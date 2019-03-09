ГлавнаяНовости

Божович: «Выход Корниленко связан с насыщенной обороной соперника»

вчера, 13:12
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)4 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о причинах, почему он выпустит нападающего Сергея Корниленко в стартовом составе на матч 19-го тура РПЛ против «Енисея». 

Выход Корниленко связан с насыщенной обороной соперника.

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Черевченко: «Счёт, который остался на табло, закономерен»
Сегодня, 16:35 Комментарии5
Кафанов: «Обретаем игру, но для победы всё равно этого не хватило»
Сегодня, 16:29 Комментарии5
Россия запустит к Евро-2020 туристический портал
Сегодня, 14:49 Комментарии9
Комиссия РПЛ проверит поле «Арсенала» в понедельник
Сегодня, 11:32 Комментарии20
Норманн: «Стадион „Ростова“ – предел мечтаний»
Сегодня, 11:14 Комментарии6
Норманн: «Счастлив, что дебютировал за „Ростов“»
Сегодня, 10:48 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Asmoloff
Asmoloff
   441 / 1057
сегодня в 02:21
И правильно.
pavkur
pavkur
   87 / 1057
вчера в 14:28
Автобус мощный.
beefs
beefs
   160 / 1057
вчера в 14:18
Победит сильнейший.
pavkur
pavkur
   87 / 1057
вчера в 13:26
Божовичу и КС уверенной победы!
Alprish
Alprish
   354 / 1057
вчера в 13:12
Удачи КС!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100