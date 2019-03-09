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«Тоттенхэм» уступил «Саутгемптону»

вчера, 19:52
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«Тоттенхэм» проиграл «Саутгемптону» в матче 30-го тура чемпионата Англии.

«Тоттенхэм» (61 очко) располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Саутгемптон» (30 очков) - 16-й.

Саутгемптон, стадион Сент-Мэри

«Саутгемптон» - «Тоттенхэм» 2:1 (0:1)
Голы: Валери 76Уорд-Праус 81 - Кейн 26

«Саутгемптон»: Ганн, Беднарек, Йосида, Вестергор, Валери, Ромеу (Симс 47), Хейбьерг, Бертранд, Уорд-Праус, Редмонд, Остин (Лонг 46 (Армстронг 76))
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф.

«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер-Питерс, Давинсон Санчес, Вертонген, Роуз (Дэвис 82), Сиссоко, Дайер, Эриксен, Алли (Льоренте 82), Кейн, Моура (Сон 72)
Главный тренер: Почеттино Маурисио.

Предупреждения: Ромеу 10, Валери 22, Хейбьерг 78, Уокер-Питерс 79, Сиссоко 88, Редмонд 88

Судья: Фрэнд Кевин.

В прошлом туре «Тоттенхэм» сыграл вничью с лондонским «Арсеналом».

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Все комментарии
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответил 25процентный клоун
   195 / 1057
сегодня в 14:00
а Вы попробуйте Дортмунд два раза и так и так ,какие тут силы останутся? Шпоры и МЮ сейчас за честь Англии сражаются в ЛЧ ,а Зенит честь страны заганал куда подальше ,им ручную Уфу подавай
Речь о ТТ, а откуда Зенит взялся? Или какую то обиду имеешь? Кстати Зенит до сих пор в еврокубках играет, а твой Спартак очередной позор пережил, вот ты так про свиней говори, они так делают.
dok66
dok66
   496 / 1057
сегодня в 10:36
Хотели малой кровью . А не получилось
starche
starche
   323 / 1057
сегодня в 10:31
Всё встаёт на свои места. Вот и славненько.
рус фан
рус фан
   396 / 1057
сегодня в 09:10
Походу Тотен снова без каких либо трофеев и в этом сезоне.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   309 / 1057
сегодня в 08:06
Проблемы не уходят.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
   343 / 1057
сегодня в 06:42
Что-то не то...
Санчо Панса
Санчо Панса
   114 / 1057
сегодня в 06:17
Все, шпоры! О чемпионстве в этом сезоне вы можете уже забыть) Тот же Манчестер Сити себе бы такого не позволил. Вообщем, верны были слова Почеттино, что этой команде чего-то не хватает, чтобы стать чемпионом)
wattman
wattman
   548 / 1057
сегодня в 01:26
аха! аххххааааахаха!!!!
заDOOMчивый
заDOOMчивый
   270 / 1057
вчера в 23:35
Почетик решил дать поддачку клубу,который вывел его в свет. Так, что всё по чесноку. Чемпионства не видать,так хоть своим бывшим как нибудь помочь.
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответил 311
   270 / 1057
вчера в 23:30
Курочка снесла очередное яичко!)
да нет у курей яиц)))
YRunner
YRunner
   491 / 1057
вчера в 23:27
Вот умеют соседи порадовать. Молодцы! Так держать!
YRunner
YRunner
   491 / 1057
вчера в 23:26
Смачно отломили. Саут могёт
beefs
beefs
   160 / 1057
вчера в 23:18
ТТХ поплыл...
Ravshan878
Ravshan878 ответил Vera - Waltham Forest
   23 / 1057
вчера в 22:48
Привет Золушка.) Так редко у нас в гостях.
15511551
15511551
   138 / 1057
вчера в 22:33
Тоттэнхем все свои силы оставил в Германии
azkan
azkan ответил Заратустра
   89 / 1057
вчера в 22:23
Отличный результат. МЮ нужно скидывать петухов с третьего места, как можно скорее.
Им завтра бы не попасть под горячую руку Арсенала. Только автобус может спасти МЮ. Давайте к истокам своим)))
azkan
azkan
   89 / 1057
вчера в 22:18
Да ну 3!
Сотон показывает хороший футбол. Но курятник то тоже должен был биться.
Тем интереснее.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   123 / 1057
вчера в 22:17
Почти всем уступают!
112910415
112910415
   71 / 1057
вчера в 22:10
тот случай, когда хороших слов нет
dzvinka
dzvinka
   59 / 1057
вчера в 22:01
это всего лишь фарм-клуб Ливерпуля, говорили они...
DXTK
DXTK ответил Ragnar_Lodbrok
   210 / 1057
вчера в 21:52
Уорд-Праус хорош, лидер Саутгемптона. Пора бы ему пойти на повышение
еще одного воспитанника забрать)))) ну Ливерка уже на низком старте.
Crooclin
Crooclin
   652 / 1057
вчера в 21:43
Явно кто-то курятник сглазил...Пусть за ЛЧ теперь вовсю рубятся)
DXTK
DXTK
   210 / 1057
вчера в 21:35
Вот это да. Какие молодцы святые. Уорд Праус, что-то разабивался в последнее время. С Победой.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
   277 / 1057
вчера в 21:30
Я думал будет ничья
barcamilan
barcamilan
   454 / 1057
вчера в 21:17
силы покидают шпор
Sergey Z
Sergey Z
   189 / 1057
вчера в 21:12
Судьба!!!
311
311
   54 / 1057
вчера в 21:00
Курочка снесла очередное яичко!)
Муслим90
Муслим90
   596 / 1057
вчера в 20:56
Такими темпами Шпоры и третье место Манкам отдадут
Pervomaez
Pervomaez
   301 / 1057
вчера в 20:50
Петушары попали, кукарекейн не спас
EAGuar As
EAGuar As
   110 / 1057
вчера в 20:48
Саутгемптон с победой.
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