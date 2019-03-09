«Тоттенхэм» уступил «Саутгемптону»

«Тоттенхэм» проиграл «Саутгемптону» в матче 30-го тура чемпионата Англии.
«Тоттенхэм» (61 очко) располагается на третьем месте в турнирной таблице, «Саутгемптон» (30 очков) - 16-й.
Саутгемптон, стадион Сент-Мэри
«Саутгемптон» - «Тоттенхэм» 2:1 (0:1)
Голы: Валери 76, Уорд-Праус 81 - Кейн 26
«Саутгемптон»: Ганн, Беднарек, Йосида, Вестергор, Валери, Ромеу (Симс 47), Хейбьерг, Бертранд, Уорд-Праус, Редмонд, Остин (Лонг 46 (Армстронг 76))
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф.
«Тоттенхэм»: Льорис, Уокер-Питерс, Давинсон Санчес, Вертонген, Роуз (Дэвис 82), Сиссоко, Дайер, Эриксен, Алли (Льоренте 82), Кейн, Моура (Сон 72)
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
Предупреждения: Ромеу 10, Валери 22, Хейбьерг 78, Уокер-Питерс 79, Сиссоко 88, Редмонд 88
Судья: Фрэнд Кевин.
В прошлом туре «Тоттенхэм» сыграл вничью с лондонским «Арсеналом».
Сотон показывает хороший футбол. Но курятник то тоже должен был биться.
Тем интереснее.
Сотон показывает хороший футбол. Но курятник то тоже должен был биться.
Тем интереснее.