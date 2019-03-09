Талисман Паша Техник принёс разгромную победу «Крыльям» над «Енисеем»

вчера, 15:54

«Крылья Советов» с крупным счетом переиграли «Енисей» в матче 19-го тура РПЛ . Отметим, что в качестве талисмана во время этой игры у самарской команды выступал известный рэпер Паша Техник.

После этого матча «Крылья Советов» занимают 13-ю строчку в таблице РПЛ (21 очков), а «Енисей» замыкает таблицу (11 очков).

Самара, стадион «Самара Арена»

«Крылья Советов» - «Енисей» 4:0 (1:0)

Голы: Антон 37 (пенальти), Канунников 60, Корниленко 62 (пенальти), Шейдаев 81

«Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин (Зотов 40), Бурлак, Самарджич, Полуяхтов, Шишкин, Антон, Джано, Самедов (Зиньковский 75), Канунников, Корниленко (Шейдаев 80).

Главный тренер: Божович Миодраг.

«Енисей»: Юрченко, Кичин, Ятченко, Занев, Савичев, Данченко, Огуде, Сарр, Торбинский (Хубулов 66), Зотов (Костюков 57), Саркисов (Комков 77).

Главный тренер: Аленичев Дмитрий.

Предупреждения: Полуяхтов 14, Огуде 34, Торбинский 56, Сарр 62, Хубулов 87.

Судья: Лапочкин Сергей.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.