 и так далее – непросто. Но у нас уже есть пример отыгрыша с Минском («Зенит» победил минское «Динамо» со счетом 8:1 после поражения 0:4. – прим.). Хотя тогда мы отыгрались дома. Посмотрим. Испанцы перед своими зрителями не будут отсиживаться в обороне. Это дает нам дополнительные шансы. Болеем за наших. 

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Все комментарии
grazie100
grazie100 ответил Так Себе Аналитик
   571 / 1057
вчера в 23:53
Это СКА -днище?Не пиши лучше ,никто не оценит твой бред и даже в Киеве.
grazie100
grazie100 ответил 112910415
   571 / 1057
вчера в 23:43
Надо поступить так , как в своё время сделал Спартак - . отправить в Испанию второй состав, а игрокам основы продолжать готовиться к играм ЧР.
grazie100
grazie100
   571 / 1057
вчера в 23:40
Всем хотелось бы слышать подобные слова от С.Семака ,или от игроков Зенита ...
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
АНДРЕЙ МУХАМЕДЬЯНОВ
   275 / 1057
вчера в 23:09
69 один фантазер ушел другой пришел ,что они на болотах
газа обнюхались или грибочков глюциногенных наелись
хоть бы по стеснялся про купленное минское динамо на поминать
3-0 он выиграет ну по глядим.
wingback
wingback
   248 / 1057
вчера в 19:26
Одного полоумного другой сменил...
leopit
leopit
   51 / 1057
вчера в 18:45
И это правильно,мы же не какие-то спартачи-трюкачи!
Sunny.
Sunny.
   77 / 1057
вчера в 17:55
много говорит , где дела ?
Gloomy59
Gloomy59
   585 / 1057
вчера в 17:49
Главное не надорваться!
112910415
112910415
   71 / 1057
вчера в 17:37
Медведев - баааальшой энтузиаст !
Основной состав полумёртвой команды он бросит обыгрывать испанцев....
Уставшие и злые спортсмены вернутся к родным болотам, а уже надо готовиться к суровому выезду в столицу...ну-ну
За адекватность
За адекватность ответил Литейный 4
   70 / 1057
вчера в 17:29
Шанс пройти испанцев 40 на 60. Много больно пропустили дома. Чуть ли не по спартаковски. Гыгыгы
40 на 60 это Вы перебираете. Если бы у "Зенита" была игра возможно я бы поверил, а так 10 на 90, и то, чтобы избежать совсем уж пессимистического настроя.
За адекватность
За адекватность
   70 / 1057
вчера в 17:24
"Испанцы перед своими зрителями не будут отсиживаться в обороне." Можно подумать они в Питере в окопах сидели.
FILL3286
FILL3286
   29 / 1057
вчера в 17:12
    Василий 50
    Василий 50
       304 / 1057
    вчера в 16:58
    Да ладно...
    борька
    борька
       186 / 1057
    вчера в 16:44
    Вообще испанские клубы продажные,в том году они нам все матчи продали, как клубные, так и сборнные! Если полетят двумя самолетами,то выиграют
    !!! Одним самолетом, то будет Дубец?!
    Удачи испанцам?!
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
       11 / 1057
    вчера в 16:40
    Не очень верится......))

    Вильярреал не смотря на внешнюю "серость"......дома с Ралом 2:2 играет и Севилью 3:0 выносит.......а тут прям случится приступ неимоверной слабости и влетит Зениту в 4 мяча )))))

    Конечно надежда есть всегда...удачи Питеру и всё такое.......но для чего было создавать такие сложности ???....непонятно....
    Zenit_84
    Zenit_84
       161 / 1057
    вчера в 16:38
    Начудили, конечно, дома...
    сулейман шлагбаум
    сулейман шлагбаум
       136 / 1057
    вчера в 16:30
    Клоун . Очередной чухонский клоун. Вот такие люди "реформируют" Россию.
    Гавроша
    Гавроша
       50 / 1057
    вчера в 16:27
    Пупсикам такое было бы не отыграть, да и что там говорить, если они вообще не играют. Но Зенит не пупсики, так что посмотрим.
    dbr123
    dbr123
       743 / 1057
    вчера в 16:21
    после вылета этот деятель скажет - ни чего страшного...зато на следующий год Л Ч возьмём...всех там порвём...чего они все там курят ?
    tuman960
    tuman960
       172 / 1057
    вчера в 16:14
    много словоблудия!!Выиграть можно,а вот пройти дальше невозможно!!!!
    kust07
    kust07
       178 / 1057
    вчера в 16:06
    Сильно сказано
    Мишка Бигдан
    Мишка Бигдан
    вчера в 15:49
    Главное Дзюбу с собой не брать
    Ragnar_Lodbrok
    Ragnar_Lodbrok
       46 / 1057
    вчера в 15:47
      Питермен
      Питермен
         53 / 1057
      вчера в 15:26
      Мы же не Федунятник!
      Победа Питера 0-3 будет
      Аксинья
      Аксинья
         60 / 1057
      вчера в 15:24
      Баран, тут хватит даже 4:2 или 5:3...
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик ответил particular
         20 / 1057
      вчера в 15:24
      Вроде, взрослый человек и крупный руководитель, а оптимизма, как у детсадовца на эмалированном горшке..:)) А команде рвения, куража и удачи...
      Обычный распильщик, карьера-то его известная. На словах у этих деятелей всегда все хорошо, но отвечать-то они за них все равно не отвечают)) Это днище президентом КХЛ было 7 лет.
      Так Себе Аналитик
      Так Себе Аналитик
         20 / 1057
      вчера в 15:21
      Мне уже не нравится этот неадекватный Медведев.

      То он про Академию сказал, как будто она вчера появилась, а не каждый год в нее вкладывали по 5 миллионов долларов, как заявлялось, и в нее влились сильнейшие школы Питера.

      То "Зенит" у него в Испанию поедет выигрывать, когда полгода игры нет.

      Откуда его откопали-то?
      particular
      particular
         9 / 1057
      вчера в 15:20
      Вроде, взрослый человек и крупный руководитель, а оптимизма, как у детсадовца на эмалированном горшке..:))
      А команде рвения, куража и удачи...
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил 15511551
         1 / 1057
      вчера в 15:18
      был бы рад, чтобы я оказался не прав, но нет там никаких шансов, без шансов
      Зенит отыгрывался не раз в заведомо проигрышных вариантах. Понадеемся и в этой игре.
      Sebastian Eniston
      Sebastian Eniston
         18 / 1057
      вчера в 15:17
      Шансов нет.Только Спартак умеет в еврокубках явить чудо Ливерпуль – Спартак М 7 : 0.))
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