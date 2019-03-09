Божович: «Выход Корниленко связан с насыщенной обороной соперника»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о причинах, почему он выпустит нападающего Сергея Корниленко в стартовом составе на матч 19-го тура РПЛ против «Енисея».
Выход Корниленко связан с насыщенной обороной соперника.
|Крылья Советов4 : 0Енисей
|Матч завершен
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович рассказал о причинах, почему он выпустит нападающего Сергея Корниленко в стартовом составе на матч 19-го тура РПЛ против «Енисея».
Выход Корниленко связан с насыщенной обороной соперника.