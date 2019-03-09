Президент «Зенита» Медведев встретится с Бартомеу

Президент «Зенита» Александр Медведев заявил, что на следующей неделе проведет встречу с президентом «Барселоны» Хосепом Бартомеу. Об этом руководитель сообщил на турнире «Кубок Дмитрия Бесова».
Традиция будет продолжена, на турнир будут приезжать представители ведущих клубов.
У меня на следующей неделе запланирована встреча с президентом футбольного клуба «Барселона». Одна из тем обсуждения - сотрудничество футбольных академий. Будем сотрудничать с лучшими академиями футбольного мира.
Было бы полезней сотрудничество с академиями так называемыми "клубов-ферм".....
Которые действительно работают на совесть....
А не с теми клубами у которых миллионные вложения в академии только для заявки в еврокубки обязывающие иметь 4-х доморощенных игроков.....
Было бы полезней сотрудничество с академиями так называемыми "клубов-ферм".....
Которые действительно работают на совесть....
А не с теми клубами у которых миллионные вложения в академии только для заявки в еврокубки обязывающие иметь 4-х доморощенных игроков.....
гыгыгггггыыыы
гыгыгггггыыыы
Войну прошёл.
В 1967 г. стал инициатором и первым директором специализированной детско-юношеской футбольной школы «Смена», в которой проработал 52 года (директор до 2005 г.) Воспитанники школы играли в разных составах футбольного клуба «Зенит»; в 1984 г. в составе команды «Зенита», впервые ставшей чемпионом СССР, было 10 воспитанников школы Бесова.
Войну прошёл.
В 1967 г. стал инициатором и первым директором специализированной детско-юношеской футбольной школы «Смена», в которой проработал 52 года (директор до 2005 г.) Воспитанники школы играли в разных составах футбольного клуба «Зенит»; в 1984 г. в составе команды «Зенита», впервые ставшей чемпионом СССР, было 10 воспитанников школы Бесова.
А где они эти выпускники-академики?!..
Да, на хрен они никому не нужны, ибо на них и денег не срубить, и попиариться не получится... Так и слоняются по арендам в ФНЛ... Редко, кому удаётся сделать живительный глоток воздуха в большом футболе...
А где они эти выпускники-академики?!..
Да, на хрен они никому не нужны, ибо на них и денег не срубить, и попиариться не получится... Так и слоняются по арендам в ФНЛ... Редко, кому удаётся сделать живительный глоток воздуха в большом футболе...
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Кому ты уши чешешь?Сотрудничество зенита состоит в покупке игроков из Рубина и доведения до состояния футболиста в ФК Рубин выпускников академии Зенита))
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Кому ты уши чешешь?Сотрудничество зенита состоит в покупке игроков из Рубина и доведения до состояния футболиста в ФК Рубин выпускников академии Зенита))