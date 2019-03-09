«Атлетико» с любимым счетом победил «Леганес»

В матче 27-го тура чемпионата Испании «Атлетико» с минимальным счетом одолел «Леганес».
«Атлетико» набрал 56 очков и остался вторым, а у «Леганеса» 33 очка (13-е место).
Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»
«Атлетико» - «Леганес» - 1:0 (0:0)
Гол: Сауль 50
Нереализованный пенальти: Сауль 50
«Атлетико»: Облак, Ариас, Савич, Хименес, Солано (Сауль 46), Корреа, Партей, Родриго Эрнандес, Витоло, Гризманн (Лемар 46), Калинич (Хуанфран 73)
Главный тренер: Симеоне Диего.
«Леганес»: Лунин, Рейес, Омеруо, Тарин Хигон, Перес, Ньом (Арнаис 76), Эрасо (Эль-Жар 71), Весга, Кравец, Брейтуэйт (Каррильо 71), Эн-Несери
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио.
Предупреждения: Хименес 14, Брейтуэйт 15, Лемар 53, Перес 65
Судья: Лаос Матеу.
В предыдущем туре «матрасники» обыграли «Реал Сосьедад» (2:0).
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