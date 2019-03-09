Медведев: «В Испанию мы поедем не доигрывать, а выигрывать»

Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал поражение команды в первом матче 1/8 финала Лиги Европы от «Вильярреала».
Мы смотрим вперед. Завтра игра с «Уфой», очень важная для нас. В команде есть общее понимание того, что в Испанию мы едем не доигрывать, а выигрывать. Победить 3:0, 4:1, 5:2 и так далее – непросто. Но у нас уже есть пример отыгрыша с Минском («Зенит» победил минское «Динамо» со счетом 8:1 после поражения 0:4. – прим.). Хотя тогда мы отыгрались дома. Посмотрим. Испанцы перед своими зрителями не будут отсиживаться в обороне. Это дает нам дополнительные шансы. Болеем за наших.
газа обнюхались или грибочков глюциногенных наелись
хоть бы по стеснялся про купленное минское динамо на поминать
3-0 он выиграет ну по глядим.
газа обнюхались или грибочков глюциногенных наелись
хоть бы по стеснялся про купленное минское динамо на поминать
3-0 он выиграет ну по глядим.
Основной состав полумёртвой команды он бросит обыгрывать испанцев....
Уставшие и злые спортсмены вернутся к родным болотам, а уже надо готовиться к суровому выезду в столицу...ну-ну
Основной состав полумёртвой команды он бросит обыгрывать испанцев....
Уставшие и злые спортсмены вернутся к родным болотам, а уже надо готовиться к суровому выезду в столицу...ну-ну
!!! Одним самолетом, то будет Дубец?!
Удачи испанцам?!
!!! Одним самолетом, то будет Дубец?!
Удачи испанцам?!
Вильярреал не смотря на внешнюю "серость"......дома с Ралом 2:2 играет и Севилью 3:0 выносит.......а тут прям случится приступ неимоверной слабости и влетит Зениту в 4 мяча )))))
Конечно надежда есть всегда...удачи Питеру и всё такое.......но для чего было создавать такие сложности ???....непонятно....
Вильярреал не смотря на внешнюю "серость"......дома с Ралом 2:2 играет и Севилью 3:0 выносит.......а тут прям случится приступ неимоверной слабости и влетит Зениту в 4 мяча )))))
Конечно надежда есть всегда...удачи Питеру и всё такое.......но для чего было создавать такие сложности ???....непонятно....
Победа Питера 0-3 будет
Победа Питера 0-3 будет
То он про Академию сказал, как будто она вчера появилась, а не каждый год в нее вкладывали по 5 миллионов долларов, как заявлялось, и в нее влились сильнейшие школы Питера.
То "Зенит" у него в Испанию поедет выигрывать, когда полгода игры нет.
Откуда его откопали-то?
То он про Академию сказал, как будто она вчера появилась, а не каждый год в нее вкладывали по 5 миллионов долларов, как заявлялось, и в нее влились сильнейшие школы Питера.
То "Зенит" у него в Испанию поедет выигрывать, когда полгода игры нет.
Откуда его откопали-то?
А команде рвения, куража и удачи...
А команде рвения, куража и удачи...