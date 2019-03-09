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Президент «Зенита» Медведев встретится с Бартомеу

вчера, 14:36

Президент «Зенита» Александр Медведев заявил, что на следующей неделе проведет встречу с президентом «Барселоны» Хосепом Бартомеу. Об этом руководитель сообщил на турнире «Кубок Дмитрия Бесова».

Традиция будет продолжена, на турнир будут приезжать представители ведущих клубов.

У меня на следующей неделе запланирована встреча с президентом футбольного клуба «Барселона». Одна из тем обсуждения - сотрудничество футбольных академий. Будем сотрудничать с лучшими академиями футбольного мира.

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Все комментарии
pomor45
pomor45
   191 / 1057
вчера в 22:45
Котировки Зенита в Европе самые высокие среди всех российских клубов. Любое последовательное движение, или даже попытка его сделать, по их укреплению вызывает злобную реакцию отстающих. Им бы пример брать, а они г. собирают .... и сами же в нем валяются.
pomor45
pomor45 ответил Ваня лучший
   191 / 1057
вчера в 22:37
Только разницы в результате этих встреч не будет никакой. И там и там пшик
Хуже не будет. Полезный опыт будет точно, хотя бы уже потому, что это выход на испанский футбольный рынок молодёжи
Apsny
Apsny
   56 / 1057
вчера в 18:25
Да с аутсайдерами Примеры хотя б поравнялись, а то лезут куда ни попадя.
Sergey Z
Sergey Z
   189 / 1057
вчера в 17:40
Удачных переговоров!
112910415
112910415
   71 / 1057
вчера в 17:03
Бартомеу :"Хочу посмотреть на удивительного чудака...денег куча, а результат - мышиный !"
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   11 / 1057
вчера в 16:52
А почему с Барселоной ???

Было бы полезней сотрудничество с академиями так называемыми "клубов-ферм".....
Которые действительно работают на совесть....
А не с теми клубами у которых миллионные вложения в академии только для заявки в еврокубки обязывающие иметь 4-х доморощенных игроков.....
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум ответил Казанский
   136 / 1057
вчера в 16:36
Одна из тем обсуждения - сотрудничество футбольных академий. ------------------- Кому ты уши чешешь?Сотрудничество зенита состоит в покупке игроков из Рубина и доведения до состояния футболиста в ФК Рубин выпускников академии Зенита))
Зато посмотри, как чухонские фанаты жабры пораздули от важности. Сам Бартомеу согласился уделить немного времени питерскому ворюге-распильщику !
сулейман шлагбаум
сулейман шлагбаум
   136 / 1057
вчера в 16:32
Не советовал бы Бартомеу дискредитировать себя, встречаясь этим существом.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
   78 / 1057
вчера в 16:16
Пусть сотрудничают футбольные школы!
romanDonskoy
romanDonskoy
   1008 / 1057
вчера в 16:13
Северное королевство . B balance
Footbolista
Footbolista
   8 / 1057
вчера в 16:08
Дзюбу предлагал...Бартомеу вежливо отказался)...
handreb
handreb
   188 / 1057
вчера в 15:45
В Барселоне не принимают из второй сотни совсем.
pavkur
pavkur ответил Питермен
   87 / 1057
вчера в 15:31
А с Федуном максимум президент Рапида или Шерифа может встретиться, и то только для того, чтобы получить чемодан, за то что не стали громить пупсиков гыгыгггггыыыы
Президенту Рапида с фердуном можно встретиться только для покупки трех очков, да и то это лишнее, так раздавят пупсиков, бесплатно.
Питермен
Питермен
   53 / 1057
вчера в 15:28
А с Федуном максимум президент Рапида или Шерифа может встретиться, и то только для того, чтобы получить чемодан, за то что не стали громить пупсиков
гыгыгггггыыыы
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   28 / 1057
вчера в 15:26
В хороших кругах вращается...
BARCDJIN
BARCDJIN
   122 / 1057
вчера в 15:03
клоунада зенитовская - кто вы такие вообще тринировочная база субмарины...
Братья за Спартак
Братья за Спартак ответил Sebastian Eniston
   285 / 1057
вчера в 15:00
А где свиньи спят что-ли ))) где хрю-хрю))
Готовятся к ментам. Ох и побьют их там.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
   61 / 1057
вчера в 14:58
Про Бесова не знал,а человек заслуженный.
Войну прошёл.
В 1967 г. стал инициатором и первым директором специализированной детско-юношеской футбольной школы «Смена», в которой проработал 52 года (директор до 2005 г.) Воспитанники школы играли в разных составах футбольного клуба «Зенит»; в 1984 г. в составе команды «Зенита», впервые ставшей чемпионом СССР, было 10 воспитанников школы Бесова.
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   18 / 1057
вчера в 14:57
А где свиньи спят что-ли ))) где хрю-хрю))
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
   444 / 1057
вчера в 14:54
Фердун встретится с президентом албанской лиги. Свиньям там по силам ходить в середняках.
Abverin
Abverin ответил time out
   64 / 1057
вчера в 14:54
Я не понял, кто с кем встречается? На ветке, все лазурные намекают на Спартак, хотя о нем не было даже намека? Для лазурных - Спартак навсегда в их головах. Как же за них стыдно!
Тут просто имеют все спартак, но только .... ввиду.
time out
time out
   43 / 1057
вчера в 14:52
Я не понял, кто с кем встречается? На ветке, все лазурные намекают на Спартак, хотя о нем не было даже намека? Для лазурных - Спартак навсегда в их головах. Как же за них стыдно!
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   182 / 1057
вчера в 14:52
Бабло отмыть надо
particular
particular
   9 / 1057
вчера в 14:51
Поездки, встречи, сотрудничество, академии...
А где они эти выпускники-академики?!..
Да, на хрен они никому не нужны, ибо на них и денег не срубить, и попиариться не получится... Так и слоняются по арендам в ФНЛ... Редко, кому удаётся сделать живительный глоток воздуха в большом футболе...
Игорь Солнцев
Игорь Солнцев ответил Литейный 4
   49 / 1057
вчера в 14:50
Федун срочно вызывает свой судейский корпус на раздачу пряников перед очередным туром. Гыгыгы
Фердуна в Барселону и на пушечный выстрел не пустят, завоняет всё там.
Литейный 4
Литейный 4 ответил grisser
   1 / 1057
вчера в 14:49
А фердун встретится с президентом Шкендии, обсудить планы встреч на предстоящий сезон.
Федун срочно вызывает свой судейский корпус на раздачу пряников перед очередным туром. Гыгыгы
Трубадур
Трубадур ответил Ник Уволен
   196 / 1057
вчера в 14:46
Кто с Барсой, а кто то с Мурой сотрудничает.
Так уровень Муры или Виктории требует сотрудничества такого же уровня.
handreb
handreb
   188 / 1057
вчера в 14:45
Солидной команде, солидные встречи, а клубам с четвертого места в подгруппах впору с Соссуоло сотрудничать.
Glodor
Glodor ответил Ваня лучший
   90 / 1057
вчера в 14:43
Только разницы в результате этих встреч не будет никакой. И там и там пшик
Разница есть на встречах с Арсеналом и Викторией.
Казанский
Казанский
   131 / 1057
вчера в 14:43
Одна из тем обсуждения - сотрудничество футбольных академий.
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Кому ты уши чешешь?Сотрудничество зенита состоит в покупке игроков из Рубина и доведения до состояния футболиста в ФК Рубин выпускников академии Зенита))
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