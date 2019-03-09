ГлавнаяНовости

«Атлетико» с любимым счетом победил «Леганес»

вчера, 20:07
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)1 : 0Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганесМатч завершен

В матче 27-го тура чемпионата Испании «Атлетико» с минимальным счетом одолел «Леганес».

«Атлетико» набрал 56 очков и остался вторым, а у «Леганеса» 33 очка (13-е место).

Мадрид, стадион «Ванда Метрополитано»

«Атлетико» - «Леганес» - 1:0 (0:0)
Гол: Сауль 50
Нереализованный пенальти: Сауль 50

«Атлетико»: Облак, Ариас, Савич, Хименес, Солано (Сауль 46), Корреа, Партей, Родриго Эрнандес, Витоло, Гризманн (Лемар 46), Калинич (Хуанфран 73)
Главный тренер: Симеоне Диего.

«Леганес»: Лунин, Рейес, Омеруо, Тарин Хигон, Перес, Ньом (Арнаис 76), Эрасо (Эль-Жар 71), Весга, Кравец, Брейтуэйт (Каррильо 71), Эн-Несери
Главный тренер: Пеллегрино Маурисио.

Предупреждения: Хименес 14, Брейтуэйт 15, Лемар 53, Перес 65

Судья: Лаос Матеу.

В предыдущем туре «матрасники» обыграли «Реал Сосьедад» (2:0).

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Дубль Фирмино принес победу «Ливерпулю» в матче с «Бернли»
Сегодня, 16:53 ВидеоКомментарии23
«Тюмень» и «Тамбов» сыграли вничью
Сегодня, 16:25 Комментарии4
«Ростов» не справился дома с «Арсеналом»
Сегодня, 15:52 Комментарии71
Нули на табло в матче «Томь» - «Краснодар-2»
Сегодня, 12:54 Комментарии4
Гол Пёнтека принес «Милану» очередную победу в Серии А
Сегодня, 00:24 ВидеоКомментарии83
«Монако» упустил победу над «Бордо»
Вчера, 23:53 ВидеоКомментарии42
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
cska plus
cska plus
   13 / 1057
сегодня в 10:42
Главное три очка.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
   195 / 1057
сегодня в 07:15
Молодца
Санчо Панса
Санчо Панса
   114 / 1057
сегодня в 06:19
С любимым счетом) Ну да, чего им напрягаться то! Впереди важнейший матч в Турине, где нужно просто постараться не провалиться в обороне. Провал для Атлетико Мадрид - пропустить больше двух мячей в одном матче!
Bordend
Bordend
   334 / 1057
сегодня в 01:56
Атлетико с победой!
Шишанутый
Шишанутый ответил Colchoneros
   26 / 1057
вчера в 23:48
Ты серьезно так уверен что Ювентус пройдет Атлетико?
Уверен в победе Юве. А кто пройдет пока дам 60 на 40 в пользу Атлетико шансы. Но верю в Юве!
15511551
15511551 ответил Colchoneros
   138 / 1057
вчера в 23:39
Браво Атлетико Мадрид! Теперь надо готовиться к игре с Ювентусом!
матч будет огонь, нашла коса на камень
Apsny
Apsny
   56 / 1057
вчера в 22:31
Ну и катеначчо.
Colchoneros
Colchoneros ответил Шишанутый
   24 / 1057
вчера в 21:27
С победой Атлетико! Но во вторник победы не ждите! В Турине вас оприходуют. Но можете чемпик взять как раз там Барса с Райо очки теряет. Надо этим пользоватся.
Ты серьезно так уверен что Ювентус пройдет Атлетико?
Шишанутый
Шишанутый
   26 / 1057
вчера в 21:21
С победой Атлетико! Но во вторник победы не ждите! В Турине вас оприходуют. Но можете чемпик взять как раз там Барса с Райо очки теряет. Надо этим пользоватся.
Заратустра
Заратустра
   117 / 1057
вчера в 21:02
Матрасы продолжают бороться за чемпионство. Молодцы. Барсуки как раз пока проигрывают в тему.
Colchoneros
Colchoneros ответил Великий Князь
   24 / 1057
вчера в 20:53
Что значит гнать? Все голы были забиты с фолом, это факт.
Мората вам чистый гол забил но его не засчитали!
Все голы были забиты правильно!
Aчиститель
Aчиститель
   113 / 1057
вчера в 20:53
Атлетико с победой!
Colchoneros
Colchoneros ответил Великий Князь
   24 / 1057
вчера в 20:51
Что значит гнать? Все голы были забиты с фолом, это факт.
В первом матче с вами?
Великий Князь
Великий Князь ответил Colchoneros
   67 / 1057
вчера в 20:47
Уже на Атлетико гнать начал?
Что значит гнать?
Все голы были забиты с фолом, это факт.
Colchoneros
Colchoneros ответил Великий Князь
   24 / 1057
вчера в 20:46
Кабинетико левую пенку выклянчил)
Уже на Атлетико гнать начал?
25процентный клоун
25процентный клоун
   4 / 1057
вчера в 20:39
Эх,по каталонски это с пенок побеждать.
Любимый счет по тому ,что они уверены в своей обороне,лучшей в современной истории
Colchoneros
Colchoneros
   24 / 1057
вчера в 20:36
Великий Князь
Великий Князь
   67 / 1057
вчера в 20:36
Кабинетико левую пенку выклянчил)
КЭТиК
КЭТиК
   208 / 1057
вчера в 20:31
И так сойдет.
Colchoneros
Colchoneros
   24 / 1057
вчера в 20:14
Браво Атлетико Мадрид!
Теперь надо готовиться к игре с Ювентусом!
Игорь Погорелов
Игорь Погорелов
   182 / 1057
вчера в 20:13
как обычно
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
   18 / 1057
вчера в 20:13
))) что можно еще сказать костоломы ) левый пенальти)
Москва за Зенит
Москва за Зенит
   313 / 1057
вчера в 20:09
спартак с любимым счётом проиграл ливерпулу
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100