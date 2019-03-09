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Талисман Паша Техник принёс разгромную победу «Крыльям» над «Енисеем»

вчера, 15:54
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)4 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

«Крылья Советов» с крупным счетом переиграли «Енисей» в матче 19-го тура РПЛ. Отметим, что в качестве талисмана во время этой игры у самарской команды выступал известный рэпер Паша Техник.

После этого матча «Крылья Советов» занимают 13-ю строчку в таблице РПЛ (21 очков), а «Енисей» замыкает таблицу (11 очков).

Самара, стадион «Самара Арена»

«Крылья Советов» - «Енисей» 4:0 (1:0)
Голы: Антон 37 (пенальти), Канунников 60, Корниленко 62 (пенальти), Шейдаев 81

«Крылья Советов»: Рыжиков, Чичерин (Зотов 40), Бурлак, Самарджич, Полуяхтов, Шишкин, Антон, Джано, Самедов (Зиньковский 75), Канунников, Корниленко (Шейдаев 80).
Главный тренер: Божович Миодраг.

«Енисей»: Юрченко, Кичин, Ятченко, Занев, Савичев, Данченко, Огуде, Сарр, Торбинский (Хубулов 66), Зотов (Костюков 57), Саркисов (Комков 77).
Главный тренер: Аленичев Дмитрий.

Предупреждения: Полуяхтов 14, Огуде 34, Торбинский 56, Сарр 62, Хубулов 87.

Судья: Лапочкин Сергей.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию данного поединка.

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Все комментарии
Ильдар Яруллин
Ильдар Яруллин
сегодня в 13:36
Известный. Улыбнуло))
Землянин
Землянин
   168 / 1057
вчера в 23:19
Здравствуйте, Антон !!! )))
mars6791
mars6791 ответил mugik1973
   448 / 1057
вчера в 21:33
А при чем здесь национальность?
dok66
dok66
   496 / 1057
вчера в 20:24
Миодраг опять нашел свою команду . Тяжело всем придется
ckori
ckori ответил 1-й парень
   631 / 1057
вчера в 19:49
Спартаковские специалисты Димка и Егорка доведут Енисей до уровня спартака, скоро 7-0 начнут играть.
Это ещё мелочи !я боюсь что и Кононов нынешний Спартак распустит?
ckori
ckori
   631 / 1057
вчера в 19:47
8-Марта наверное отмечали футболисты Енисея в Самаре!Там девчата крутые!Но команда была не какой!
Martini_1987
Martini_1987
   347 / 1057
вчера в 18:51
Какой он известный рэпер, раз о нем здесь большая часть соккерчан ни сном ни духом, да к тому же ещё и какой-то там техник, да будь этот тип хоть Вася-механик или Эдуард-шестеренкин, говорить о том, что он - известный большое преувеличение.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Valeriy-48
   12 / 1057
вчера в 18:38
Мне кажется, что вы несколько сгущаете краски. По моему мнению, причина в том, что Енисей укомплектовали командой из Перьми, которая успешно вылетела в ФНЛ и, что вы хотели, какую увидеть игру? Вот тот, кто все это начудил, вряд ли понесет ответственность, а Алейничев оказывается крайним, а, что можно сделать с игроками уровня ФНЛ?...
Он же пообещал спастись?!?
mugik1973
mugik1973 ответил handreb
   493 / 1057
вчера в 18:24
А я не русский
time out
time out
   43 / 1057
вчера в 18:21
Паша Техник принес разгромную победу "Крыльям" над "Енисеем". Не смог ему противостоять Вася Дворник после перепоя и пропустил 4 гола.)))
ЮЗИК
ЮЗИК
   271 / 1057
вчера в 18:09
Легкая победа крыльев
allemz
allemz
   40 / 1057
вчера в 18:00
Унизили.
В игре Енисея прослеживался зенитовский стиль.
handreb
handreb ответил mugik1973
   188 / 1057
вчера в 17:51
Правильно, ведь бомжи физруки не леквидный товар
Возможно и так, только если без ошибок написать.
Glodor
Glodor
   90 / 1057
вчера в 17:50
Енисей играл в спартаковской манере.
Gahi
Gahi
   282 / 1057
вчера в 17:44
Вот, наконец, и раскрыли крылья Самарцы, удачного полета и мягкой посадки в турнирной таблице. МОЛОДЦЫ
Евгений Быстров
Евгений Быстров
   569 / 1057
вчера в 17:32
У Крыльев состав,конечно,крут.Самедов,Жано,Шишкин,Рыжиков,ну и Канунников,некогда игрок сборной.
смещной
смещной
   468 / 1057
вчера в 17:29
Король андеграунда на фарт зарядил.
Представляю, как он в подтрибунке подходит к Аленичеву:"Здорова, старина".
mugik1973
mugik1973 ответил Adepta
   493 / 1057
вчера в 17:27
Правильно, ведь бомжи физруки не леквидный товар
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   123 / 1057
вчера в 17:20
Какое унижение!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   343 / 1057
вчера в 17:05
Растоптали...
Михаил Славнов
Михаил Славнов
   10 / 1057
вчера в 17:00
Стыдно за спартак, все так подумали.
Adepta
Adepta ответил mugik1973
   426 / 1057
вчера в 16:50
Ведь физруков бомжей в природе нету
А свиней развелось и все контрафакт.
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   44 / 1057
вчера в 16:50
Вот и первый разгром после зимней паузы!)
Mangur
Mangur
   300 / 1057
вчера в 16:48
Крылья размялись.
mangoх12
mangoх12
   25 / 1057
вчера в 16:47
да будет гол сказал монтер
Glodor
Glodor
   90 / 1057
вчера в 16:46
Мало свиных эхспертов на ветке, такой триумф спартаковского тренерства.
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян
А-мне-пофигЯ-Был-Пьян ответил 1-й парень
   444 / 1057
вчера в 16:44
Спартаковские специалисты Димка и Егорка доведут Енисей до уровня спартака, скоро 7-0 начнут играть.
Бромантан видать не весь вышел.
mugik1973
mugik1973 ответил ПерекатиПоле
   493 / 1057
вчера в 16:42
Ведь физруков бомжей в природе нету
1-й парень
1-й парень
   55 / 1057
вчера в 16:40
Спартаковские специалисты Димка и Егорка доведут Енисей до уровня спартака, скоро 7-0 начнут играть.
Sergey Z
Sergey Z
   189 / 1057
вчера в 16:39
КС с победой!
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